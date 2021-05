Kadınlar için hayatın fragmanını yazdım!

İş dünyasında “feminist” çıkışlarıyla dikkat çeken Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton deneyimlerini, düşüncelerini topladığı “Beğenmeyen Bakmasın” kitabıyla haziranda okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Alaton ile kitabın adından doğum sürecine kadar tüm hikayeyi konuştuk. “Kadınlardan aldığım güçle bu işe soyundum” diyen Alaton, kitabın hazırlık sürecinin 5 yılı bulduğunu ama üretim dönemi için pandeminin bir fırsat olarak değerlendirildiğini söylüyor.

> Neden Beğenmeyen Bakmasın?

Çünkü ben en çok önyargıları kırmak istiyorum. 12-13 yaşlarındaki genç kızlar nasıldır bilirsiniz; herkes bana bakıyor zannedersiniz. Orama mı bakıyorlar, burama mı? Bir gün büyükanneme söyledim. O da bana “Beğenmeyen bakmasın” demişti. Çok aklıma yattı, beni rahatlattı. Seneler sonra bu sözü bambaşka bir yapıda hayatımda çok kullandım. Çünkü aslında kadına karşı toplumsal önyargıların tümüne bir tavır bu. Bir yemek de yapsanız birilerine beğendirmeye çalışıyorsunuz, her şeyinizi birilerinin onayına sunuyorsunuz. Sonra kendinize gelip, “Beğenmeyen bakmasın, bu sizin probleminiz” diyorsunuz. Son derece güç veren, tekrar ayağa kaldıran bir söz bu.

> Peki herkesin “Beğenmeyen bakmasın” deme lüksü var mı sizce?

Haklısınız, bunu söyleyebilmek için bir yerlere gelmek lazım. Sebat etmek, pes dememek lazım. Erken evlenmemek, ekonomik özgürlüğü korumak lazım. Ekonomik özgürlüğünüzü bir kere kaybettiniz mi gittikçe daha fazla mobinge uğrarsınız. Ezilirsiniz, güçsüz hissedersiniz. Zaten kitapta da bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu söyleme gücünü elinize almalısınız. Kadınlar da birbirlerini desteklemeli. Erkekler bu konuda çok iyi iş çıkarıyorlar. Birbirlerini destekliyor ve kadınları da kendilerini beğendirme hissiyle baş başa bırakıyorlar. Biz kadınlar ise birey olarak savaşıyoruz. Neyse ki artık uyandık. Kız kardeşliğin gücünü gördük. Bu yolda uğraş veren çok kadın var. Ben bile böyle büyük bir ailedeyken, böyle anne-babanın çocuğu olarak bu kadar savaş vermişsem herkeste ne hikayeler vardır.

> Şimdi “Leyla Alaton’sanız ekonomik özgürlükten bahsetmek kolay” diyecekler…

Evet, bu da bir önyargı işte. Beni böyle sanıyorlar. Baba zengin ve güçlü; sanıyorlar ki sorun yok. Her konumun avantajlı ve dezavantajlı durumları vardır. Biz de son derece mobinge uğruyoruz. Sıkı durmaya benim de ihtiyacım var.

Örneğin en kıskandığım insanlar medenice boşanabilen insanlar, dost kalabilenler. Bu herkese nasip olmuyor. O nedenle diyorum ki; kaslarının sıkı olması lazım. Bunun da çaresi, kim sunarsa sunsun kendi ekonomik özgürlük alanını yaratmaktan geçiyor. Konfor alanını terk et. Ben bunu kitapta anlattım. Holdingden çıkmaya karar verdiğimde, çok gençtim. Bir reklam şirketi kurdum, babam bile bana iş vermedi. O güçlü çevremden kimseden iş alamadım. Bizi tanımayanlardan iş geldi. Fransızlardan iş aldığımda, başarılarımla Fransa bana “Légion d'honneur” nişanı verdiğinde bunu ben yaptık, Alarko değil.

> Kitabınızın hedef kitlesi kim, kimlere söylüyorsunuz tüm bunları?

