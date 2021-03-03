Kadına ‘yapamazsın’ diyen kalmayana kadar çalışmaya devam

Önce; benzin istasyonlarında “Fulleyelim mi” diye soran kadınları kabullenmeyi öğrendi Türkiye. “Küçük arabalara neyse de kamyona ,TIR’a da mı kadın benzin doldursun, beceremez canım” diyenler hala var. Gece vardiyasında kadını benzin istasyonunda görmek ise birçok kentte çok uç bir kafa tutuş olarak yorumlanıyor… Neredeyse üç yıl önce “Kadın Gücü” nü görünür kılmak için istasyonlarında kadın istihdamını destekleme kararı alan Opet’in bu alandaki çalışmaları dikkat çekici. Şirket bu konudaki kararlılığını göstermek için bir manifesto bile yayınlamış. Özetle “Kadın gücüne inanmayan kimse kalmayana kadar işin peşini bırakmaya niyetimiz yok” diyorlar.

Şirketin “Kalmayana kadar” başlıklı manifestosunu ve bu kapsamda Mayıs 2018’de başlatılan Kadın Gücü projesini anlatan Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, topluma bir söz verdiklerini belirtiyor. İstasyonlarında “Temiz Tuvalet” gibi Türkiye’de ezberleri bozan birçok projeye imza attıklarını söyleyen Öztürk’e göre Kadın Gücü, tam da Opet markasından beklenebilecek bir hareket. “Bu nedenle bayilerimiz başlarda projeyi şaşkınlıkla karşıladı ama sonunu getireceğimizden hiç şüpheye düşmediler. Çünkü onlar bizden bu tür farklı projeler gelmesine alışkınlar” diyen Öztürk, pandemide ciddi bir başarı yakaladıklarını anlatıyor.

73 ilde 3 bin kadın çalışıyor

Filiz Öztürk, “Kadın Gücü”nde hedeflerinin her istasyonda artı iki kadın istihdamı olduğunu vurgularken, “Şu anda 73 ilde kadınları istasyonlarımızda görmek mümkün” diyor. Verdiği bilgilere göre Şubat 2020’de Opet istasyonlarında akaryakıt satış yetkilisi olarak 471 kadın çalışıyorken bu sayı şu anda 731'i bulmuş durumda. Aynı şekilde istasyonlardaki kadın market satış yetkilisi sayısı Şubat 2020’de 780 iken Mart 2021 itibarıyla 945’i aşmış. Filiz Öztürk, “Henüz proje kapsamında kadın çalışmayan illerimiz var. Yozgat, Bayburt, Iğdır, Ağrı, Muş, Batman, Siirt ve Hakkari illerindeki istasyonlarımızda kadın çalışmıyor. Bazı bölgelerde bayileri kadın çalıştırmaya ikna etmek zor. Burada en iyi referanslarımız kadınlarla çalışan ve verimliliği artan bayilerimiz oluyor. Kadın çalışana açık olmayan bayileri de diğer bayiler ikna ediyorlar. Çünkü kadın çalışan geldikten sonra o bayinin çehresi değişiyor. Pompa başına yüzde 4’lük satış artışı var, şikayetler de ise neredeyse tamamen bitiyor” diye anlatıyor projeyi.

Sırada kariyer ve gece vardiyası var

Kadın Gücü projesinde bir yandan henüz hedefe ulaşılamayan sekiz il için çalışmalar sürerken bir yandan da yeni fazlar devreye giriyor. Filiz Öztürk, hayalinin gece vardiyasında da kadın istasyon çalışanlarına Türkiye’yi alıştırmak olduğunu belirtiyor. Projeye eklenecek yeni fazları ise şöyle sıralıyor: “Şimdi sırada istasyonlarda işe giren kadınların bu şirkette kariyer geleceği görmelerini sağlamak. Yani onları vardiya amirliği, istasyon müdürlüğü gibi pozisyonlar için eğitiyoruz. Bakıldığında kadın çalışanlarımızın eğitim ortalaması daha yüksek. Yüzde 61’i lise ve üstü mezunlardan oluşuyor. Yüksek lisans yapanlar var aralarında. Yetkinlikleri ve yeteneklerine uygun kariyer planı yapmaları için onlara destek vereceğiz.”

Manifesto: Kalmayana Kadar

Opet’in cinsiyet eşitliği ve Kadın Gücü ile ilgili topluma verdiği sözün yer aldığı manifesto şöyle:

- Kadına “yapamazsın” diyen

- Kadının gücüne inanmayan

- Kadını yok sayan

- ‘Bu iş kadına göre değil’ diyen,

- Beceremeyeceğini, vazgeçeceğini düşünen kalmayana kadar yolumuza devam edeceğiz.

- Kadınların çalışmasına şaşıran tek bir kişi kalmayana kadar da bu yoldayız. Söz veriyoruz.