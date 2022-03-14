Kadına ve sağlık çalışanına şiddetle mücadele ‘acil yargı paketiyle’ Meclise geliyor 

Ülkemizde en çok konuşulan ve her geçen gün artan kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetle mücadelede yeni önlemleri içeren düzenlemeler, ‘acil yargı paketi’ adıyla bu hafta Meclise geliyor. Gerek Cumhurbaşkanı, gerekse Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamalara göre, kadına karşı işlenen suçlarda “iyi hal “ indiriminin kapsamı yeniden belirlenecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, atılacak adımı “Sırf duruşmada hakimi, mahkemeyi etkilemek maksadıyla yapılan rol kesmelere, oynanan tiyatroya son veriyoruz. Kravat taktı, boyun büktü, el bağladı gerekçeleriyle veya mahkemeye sunulan bu rol ve algı nedeniyle indirim yapılmayacağına dair yasaya açık ve net yasak koyuyoruz” diye açıkladı.

Kadın örgütlerinin ‘suç olarak kabul edilmesini istedikleri ‘ısrarlı takip’ de yapılacak yeni düzenlemede yerini alıyor. Israrlı takip ilk defa Türk Ceza Kanunu’nda müstakil bir suç olarak düzenlenecek. Israrlı bir şekilde fiziken takip veya bilişim sistemleri üzerinden telefon ve elektronik ortamda 3. şahıslar üzerinden kişinin kendisi ve ailesine tehdit oluşturacak veya sıkıntıya sokacak takipler, ilk defa suç olarak düzenlenip, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sağlıkçılara zam yapılacak mı?

Meclise sunulacak acil yargı paketinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçu katalog suç kapsamına alınacak ve tutuklu yargılama olacak. Doktorlara açılan malpraktis (doktor hatası) davalarıyla ilgili de düzenlemeye gidilecek. Doktorun kusurlu olup olmadığına oluşturulacak bir kurul karar verecek. Doktor kusurlu değilse tazminat doktora rücu etmeyecek. 14 Mart Tıp Bayramı’nda bu alandaki düzenlemelerin açıklanarak, ‘acil yargı paketi’ adıyla bu hafta Meclise gelecek. Sağlık çalışanlarının beklediği ‘zam’ düzenlemesi konusunda ise ilgili bakanlıkların çalışmalarını tamamladığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorlara ilişkin “giderlerse gitsinler” açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir; 14 Mart günü Tıp Bayramını nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim" açıklaması ile bugünü işaret etti. Doktorlar ve bütün sağlık çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi konusunda bugün yapılacak açıklama merakla bekleniyor.