Kadın yöneticiler Kızlar İçin Gelecek hedefine baş koydu

İş dünyasında cinsiyet eşitliğinin kadınlar alehine giderek arttığı alanların başında bilim ve teknoloji geliyor. Bugün kadınların teknoloji sektöründeki temsili yüzde 10’un altında. Araştırmalar bunun nedeninin eğitim alanları tercih edilirken geleneksel kalıpların devreye girmesine bağlıyor.

İlkokul çağında kız çocukları fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) konularına ilgi gösteriyorlar ancak 13-17 yaş arasında kendilerine biçilen toplumsal rollerin etkisinde kalarak bu alanlardan uzaklaşıyorlar. Üniversitede STEM eğitimini tercih edenler ise mezun olduktan sonra iş hayatında alanıyla ilgili görevlerden konumlandırılmıyorlar. Toplum bilimcilere göre burada kadına biçilen “anne” sorumluluğu, genç kızları iki görevi de daha rahat yürütebilecekleri işleri tercih etmeye itiyor.

Son yıllarda bu kalıpları yıkmak ve kız çocuklarındaki kalıpları ilkokul çağlarında yıkmayı hedefl eyen birçok sosyal sorumluluk projesini takip ediyoruz. Bunlardan birini geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimiz Dell Technologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir’den dinledik. Hasdemir, Dell’in globalde kadını güçlendiren birçok projeye imza attığını ve bu konuda uluslararası bağlayıcılığı olan taahhütlerde de bulunduğunu vurgulayarak, Future4Girls (Kızlar İçin Gelecek) projesinden bahsetti. Globalde birçok ülkede yürütülen programın Türkiye ayağı için Habitat Derneği ile işbirliğine gidilmiş. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteklediği proje kapsamında kız çocukları STEM’in hangi alanlarda ve nasıl kullanıldığını, 3 boyutlu tasarım dünyasını ve proje geliştirmeyi öğrenecekler. 8-11 ve 12-14 yaş aralığında olmak üzere iki farklı gruba verilmek üzere hazırlanan ve toplamda iki turdan oluşan eğitimler haziran ayına kadar sürecek.

Hedef 500 çocuk

Programa katılacak kız çocukların Habitat Derneği tarafından belirlendiğini ve başvuruların alındığını söyleyen Işıl Hasdemir, özellikle ekonomik gelir olarak dezavantajlı ailelerin kızlarına fırsat tanımak istediklerini vurguluyor.

Bu kapsamda bugüne kadar İstanbul’un bazı ilçelerinin yanı sıra Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerinden katılım olduğunun altını çiziyor. Hasdemir, programı şöyle anlatıyor: “Kız çocukları eğitimler boyunca alanında uzman, başarılı ve kendileri için ilham kaynağı olabilecek mentorlar ile bir araya gelme fırsatı yakalayacak. İkinci turun sonunda, 500 kız öğrenci tarafından üretilecek, temel STEM becerileri ile ortaya çıkan projeler ise projenin web sitesinde sergilenecek. Eğitimler hafta sonları verilmeye başlandı. Şu ana kadar online olarak 191, yüz yüze ise 8 çocuğa ulaştık. İlk mentor buluşmasına 31 çocuk ve 18 mentor katıldı. Şu anda 23 mentorümüz var.”

Işıl Hasdemir’in bahsettiği mentorlar genellikle teknoloji dünyasında öne çıkan kadın rol modeller. Işıl Hasdemir, Seçil Seyfe, Belit Funda, Nevcihan Matur gibi Dell Technologies Türkiye ve bölgede görev alan kadın yöneticiler mentor ekibinde yer alırken ayrıca Denizbank’tan Dilek Duman, Insider’dan Dicle Arıkan, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Meltem Kolday, “Bu Mama Benden” girişiminden Sudenaz Kınık, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Pelin Kızılata gibi üst düzey sektör temsilcileri ve akademisyenler de var.

Ev kadınlarının tohum topları ormana dönüşüyor

Dell Technologies Türkye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir, iklim değişikliğiyle mücadele projesini kadınlar için gelir modeliyle birleştiren farklı bir projeyi de anlattı. Intel ve sosyal girişim Ecording ile birlikte yürütülen projenin adı “EvdeKal Ormanı”.

Proje kapsamında kadınlar dış yüzey tamamen doğaya uyumlu tohum topları üretiyor. Bu toplar Ecording tarafından geliştirilen ecoDrone’larla 15 dakikada 2 hektarlık alana atılıyor. Işıl Hasdemir, “15 dakikada 2 bin 500 tohum topu atışı gerçekleşyor. Satışı yapılan her Dell ürünü için tohum topu atılıyor ve tüketiciler de ürünlerin üzerindeki QR kodlarla tohumun takibini yapabiliyor. Hedefimiz 250 bin tohum topunu doğaya bırakmak.” diyor.