Ben bu kitapta hayatımı yazmadım. Yani kuru bir hayat hikayesi değil bu. Gittiğim konferanslar, konuşmalarım, TV röportajlarım gibi deneyimler bana gösterdi ki kadınlara en çok, deneyiminizi bugünle birleştirerek anlattığınızda ilham oluyorsunuz. Bu nedenle hayatımı yazdığım sayfaları çöpe attım. Daha dinamik hikayelerden, röportajlardan bir kitap meydana geldi. Editörlüğünü, beni sabırla yönlendiren, uzun yıllardır yanımda olan Nur Coşkun yaptı. Bu kitap 20-40 yaş arası genç kadınlar için yazıldı.

Hangi mesajları veriyorsunuz bu kadınlara? Bu zor bir yolculuk diyorum. Yaşadıklarını sadece sen yaşamıyorsun; hangi ekonomik ve kültürel gruptan olursa olsun aynı yollardan geçen binlerce kadın var diyorum. Aslında bu kitap, genç kadınlara “Bu kitaptakiler yaşayacaklarının fragmanı, bir hayat fragmanı” diyorum. Benim yaşadığım dünyada da baskıya uğrayan, el alem mafyasının kurbanı olan kadınlar var. Kimin kızı olursanız olun, kadınsanız benzer sorunları yaşıyorsunuz. Travmalar ortak olabiliyor. Erkeklerin dünyası her kadın için aynı sıkıntıları çıkarıyor. Tüm varlığını iyi görünmeye, güzelliğine atfetme diyorum. Bütün gücünü güzelliğine harcamak, tüm varlığını sanal paraya yatırmak gibi bir şey. Bugün genç kızların işi çok zor. Sosyal medyada çok güzel olanlar, çok iyi dans edenler, iyi yemek yapanlar, incecik kalanlar var ya… Gerçekten şimdi genç kız olmayı hiç istemezdim.

> Nedir tüm bu önyargılardan kurtuluş yolu?

Ekonomik özgürlük. Bir meslek bul, sakın onu bırakma. Merak et, öğren, faydalı ol. Merak insanı genç ve dinç kılar. Kendini yararlı bulduğunda dinç kalırsın. Örneğin bu kitap bana iyi geldi, bir şey üretmiş oldum. Şiddetin de cinayetin de tek çaresi var, ekonomik özgürlük. Bugün her çalışan kadın özgür kadındır. Çocukları ve ailesi ona saygı gösterir. Çünkü çalışan kadın daha çok görür, kıyas yapar ve kendini geliştirir. Bunu ancak kadını seven, çiçek açmasını isteyen erkekler tercih eder. Eğer ekonomik özgürlüğün varsa, karşındaki erkeğe “Ben seni seçtiğim için birlikteyiz, ihtiyacım olduğu için değil” diyorsun. Bu da seni herkesin gözünde başka bir lige çıkarıyor. Sana “Beğenmeyen bakmasın” deme lüksünü veriyor.

> ‘Kıskanılacak bir yanım varsa İshak ve Üzeyir Beylerdir’

KİTABI yazarken ne çok nerede zorlandınız? “Altyazılar ve önyargılar” bölümünde zorlandım. Burada yaşadıklarımın arka planını görebilmeyi, söylenenlerin altını çizebilmeyi anlatıyorum. Çok film gördük bu hayatta. Onların arkasını görebilme yeteneği önemli. Benim o yeteneği kazanmam için çok kırılım noktam vardı. En büyük kırılım babamın gitmesiydi. O dağın yok olması, bunun altından kalkmam iki yılımı aldı. Ondan önce boşanmam (boşanabilme çok büyük bir travma), çocuğumun doğması (çok büyük bir eğitim sürecinin başlangıcı), babamın kurduğum işte beni yalnız bırakması (güvendiğin dağlara kar yağması), yeni iş, problemler, başa çıkmalar. Bu bir tiyatro. Hepimiz oynuyoruz, sonra gideceğiz. Ben kendime karşı acımasızım. Çıtam çok yüksek çünkü iki mükemmel insanla büyüdüm. İshak Alaton ve Üzeyir Garih gibi iki başarı makinesiyle yola çıkarsan çıtan yüksek olur. Kıskanılacak bir şeyim varsa; bu iki bilgeye yakınlığımdır. Çok şey öğrendim.