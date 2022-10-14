Kadın kooperatifleri bilimsel çalışma konusu oldu

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özsoy, kooperatiflerin dönüşen dünyadaki rolünü artırmaya odaklı bilimsel araştırmalar yürütüyor. Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Beyza Oba ile birlikte kaleme aldıkları “Food politics, activisim and alternative consumer cooperatives” adındaki kitap 2023’te University of Bristol Press tarafından basılacak. Türkiye’de son dönemde kooperatif hareketlerinin yeniden revaçta olduğunu söylüyor Özsoy. Devlet de bu çalışmaları destekliyor. Uzun süredir ekonomide kadınların rolüyle ilgili akademik çalışmalar yürüten Prof. Dr. Özsoy’un odağında Anadolu’daki kırılgan kadın kooperatifleri var.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen kadın kooperatifleri çalıştayı çok ortaklı bilimsel araştırmanın önemli ayaklarından biriydi. Özsoy, “Tarım rotary kulübünden bir arkadaşımın önerisiyle kadın kooperatifleriyle ilgili çalıştay yapma fikri doğdu. Çalıştayda amacımız kadın kooperatifleriyle ilgili veri toplamak” diye özetliyor çalıştayı.

Roma’da anlatılacak

Türkiye’nin farklı yerlerinden 30 kadın kooperatifi geldi İstanbul’a çalıştay için. Kadın Kooperatifleri Bilimsel Araştırma projesinin ilk ayağı olarak düzenlenen çalıştayda odak grup görüşmeleri yapıldı, sorunlar konuşuldu. Kadın kooperatifleri ilk kez akademik ortamda, bilim insanlarının gözetiminde bir araya geldi. Altınbaş Üniversitesinin Bilimsel Araştırma Fonu destekledi bu buluşmayı. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım Rotary’nin de işbirliği vardı projede. Programın devamında kooperatif temsilcileri Postane İstanbul’da FAO ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yetkilileri ile birebir görüşmeler yaparak kurumsal destek imkanlarını ele aldılar. Dünya Gıda Günü çerçevesinde 16 Ekim’de Roma’da yapılacak toplantıda FAO tarafından global ölçekte de duyurulacak.

Yoksullaşma tüm dünyada derinleşti

Bilimsel araştırma projesi kriterlerinden biri de yerinde ziyaret. Bunun için 15 kooperatifi yerinde ziyaret etmeyi planlıyor Prof. Özsoy. Şimdiden aralarında Erzurum, Artvin, İspir, Fındıklı, Fethiye, Hemşin gibi kentlerde bulunan yedi kooperatife gitmiş. Gözlemlerini şöyle anlatıyor: “Son iki yılda kooperatiflerin arttığını görüyoruz. Ancak pazarlama, gönüllü çalışma, işletme gibi pek çok konuda zayıflar. Destekle ayakta kalabilirler. Çok amatörce yürütülüyor. Bu dünya genelinde böyle. Bir yandan da tüm dünyada yoksullaşma derinleşiyor. Bütün bilim insanları bunun üzerinde çalışıyor. Yerel kooperatifler bunun için çözüm olarak görülüyor. ILO bu konuyu ilk kez gündemine aldı.”

Kooperatiflerin yoksulluğun çözümündeki rolleri birçok örgütün gündeminde. FAO’nun kadın kooperatifleriyle ilgili çalıştay projesine katılma talebinin arkasında da bu gündem yatıyor. Prof. Dr. Özsoy’un hedefinde ILO ve FAO ile birlikte ortak çalışma grubu kurmak var. Bu işbirliğinin kadın kooperatiflerine yeni kapılar açabileceğini düşünüyor.

Politika önerisinde bulunacağız

Prof. Dr. Zeynep Özsoy’a göre kooperatifler önümüzdeki dönemde, gerek kamunun gerekse bilim dünyasının gündemini daha fazla meşgul edecek. “Ticaret Bakanlığı kooperatiflerle ilgili mevzuat değişikliğine gitti. Bundan sonra kooperatif kurmak için eğitim almak gerekiyor. Şu anda bu eğitimin modeli oluşturuluyor” diyen Özsoy, bu tedbirlerle kırılgan kooperatif yapılarının güçlenebileceği görüşünde.

Özsoy ve ekibi de gerçekleşen kadın kooperatifleri sonrasındaki çıktılarla bir politika önerisinde bulunmayı planlıyor. Diyor ki Prof. Dr. Özsoy, “Dünyada toplam üretimin yüzde 10’unu kooperatifler yapıyor. Finlandiya’da enerji odaklı kadın kooperatifleri var. Bu tüm dünyada gelişecek. Eşitlik, demokrasi, adil bölüşüm kavramları güçleniyor. Bu nedenle eğer kırılgan yapılarından kurtulup, düzgün yürütülebilirlerse kooperatiflerin ekonominin sürdürülebilirliği için büyük potansiyeli var.”

Nüfusun yüzde 12’si kooperatif üyesi

ICA (Uluslararası Kooperatifler Birliği) verilerine göre kooperatiflerin sanıldığından çok daha yaygın olduğunu dile getiren Özsoy, “Dünyada 3 milyon kooperatif mevcut ve nüfusunun yüzde 12’si bir kooperatife üye. İşgücüne dahil olan dünya nüfusunun yüzde 10’u kooperatiflerde istihdam ediliyor” diyor.

Prof. Dr Zeynep Özsoy, Türkiye’de ise tarihsel olarak kooperatifçiliğin devlet güdümünde başladığına dikkat çekerek, faal 9 bin 247 kooperatifin toplam 1.4 milyon üyesi olduğunu söylüyor. Bu kooperatiflerin önemli bölümü tarım alanında faaliyet gösteriyor. Zeynep Özsoy, şu bilgileri veriyor: “Önceleri devletçi bir yaklaşımla yönetilen kooperatifler 2000’li yıllardan itibaren şirket mantığıyla yönetilmeye başlandı. Bu nedenle demokratik ve dayanışmacı bir yapıya sahip olması beklenen kooperatifçilik Türkiye’de gelişemedi. Ancak son yıllarda tabandan gelen bir iradeyle yeni nesil kooperatifler örgütlenmeye başladı. Bu kooperatiflerin özellikle şehirlerde, tüketim kooperatifleri olarak son yıllarda yaygınlaştığını görüyoruz.”