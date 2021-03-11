"Kadın İçin Taşıyoruz" projesi Anadolu'ya açıldı

ÖZLEM DALGA - DFDS Akdeniz İş Birimi

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesini, 2021 yılında Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılarla buluşturacak dijital paneller serisine geçtiğimiz hafta start verdik. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen toplantılarının ilk ayağında projeyi Bursa’daki ihracatçılara tanıtma fırsatı bulduk. Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ ile birlikte yönettiğimiz “Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” Bursa toplantısına KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Nilgün Özdemir, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay panelist olarak katıldılar. Panelde kadın girişimcilerin, ihracatçıların ve istihdamının seyrini ve pandemi döneminde çıkan fırsatları kadınların nasıl değerlendirebileceğini masaya yatırdık.

Kadın istihdamını artırma hedefi

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann proje ile ilgili olarak değerlendirmesinde “KAGİDER ile iş birliğimiz çerçevesinde başlattığımız 'Kadın İçin Taşıyoruz' projesiyle verdiğimiz taşıma desteğini girişimci kadınların hizmetine sunarak, kadın ihracatçıların maliyetlerini düşürmelerini ve rakiplerine göre fiyat avantajı sağlayarak onları daha büyük başarılara ‘taşımayı’ amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’dan duyduğumuza göre, Türk ekonomisinin büyümesini kadınlar üzerinden sağlamamız lazım. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında 47 bin üye var. Bunun 12 bini kadın girişimci. Panelde , Bursa Ticaret ve Sanayi Odasındaki 12 bin kadın girişimcilerden ihracat yapanları projeye davet ettik. Öte yandan, KAGİDER Başkanı Emine Erdem’e göre kadın girişimcilerin payı pandemi döneminde yüzde 2 artarak yüzde 13’u bulmuş. Türkiye pandemi döneminde pozitif ayrışırken kadın girişimciler oranında artış yaşandığını da görüyoruz. İbrahim Burkay’a göre, son çeyrekteki büyümemizi, üretim gücümüzü ciddi anlamda kullanarak 2021'de de sürdürmemiz lazım. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı öncellememiz gerekiyor. 2023’te dünyanın ilk 10 ekonomisinde yer alma hedefimize göre kadın istihdam hedefimiz 2023’te yüzde 41 olmalı ama bu oran yüzde 26’ya düşmüş. TÜİK'e göre istihdamdaki kadın sayısı 8 milyon 841 binden, 8 milyon 270 bine düşmüş. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olma hedefimizin gerçekleşmesi yolunda rakamlar, kadınların ekonomiye katılımının hayati önem taşıdığını gösteriyor.

Taşıma desteği

Yaşamakta olduğumuz pandemi döneminin dijitalleşmeyi ve yeşil dönüşümü artık vazgeçilmez kılıyor. Dijitalleşmede yaşanan artışla birlikte e-ticaretten kadın girişimcilerin aldığı pay yüzde 25’e çıkmış. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Nilgün Özdemir, panelde: “Tam tespit edememekle birlikte ilk kurulduğunda yüzde 7,3 olan kadın ihracatçı oranı pandemi döneminde yüzde 5 oranına gerilemiş gözüküyor. Şu an yeni bir etiketleme çalışması yapıyoruz. Kadınlar tarafından üretilmiş ürünlere bunu belirten etiketleme uygulamasını yaygınlaştıracağız. Ayrıca, 'Kadın için Taşıyoruz' projesinde sunulan desteklerden de yararlanmalarını sağlacayacağız” dedi.

Cesaret yeni kapılar açıyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) ilk kadın Başkanı Pınar Taşdelen Engin ise pandemi döneminde ilk defa “Kadın Girişimci” ödülü verdiklerini söylerken, 174 proje başvurusunun 64'ünün kadın girişimcilerden geldiğinin altını çizdi. Panelde ayrıca sürdürülebilir geri dönüşümlü tekstil ürünlerini Hollanda’ya ihraç etmeyi hedefleyen Wearebasics kurucu ortakları Cansu ve Ceren Yanık kardeşleri “Kadın için Taşıyoruz” projesine davet ettik. Pınar Taşdelen ve Nilgün Özdemir’in panelde altını çizdiği gibi kadın girişimciler, Toplumumuzun geçmişinden gelen kodlamalarla geride kalmayı tercih etmeyip, cesur davranırlarsa onlara yeni kapılar açılıyor. Cesur olurlarsa başarılı olurlar.”

Denizde kadın istihdamı artacak

Denizcilik sektöründe her yıl stajyer olarak işe alınan toplam öğrenci sayısının yüzde 10 oranında kız öğrenci olmasını garanti altına alacak iyi niyet protokolü, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann tarafından 8 Mart 2021 günü imzalandı. İmza töreni Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait çok amaçlı kurtarma gemisi olan Nene Hatun Gemisi’nde gerçekleştirildi. Protokol denizcilik sektöründe kadın istihdamının artırılmasını hedefliyor. Kız öğrencilere yönelik fırsat eşitliği sağlayacak iş birliği protokolüne, imza atan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann böylelikle kız öğrencilere fırsat eşitliği sağlayacak bir dönemi de başlatmış oldular. DFDS Akdeniz İş Birimi bu yıl gemilerinde stajyer olarak işe aldığı kız öğrenci sayısında yüzde 17’lik bir orana ulaşarak protokolün beklentilerini karşılıyor. “Kadın için taşıyoruz” projesine destek istemek için Ankara’ya gittiğimizde projeye destek vereceğini söyleyen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan denizlikte kadın istihdamının artırılması protokolü ile kadınların konumunun iş ve toplum yaşamında güçlendirilmesine katkı gelmesi bizleri sevindirdi. Törene katılan stajyer adaylarından duyduğuma göre staj başvurusu yaptıkları 9 şirketten sadece 2’si geri dönüyormus. O yüzden minimum yüzde 10 stajyer protokolü denizcilik sektöründe kadınlarımızın daha fazla yer almasına imkan sağlayacak.