“Kadın katillerine cesaret veriyorlar, yazıklar olsun”

İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener, Pınar Gültekin davasında çıkan kararı, “Bugün Türkiye’de; kadınları, sahipsiz bırakmaya çalışıyorlar. Bugün Türkiye’de; bir kadını, bir evladı, acısı hâlâ yüreğimizde sızlayan, Pınar kızımızı, vahşice aramızdan alan bir katile; ‘haksız tahrik indirimi’ uyguluyorlar. Yani bugün Türkiye’de; bir psikopatın, 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesine göz yumuyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar, sapıkları yüreklendiriyorlar. Yuh olsun, yazıklar olsun. Türk yargısı için utanç vesikası olarak anılacak bu kararda onayı olan, imzası bulunan herkesi Allah’a havale ediyorum” sözleriyle eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen Basın Kanununda Değişiklik yapan yasa teklifini de eleştirdi. “Ekonomi rayından çıkmış, bunlar sosyal medyayı kontrol etme derdinde” diyen Akşener, “Bu yasa, internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa, televizyon ve gazeteler üzerinde kurulan baskıyı, internete taşıma sevdasıdır. Bu yasa, yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Ezcümle bu yasa, bir istibdat yasasıdır” diye konuştu. İktidarın böyle bir yasaya gerçeklerden ve adaletten korktuğu için ihtiyaç duyduğunu söyleyen Akşener, “İstedikleri yasağı getirsinler. Biz, “Kahrolsun zulüm, yaşasın adalet” demeye, devam edeceğiz” dedi. Marmaris Bördübet’te yaşanan orman yangınına da değinen Akşener, “Gelen bilgilere göre, yine uçak yok, yine hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları, bol miktarda hamaset var. Bu nedenle; iktidarı, bir kez daha uyarmak istiyorum. Geçtiğimiz sene, günlerce, yüreğimizi yakan, nefesimizi kesen ve canlarımızı alan yangınları, unutmadık. Bu sefer de, beceriksizliğiniz, ihmaliniz ve hatanız yüzünden aynı felaketi yaşarsak; bizim de, milletimizin de iki eli yakınızda olacak” dedi.

‘KKM’nin maliyeti 230 milyar lirayı bulacak”

Ekonomi üzerinden de iktidarı eleştiren Akşener, Türk Lirası çakılmasın diye icat edilen “Kur Korumalı Mevduat Sistemi”ne ödenen paranın tarıma ve öğrenci burslarına ödenen paranın toplamından daha fazla olduğunu belirterek, “Hatta bu sisteme ödenen para, sosyal yardımların iki katından bile fazla. Maalesef bu gidişle, “Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin” ülkemize maliyeti 230 milyar lirayı bulacak” dedi.