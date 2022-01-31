Kadını dışarıda bırakan ekonomi gelişemez

Ekonomide kadın erkek eşitliğine daha 202 yıl var. Üstelik bu, sadece ülkemizin değil; dünyanın gerçeği… 2000 Yılında Time dergisinin anketini hatırlıyorum; “En erken kaç yıl sonra kadın başkanınız olur?” sorusuna 50 yıl cevabı gelmişti. Oysa aynı ankette 10 yıl sonra zenci başkan cevabı verilirken…

Kadın erkek eşitsizliği, pozitif ayrımcılığa rağmen sürüyor. Erkekler düz halı sahada oynarken, kadınlar yokuş yukarı top sürüyor. Ancak iyi haber şu; kadının üretime daha çok katılımıyla oyun sahası giderek düzleşiyor.

EĞİTİMİN EŞİTLEYİCİLİĞE KATKISI

Üretime katılım, ilköğretimden başlıyor. Biliyoruz ki bir kız çocuğunu ilköğretimde fazladan 1 yıl okulda tutmamız halinde bu kız çocuğunun gelirinde %10-15 artış oluyor. Hele ki bu kız çocuğu orta öğretimi bitirmişse gelir artışı; %15-25’e varıyor.

Dünya Bankası verileri: Orta gelir ülkelerinde kız çocuğunun orta öğretimi bitirmesi halinde 5 yaş altı çocuk ölümleri %50 azalıyor. Neticede, kız çocuklarının eğitimi; olumlu yönde çok dramatik fark doğurabiliyor.

İŞ HAYATINDA NELER OLUYOR?

Küresel çapta kadın ile erkek arasındaki gelir farkı %20. Ekonomik faaliyetlere katılımda eşitliğin sağlanması için geçmesi gereken süre; 202 yıl. Siyasette eşitlik için 107 yıl. Dünyada yönetim kademelerindeki kadın oranı %35’in altında... Kız çocuklarının eğitime, üretime, yönetime daha eşitlikçi katılabilmesi için çok daha fazla gayret gerekir.

Kızlar okula demek kolay. Kız çocuklarının yurt ihtiyacı bu bağlamda çok önemli. Kızın için daha gayret göstermelisin. Yetmiyor, iş hayatı, kadın için daha kolay kılınmalı… “Kadın çalışsın” demek işin kolayı… Zor olan, bu sloganı, hayatla ilişkilendirmek ve kadın gücünü samimiyetle yürekten benimsemek…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Yönetim kadrolarında kadın?

Hala çok düşük düzeyde ancak yıllara bağlı olarak gelişiyor. Hatta bunun için yönetim kurullarında kadın oranını arttırmak için “Yüzde 30 Derneği” dahi kuruldu.

Siyasette kadın?

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi rakamlarına göre dünya parlamentolarında kadın oranı %25 düzeyinde. Türkiye’de durum; % 17,3 ile dünya cinsiyet eşitliği sıralamasında 129’uncu sıradayız. Bizdeki kadın bakan oranı ise %11,8 ve dünya 140’ncısıyız.

NOT

KADININ OYUN SAHASINI DÜZLEŞTİRMEK GEREK

Kadın girişimciliğinde hayli yol aldık fakat gidilecek daha fersahlar var. Her kadının girişimci olması gerekmiyor, girişimci takımına girmek daha önemli… Kadının ekonomideki ağırlığını, yalnızca ücretsiz ev çalışanı veya kadın patron algısının ötesine taşımalıyız.

Bunun da yolu; tıpkı erkeklerin düz sahada top koşturması gibi, kadının oyun sahasını daha da düzleştirmek, hiç değilse yokuş yukarı top sürüşünü kolaylaştırmak…