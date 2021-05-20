“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi Gaziantep’te

Özlem DALGA - DFDS Kurumsal İletişim Müdürü

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin, KAGİDER iş birliği ile hayata geçirdiği ”Kadın İçin Taşıyoruz” projesini, Anadolu’daki kadın ihracatçılarla buluşturan toplantıların 3. ayağı Gaziantep’te gerçekleştirildi. DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile başlatılan “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılara tanıtılmaya devam ediyor. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ ile birlikte yönettiğimiz dijital paneller serisinin üçüncü durağına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Persu Suni Deri Kurucu CEO’su Perihan Çöçelli panelist olarak katıldı. Pandemi Gaziantep’e OECD ülkeleri arasında “Şampiyon Başkanlık” getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in “lezzetin başkenti” olduğunu da hatırlatarak, pandemi döneminde Gaziantep’teki kadınların olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için kadınların temsilinin iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarında artırılmasına yönelik çalıştıklarını ve belediye genelinde kadın çalışanların sayısının yüzde 37 seviyesine ulaştığını belirtti. Şahin, kurdukları tarım okuluna kadın çiftçilerimizi aldıklarını, kadın kooperatifini kurduklarını ve C ve D vitamini deposu ürünleri pandemi sürecinde “şifa paketi” adıyla korona hastalarına ve sağlık çalışanlarına gönderdiklerini aktardı. Bu noktada dış pazara açılmak için her krizde olduğu gibi pandemi sürecinde de fırsatlar olduğunu ve kadınları bu girişimlere hazır etmek gerektiğinin altını çizdi. Şahin, Demet Sabancı’nın Anadolu’daki kadın ürünlerini dünya pazarına ihraç etmek için network oluşturduklarını ve Gaziantep’li kadın üreticileri de çağırdıklarını söyledi. Bu çalışmaların, Gaziantep’e OECD ülkeri arasında “Şampiyon Başkanlık” getirdiği müjdesini verdi. Bayram sonrası bu şampiyonluk ödülünü Paris’te alacaklarını söyledi.

Sanal toplantılarda yeni fırsatlar

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, panelde kadın girişimcilerin dış pazarlara açılımı ve yeni pazarlara girebilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda verilen taşıma desteği ile kadın ihracatçıların artan navlun fiyatlarına rağmen maliyetlerini düşürerek daha rekabetçi teklifl er verme olanağını yakaladıklarını anlattı. Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi sponsorluğunda İtalyan Kadın Girişimciler Derneği AIDDA delegasyonu ile dijital B2B toplantıları yaptıklarını aktardı. Erdem, fiziksel toplantıların gerçekleştirilemediği bu dönemde kadın girişimcilere yeni iş fırsatları yaratmak için sanal toplantı ve buluşmaların önemine dikkat çekti. Erdem’in konuşmasında yer verdiği B2B toplantı İtalya’da Trieste'de Türkiye ile güçlü ro-ro deniz bağlantıları ile tanınan Avrupa’nın lider lojistik firmalarından Danimarkalı DFDS tarafından desteklenirken, toplantı sayesinde İtalya’dan Türkiye pazarına ve Türkiye pazarından da İtalya’ya yeni ticari ve endüstriyel fırsatlar masaya yatırılmıştı. Erdem, 2021 yılı sonunda Dünya ve Türkiye ekonomilerinde büyüme beklediklerini söyledi. Türkiye için 2021 yılında büyüme tahminlerinin yüzde 4 olduğunu söyledi. Bu büyüme rakamlarına ulaşmamızda kadınların ekonomiye katılımının çok önemli bir rolü olduğunun altını çizdi.

Girişimcilikte ve siyasette kadınlar

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım panelde kadın girişimcileri desteklemenin önemini vurgularken, kadın girişimcilerin sadece ekonomik alanda değil, siyasette de ön plana çıkması gerektiğine inandığını belirtti.

“European Business Award” yarışmasında “Girişimcilik” ödülü ve 2019 yılında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) katkılarıyla dördüncüsü düzenlenen “Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda da ikincilik ödülü bulunan Persu Suni Deri Kurucusu ve CEO’su Perihan Çöçelli panelde, Gaziantep’te pandemi sürecinde sanayinin durmadığını, Çin’in kapanmasını Gaziantep üreticilerinin fırsata çevirdiğini, Gaziantep’te üretimin devam ettiğini ve ihracatın arttığını aktardı. Çöçelli, Gaziantep’in son yıllarda kadın girişimcilere rol modellik üstlendiğini ve bu görevi üstlenmeyi sürdüreceğine inandığını aktardı. DFDS Akdeniz İş Birimi ile KAGİDER’in iş kadınlarına yönelik başlattığı ve 50 kadın girişimcinin ihracat ürünlerine, 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği verecek.