Kadın emeğinin değerini anlamak…

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması sonuçları, kadın istihdamının ve girişimciliğinin artırılmasının ülke refahını artıracağını çok açık gösteriyor.

Halkbank’ın Üreten Kadınlar Yarışması sonuçlarını içeren değerlendirmeyi geçenlerde tekrar okuyunca, DÜNYA’nın Anadolu Buluşmaları‘nın ne denli önemli olduğunu, birçok kadın KOBİ’ci, girişimci ile o dönemden tanıştığımızı anımsadım. Makro Üretici Ödülünü alan Başak Demir’i (Eskişehir), Üretici Kadın Girişimci ödülünü alan N urşen Sanver’i (Bursa) ve ödül alan 3 kooperatifimiz, Artuklu Topraktan Tabağa Kadın Koop. (Mardin), Çobanlar Kadın Kültür Evi İşl. Koop. (Afyon) ve Göbeklitepe Kadın Girişimi Koop.‘ni (Urfa) gecikerek de olsa candan kutluyorum.

Çeşitli kategorilerde ödül alan İ. Kobaner (Osmaniye), S. Cimbar (Ankara), E. Yılmaz (İstanbul ), H. Dağöttüren’i (İstanbul) de tebrik ediyorum. Halkbank‘ın bu yılki yarışmasına 2 bin 494 kadın girişimcinin katılmış olması, bu anlamda başlı başına bir olay bence…

Ama veriler kadın emeğinin erkeklere göre çok daha az değerlendirilebildiğini gösteriyor. TÜİK’e göre, erkeklerin işgücüne katılımı yüzde 68 oranındayken, kadınların katılımı bunun 0yarısına zor ulaşıyor. AB‘de kadın istihdam oranı yüzde 67,4 düzeyinde ve Türkiye’nin iki katından yüksek.

Kadınların eğitimsiz olanlarının yüzde 12,4’ü istihdam edilirken, eğitimli kadınlarda bu oran iki katına yükseliyor. Yüksek eğitimli kadınlarda ise yüzde 65,6 oranına ulaşıyor.

Eğitimin önemini gösteren başka veriler de var: Büyükelçilerimizin yüzde 26,5’u kadın, milletvekillerinin yüzde 17,4’ü ile şirket üst yöneticilerin yüzde 19’u kadın.

Kadınların kayıt dışı istihdam oranı, 2020’de 10 puan gerileyerek %37’ye kadar gerilemiş olmasına karşın, bence yine de çok yüksek.

Veriler bize ne söylüyor?

1-Kadın eğitiminin ve kız çocuklarını eğitime yönelten projelerin önemini ve artırılması gerektiğini gösteriyor.

2-Kadının istihdama katılımının artması, ülke büyümesine ve refahına önemli katkı sağlayacağını ortaya koyuyor.

Refahımızı artırma yolunda yapacaklarımız var… Kadın emeğinin değerini bilelim… Onlar sadece ‘’eli öpülesi‘’ değil, emeği de görülesi /bilinesi varlıklar, onlar olmadan ülke çarkı yavaş dönüyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

DÜNYA dostu Adanalı iş insanı Süleyman Onatça, anılarını “Çapa zamanı/Alın teriyle örülmüş bir yaşam” başlıklı bir kitapta toplamış, kutluyor, KOBİ Dünyası’na duyuruyorum