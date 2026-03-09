Teknoloji dünyası artık “yenilik” keli­mesini yalnızca bir vitrin süsü olarak kullanma lüksüne sahip değil. Yapay zekâ, dijitalleşme ve platform ekonomisi; şirket­lerin rekabet gücünü belirleyen birer araç olmanın ötesine geçmiş durumda. Bugün önemli olan, teknolojiyi kimlerin kullan­dığı değil, kimlerin ürettiği, yön verdiği ve sürdürülebilir değere dönüştürdüğüdür.

2019 yılından bu yana Dünya Kadınlar Gününe özel olarak TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TBD Kadın Çalışma Grubu ile GLOBALNET YAZILIM’ın ortaklaşa dü­zenlediği Dijital Dünya Kadınları ’2026 bu­luşması, “Kadın • Teknoloji • Yapay Zekâ” ana temasıyla 10 Mart 2026 Salı Günü An­kara Garaj X Tekmer ev sahipliğinde dü­zenleniyor.

Girişimlerin sayısı artıyor

Teknoloji üretiminde kadınların görü­nürlüğü ve etkinliği arttıkça; ekosistemin çeşitliliği, karar kalitesi ve inovasyon ka­pasitesi de artmakta. Artık sosyal sorum­luluk başlığının ötesinde stratejik bir zo­runluluk.

Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi içe­risinde yapay zekâ alanındaki girişimle­rin sayısı artıyor. Yeni uygulamalar, yeni ürünler ve yeni iş modelleri sahaya iniyor. Bu büyümenin kalıcı olabilmesi için ise iki kritik kaldıraç söz konusu.

* Yetenek havuzunun genişlemesi

* Kurum–girişim iş birliklerinin gerçek bir pazar üretmesi.

Kadın girişimciliği bu iki başlıkta da stra­tejik bir etki alanı sunmakta. Kadınların teknoloji üretim süreçlerine daha fazla da­hil olması, sadece daha çok girişim demek değil. Daha iyi ürün, daha güçlü ekip, daha sürdürülebilir organizasyon demektir.

Sahada gerçek ürün geliştiren, şirket ku­ran, ölçekleyen, yatırım alan, iş birliği ku­ran teknoloji alanında kadın üreticileri da­ha fazla görmek istiyoruz.

Kadınların deneyimlerini görünür kıl­mak amacıyla bu etkinlikte girişimcilik hikâyeleri dinlenecek, diğer yandan kadın­ların yapay zekâ ve siber güvenlik gibi kri­tik alanlarda üstlendiği rolleri konuşula­cak, ayrıca sivil toplumun, kadınların tek­noloji dünyasındaki varlığını artırmadaki dönüştürücü rolü de masaya yatırılacak.

Türkiye’nin konumu güçlendi

Yapay zekâ çağında en büyük risk, tekno­lojinin hızına hayran kalıp insan kaynağı ve kültürel dönüşümü ihmal etmektir. En büyük fırsat ise; yeteneği çeşitlendirerek, kapsayıcı ve üretken bir ekosistem inşa et­mektir. Kadınların teknoloji üretimindeki payı büyüdükçe, Türkiye’nin küresel reka­betteki konumu da güçlenecektir.

Özetle: Yapay zekâ çağında rekabet, yal­nızca model geliştirmekle değil; mode­li ürünleştirmekle, işin içine almakla ve bunu geniş bir yetenek tabanına yaymak­la kazanılıyor. Kadınların teknoloji üreti­mindeki payını artırmak, bu yayılımın en stratejik unsurlarından biri. Ekosistemi büyütmenin yolu; daha çok konuşmaktan önce, daha çok üretmek, dönüştürmek ve güçlendirmekten geçiyor.