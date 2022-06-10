Kadın girişimcilere güç katacak iş birliği

Dünya genelinde kamu alımlarında kadın girişimcilerin payı yüzde 1 seviyelerinde. Bu son derece yetersiz bir oran. Bu tabloyu değiştirmek için geçtiğimiz sene KAGİDER öncülüğünde hayata geçirilen Ticaretin Kadınları Platformu, Garanti BBVA ile iş birliği gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde toplam 224 derneğin ve binden fazla kadın girişimcinin kayıtlı olduğu Ticaretin Kadınları Platformu’nda, kadın girişimcilerin kendi aralarında ticaret yapmaları, kamu ve özel sektörün ürün ve hizmet alımlarını kadın girişimcilerden yapması için bilgi ve network’e tek kaynaktan, hızlı erişim imkânı sağlanıyor.

Girişimcilere belediye ve kamu ihalelerinden haberdar olma olanağı sunulmasının yanı sıra kamu ve özel sektörün kadın girişimcilerden satın alım yapması teşvik ediliyor.

Platformda, kadın girişimcilerin hem işlerini hem de pazarlarını geliştirmesine katkı sağlanıyor. Aynı zamanda kadın girişimciler için sunulan destekler hakkında bilgilerin verildiği platforma kayıt olan girişimcilerin faydalanabileceği eğitim imkânları, etkinlikler yanında rol model hikâyeleri ve kamu ihalelerine de erişim sağlanabiliyor. Kadın girişimcilerin tek platformdan ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmalarına olanak sağlayan Ticaretin Kadınları’nda şehir, sektör, ürün ve firma bazlı aramalar yapılarak kadın girişimcilerden istenilen ürün ve hizmetler tedarik edilebiliyor.

Garanti BBVA’nın Ticaretin Kadınları platformuna verdiği destekle, proje kapsamında, sektör ve bölge ayrımı olmaksızın tüm Türkiye’deki kadınların ürün ve hizmetlerini sergileyebilecekleri ve satın almacılar ile bir araya gelebilecekleri Kadın Girişimci Buluşmaları düzenlenmeye başlanacak. Hayata geçirilen bu iş birliğinin önemini Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya’dan dinledik:

Erdem: ‘Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı kadın girişimcilerin elinde’

“Tüm dünyada kamu ihalelerinden kadın girişimciler sadece yüzde 1 oranında faydalanabiliyor. Kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri için ihale ve satın alma süreçlerinde eşit fırsatlara erişimleri olmaları oldukça önemli. Bunun için de kamu, yerel yönetimler ve özel sektörün liyakat ve yeterlilikleri bulunan kadın girişimcilere eşit rekabet imkânı sağlaması gerekiyor. Ticaretin Kadınları platformu ile hem satın alma süreçlerinde kadın girişimcilere hızlı erişim kolaylaştırıyoruz hem de kadın girişimciler ve kadın girişimci örgütleri arasında bir iletişim ve dayanışma ağı oluşturuyoruz. Kadın girişimcilerin güçlenmesi ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir kılınması demek. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de pandeminin yorgunluğunu üzerinden atmaya çalıştığı bu dönemde, kadın girişimciler kilit role sahip olacak. Bu projeye verdiği destek için Garanti BBVA’ya teşekkür ediyoruz.”

Şahin: ‘Bu oluşum her kadın için bir fırsat’

“Biz kadının olduğu her yerde bir farkındalık olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle kadının kişisel alanı dışında toplumsal hayatta varlığını, etkilerini arttırmaya yönelik her olumlu girişimin, planlama ve emeğin yanındayız. Kadının toplumdaki sıfatları çok etkili. Olduğu yerde, işinde başarısı eşinin de hayatına, çocuğunun da hayatına, ailesine, dostlarına ve topluma da açıkça yansıyor. Ticaretin Kadınları Platformu gibi girişimler bu nedenle çok önemli. Biz bu oluşumu bir bilgi sermayesi olarak görüyoruz. Kurumsal çatının gerekliliğine hep inanmış biri olarak, bu oluşumu her kadınımız için bir fırsat olarak görüyorum.”

Kaya: ‘Kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılmasını önemsiyoruz’

“Garanti BBVA olarak, kadın girişimciliğine odaklanan çalışmalarımızı 16 yıldan uzun süredir sürdürüyoruz. 2006’da hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Programı’yla her fırsatta kadınların ekonomide daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurguluyor ve destekliyoruz. Kadın girişimcilerin özellikle yeni pazarlara açılmaları ve yeni müşteriler kazanmalarını çok önemli buluyoruz. Ticaretin Kadınları Platformu’na verdiğimiz destekle kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılması için yaptığımız çalışmaları farklı bir boyuta taşıyoruz. Mobil uygulama aracılığıyla da ulaşılabilen bu platforma kayıt olan kadın girişimcilere verilecek eğitim ve mentörlüklerle gelişimlerini destekleyeceğiz. Sektör ve bölge ayrımı olmaksızın Türkiye çapında kadınların ürün ve hizmetlerini sergilemesi, satın almacılarla bir araya gelmesine de çevrimiçin etkinlikle imkân sağlayacağız. Ülkemiz için çalışan, üreten tüm kadın girişimciler işlerini daha da geliştirmesi için platforma kayıt olmaya davet ediyoruz. Platforma verdiğimiz desteğin yanı sıra kendi tedarikçilerimiz arasında yer alan kadın girişimcilerin oranının artması da yakından takip ettiğimiz bir konu. Önümüzdeki dönemde, aktif tedarikçilerimizin yüzde 13’ünü oluşturan kadın girişimci oranı ve Bankamıza bugüne kadar sağladıkları 1 milyar TL civarındaki tedarik hacmini de artırmayı hedefliyoruz.”