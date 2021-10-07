Kadın İçin Taşıyoruz projesi liman kenti Mersin’de!

Özlem DALGA

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DFDS Akdeniz İş Birimi’nin, KAGİDER iş birliği ile hayata geçirdiği “Kadın İçin Taşıyoruz” projesini, Anadolu’daki kadın ihracatçılarla buluşturan dijital paneller serisinin Akdeniz ayağı, liman kenti Mersin’de gerçekleştirildi. DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılara tanıtılmaya devam ediyor. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ ile birlikte yönettiğimiz dijital paneller serisinin “Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” Mersin durağına UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhittin Ocak, Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar, Berdan Civata A.Ş. Genel Müdürü Zeynep Şemsi Aysalar ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, panelist olarak katıldı.

İhracatta şans Türkiye’den yana

DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi ile kadın ihracatçıların ekonomiye katılımı ve yeni pazarlara açılımı için önemli bir lojistik destek verdiklerini belirterek, ülkemizin demografik yapısı içinde kadın ihracatçılarımızın her geçen gün artan ihracatımızda daha fazla pay alabileceklerine inandıklarını söyledi. Dünya gazetesinin dijital buluşmaları ile gündeme getirdiği “Kadın İçin Taşıyoruz” projesine destek veren ve taşıma desteği vererek ihracat ürünlerinin Avrupa ve Kuzey Afrika’ya taşınmasına yardımcı olan lojistik partner sayısı bugün itibari ile 36’ya ulaştı. Panelde, proje sayesinde kadın girişimcilerin ihracatını desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda KAGİDER ile iş birliği içinde girişimciler için yeni fırsatlar yakalandığını da konuştuk. Türkiye’den ve İtalya’dan yaklaşık 80 kadın girişimciyi dijital B2B toplantısında bir araya getirdiğimiz gibi projede sağlanan mentorluk, ilişki geliştirme ve taşıma desteklerinden Mersin’deki kadın girişimcilerin de faydalanmaları için çağrıda bulunduk. Özellikle Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecek, Dünya Girişimci Kadınlar Birliği’nin (FCEM) 68'inci Dünya Kongresi’nde yeni fırsatlar yakalayacaklarını konuştuk ve burada çıkacak yeni fırsatları değerlenmeleri için çağrıda bulunduk. Panelde kadın girişimcilere “Kadın İçin Taşıyoruz” projesinin kapsamını ve detaylarını da aktarırken, öneriler de sunduk.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, panelde dünya çapında 5 milyon üyeye sahip Dünya Girişimci Kadınlar Birliği’nin (FCEM) 68'inci Dünya Kongresi’nin, KAGİDER ev sahipliğinde, 4–6 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşeceğini, kadın girişimcilerin yurtdışı yeni iş bağlantıları kurmaları için fırsat sağlayacağının altını çizdi. Erdem, kadın girişimcilerin dış pazarlara açılımı ve yeni pazarlara girebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu kapsamda DFDS Akdeniz İş Birimi sponsorluğunda İtalyan Kadın Girişimciler Derneği AIDDA delegasyonu ile dijital B2B toplantılarında bizzat yeni fırsatlara vesile olduklarını aktardı.

Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar, panelde Mersin’in net ihracatçı şehirlerimiz arasında yer aldığını, iyi bir ihracat performansına da sahip olduğunu ve Mersin ekonomisinin itici gücünün deniz ticareti olduğunu belirtti. Bu anlamda lojistik desteğin performansı daha da güçlendireceğini aktardı.

UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhittin Ocak, lojistik operasyonlarda maliyeti düşürebildiğimiz oranda rekabet gücümüzün yükseleceğine değindi. Ocak, Bulgaristan ve Romanya gümrüklerini geçemedikleri için bölgeden narenciye ihracatında zorlandıklarını söyledi. Panelde Ocak’ın dile getirdiği konteyner krizi, vize ve gümrüklerde yaşanan zorlukları aşmak için b planı olarak tren ile roro taşımacılığın birleştiği daha yeşil lojistik çözüm olan intermodal taşımacılığı kullanılarak Mersin’den Avrupa’daki ihracat noktalarına 5-6 günde ulaşma yönünde çözüm önerisinde bulunuldu. Böylelikle alınacak karayolu cezalarının da önüne geçileceği tartışıldı. 15 Ekim’de gerçekleşecek Mersin buluşmalarında intermodal çözümlerin masaya yatırılması kararı alındı.

Panelde, Berdan Civata A.Ş. Genel Müdürü Zeynep Şemsi Aysalar, 70 ülkeye ihracat gerçekleştiren, Ar- Ge merkezi olan şirketlerinde pozitif ayrımcılığa önem verdiklerini, sektörde kadın istihdamına yönelik hareket ettiklerini aktardı. Geçen yıla göre Mersin’den elleçlenen yüklerde yüzde 9’luk bir artış yaşandığına dikkat çeken Aysalar, Çin’e kıyasla Türkiye’den nakliye masrafl arının düşük olmasının, tedarik zincirinde Avrupa’nın ve dünyanın Türkiye’ye yönlenmesine neden olduğunu söyledi. Bu kapsamda fabrikalarında ve yedi ayrı işletmede müdürlerinin ve departman müdürlerinin kadın olduğunun ve bunun sektörde cinsiyet eşitliği için öneminin altını çizdi.

DFDS Akdeniz İş Birimi ile KAGİDER’in iş kadınlarına yönelik başlattığı proje 50 kadın girişimcinin ihracat ürünlerine, 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği verecek. Projeye KAGİDER’in ticaretin kadınları portalına kaydolarak aşağıdaki barkodu okutarak başvurabilirsiniz.