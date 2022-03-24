“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi Türkiye’de en çok kadın istihdam eden ikinci il Denizli’de

Özlem DALGA

DFDS Kurumsal İletişim Müdürü

Kadın İçin Taşıyoruz projemiz kapsamında Dünya Gazetesi ile düzenlediğimiz dijital paneller serisi Anadolu Buluşmalarımızın Denizli ayağını gerçekleştirdik. DFDS ’in Kopenhag’da yeni merkez ofisinden, İstanbul toplantı salonundan Crown Seaways gemisi manzarası ile Denizli’deki ihracatçılara seslenme fırsatını yakalamak ayrı bir keyifti. Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve yazarı Vahap Munyar ile yönettiğimiz dijital paneller serisinin “Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” ‘nın bu yıl üçüncü durağı olan Denizli buluşmasına; “KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, Denizli Sanayi Odaları Başkanı Müjdat Keçeci, TİM Kadın Konseyi Üyesi Mukaddes Başkaya katıldılar. Panelde, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye ülkelerde kadınların iş gücüne katılım oranlarını paylaşarak, kadınların ekonomiye katılımının en düşük olduğu ülkelerden Türkiye’deki kadınların istihdama ve ekonomiye katılımını iyileştirmenin yollarını ve “Kadın İçin Taşıyoruz” projesinde verilen taşıma desteği ile girişimcilerin maliyetlerini düşürmelerini nasıl sağladığımızı konuştuk.

Toplantıda KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, “20 yıldır ülkemizde kadın girişimciliğini geliştirme misyonuyla çalışıyoruz. 2002’de kadın girişimci oranı %4’lerdeyken bugün %14’ler seviyesine yükseldi. DFDS ve KAGİDER’in “Kadın İçin Taşıyoruz” projesinin bu amaca hizmet eden örnek projelerden biri olduğunu düşünüyorum” dedi. Erdem ayrıca, 2 sene önce ilk kez yola çıktıklarında ilk “Kadın Girişimci Endeks Araştırmasını” yaptıklarını belirterek, araştırmanın sonucunda kadın girişimcilerin yurt dışına açılmak istediklerinin ortaya çıktığını aktardı. Denizli’deki buluşmanın kadın girişimcilerin yurt dışına açılmaları için bir kaldıraç ve tetikleyici güç görevi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Her geçen ay artmakta olan “Kadın için Taşıyoruz” projesindeki lojistik partner sayısı lojistik sektöründe kadınları ekonomiye katmak için aksiyon alma isteğinin olduğunu gösteriyor. “Kadın İçin Taşıyoruz” projesine KAGİDER ile yaklaşık 2 yıl önce başlayan DFDS Akdeniz İş Birimi, özellikle pandemi döneminde kadın girişimcilerin ihracatlarına destek vermenin ne kadar değerli hale geldiğini gösteriyor. Proje kapsamında gerçekleşen 23 tane taşıma ile 13 tane kadın girişimci desteklenirken bu projede 46 lojistik partnere ulaşıldı. 2022 yılında da kadın ile ilgili rakamları iyileştirmenin yolu şirketler ile STK’ların iş birliğinden geçiyor. Panelde, DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, “Kadınların istihdama katılım oranlarını çözmüş Danimarka’da bile lojistik sektöründe kadın istihdam oranları düşük kaldığı için DFDS olarak 2023 senesi sonuna kadar kadın çalışan oranımızı %30’lara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Denizli’de ihracat kadın katılımı ile yükselişte!

Denizli Sanayi Odaları Başkanı Müjdat Keçeci ise Denizli Sanayi Odası olarak kadına çok önem verdiklerini, Denizli’de bugün tekstilde çalışanların %48’lik oranının kadın olduğunu ve Türkiye’nin en çok kadın istihdam eden ikinci ilinin Denizli olduğunu söyledi. Keçeci, bu oranın tatmin edici bir oran olmadığını OECD ortalamasının hala altında olduğunu belirterek özellikle kadınların cemiyette ve iktisadi istikbalde önemli yerlerde olmalarını çok istediklerini ve bunu desteklediklerini söyledi. TİM Kadın Konseyi Üyesi Mukaddes Başkaya da Denizli’nin ihracatta sürekli artış gösterdiklerini aktaran Başkaya, şubat ayında ihracatta %20 artış olduğunu belirtti. Mukaddes Başkaya ayrıca Denizli’nin ihracat sıralamasında 2021’de 8. sıraya yükseldiğini açıkladı. Başkaya, özellikle pandemiyle birlikte geldiğimiz noktada dijitalleşme ile çok daha kolaylıkla dünyaya bütünleşmiş iş girişimi yapılabileceğini ve bunun için de kadınları cesaretlendirmenin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi