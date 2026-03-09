Kadın • teknoloji • yapay zekâ
Teknoloji dünyası artık “yenilik” kelimesini yalnızca bir vitrin süsü olarak kullanma lüksüne sahip değil. Yapay zekâ, dijitalleşme ve platform ekonomisi; şirketlerin rekabet gücünü belirleyen birer araç olmanın ötesine geçmiş durumda. Bugün önemli olan, teknolojiyi kimlerin kullandığı değil, kimlerin ürettiği, yön verdiği ve sürdürülebilir değere dönüştürdüğüdür.
2019 yılından bu yana Dünya Kadınlar Gününe özel olarak TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TBD Kadın Çalışma Grubu ile GLOBALNET YAZILIM’ın ortaklaşa düzenlediği Dijital Dünya Kadınları ’2026 buluşması, “Kadın • Teknoloji • Yapay Zekâ” ana temasıyla 10 Mart 2026 Salı Günü Ankara Garaj X Tekmer ev sahipliğinde düzenleniyor.
Girişimlerin sayısı artıyor
Teknoloji üretiminde kadınların görünürlüğü ve etkinliği arttıkça; ekosistemin çeşitliliği, karar kalitesi ve inovasyon kapasitesi de artmakta. Artık sosyal sorumluluk başlığının ötesinde stratejik bir zorunluluk.
Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi içerisinde yapay zekâ alanındaki girişimlerin sayısı artıyor. Yeni uygulamalar, yeni ürünler ve yeni iş modelleri sahaya iniyor. Bu büyümenin kalıcı olabilmesi için ise iki kritik kaldıraç söz konusu.
* Yetenek havuzunun genişlemesi
* Kurum–girişim iş birliklerinin gerçek bir pazar üretmesi.
Kadın girişimciliği bu iki başlıkta da stratejik bir etki alanı sunmakta. Kadınların teknoloji üretim süreçlerine daha fazla dahil olması, sadece daha çok girişim demek değil. Daha iyi ürün, daha güçlü ekip, daha sürdürülebilir organizasyon demektir.
Sahada gerçek ürün geliştiren, şirket kuran, ölçekleyen, yatırım alan, iş birliği kuran teknoloji alanında kadın üreticileri daha fazla görmek istiyoruz.
Kadınların deneyimlerini görünür kılmak amacıyla bu etkinlikte girişimcilik hikâyeleri dinlenecek, diğer yandan kadınların yapay zekâ ve siber güvenlik gibi kritik alanlarda üstlendiği rolleri konuşulacak, ayrıca sivil toplumun, kadınların teknoloji dünyasındaki varlığını artırmadaki dönüştürücü rolü de masaya yatırılacak.
Türkiye’nin konumu güçlendi
Yapay zekâ çağında en büyük risk, teknolojinin hızına hayran kalıp insan kaynağı ve kültürel dönüşümü ihmal etmektir. En büyük fırsat ise; yeteneği çeşitlendirerek, kapsayıcı ve üretken bir ekosistem inşa etmektir. Kadınların teknoloji üretimindeki payı büyüdükçe, Türkiye’nin küresel rekabetteki konumu da güçlenecektir.
Özetle: Yapay zekâ çağında rekabet, yalnızca model geliştirmekle değil; modeli ürünleştirmekle, işin içine almakla ve bunu geniş bir yetenek tabanına yaymakla kazanılıyor. Kadınların teknoloji üretimindeki payını artırmak, bu yayılımın en stratejik unsurlarından biri. Ekosistemi büyütmenin yolu; daha çok konuşmaktan önce, daha çok üretmek, dönüştürmek ve güçlendirmekten geçiyor.
