Kadınlara güç veren, yol gösteren üç platform

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2021 raporuna göre, dünyadaki cinsiyet eşitsizliği pandemi döneminde daha da arttı. Tahminlere göre, uçurumun kapanması için 135.6 yıl gerekiyor. WEF’in 2021 raporuna göre, Türkiye cinsiyet eşitliği endeksinde 156 ülke içinde 133’üncü; ekonomik katılım ve fırsat eşitliği kategorisinde 140'ıncı; eşit işe eşit ücrette 95'inci; eğitim olanaklarına erişimde 101'inci; sağlıkta 105'inci ve siyasi katılımda 114'üncü sırada yer alıyor. Uçurumu kapatmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Kadınlara umut veren, onlara destek olacak projelere ihtiyacımız var. Bu hafta üç kuruluşun yarattığı başarılı platformlara yer vererek tüm kuruluşlara ilham kaynağı olmalarını diliyorum.

Hepsiburada ile #KadınlarHerSahada

Hepsiburada, kurulduğu ilk günden beri hayatın her alanında kadınları destekleyerek büyüdü. Kuruluş, “HepsiTürkiye’den”, “Teknolojide Kadın Gücü”, “Kadınlar Her Sahada” gibi geniş kapsamlı projelerle her yaş grubundan, on binlerce kadına hayallerini gerçekleştirme imkanı sunmaya devam ediyor.

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı

Hepsiburada’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’ın vizyon ve liderliğiyle, dengeli ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla, 2017 yılında hayata geçirilen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, işini e-ticarete taşımak ve büyütmek isteyen girişimci kadınlar için komisyon indirimi, reklam ve pazarlama desteği, ücretsiz fotoğraf çekimi ve ücretsiz e-ticaret eğitimleri gibi pek çok fayda sağlıyor. Ayrıca Hepsiburada’nın aylık 240 milyon ziyareti ağırlayan dev ekosistemi sayesinde kadın girişimcilerin marka bilinirliklerine de destek veriliyor. Programdan, bugüne kadar 81 ilden 29 binden fazla girişimci kadının yanı sıra, 88 kadın kooperatifi ve 33 sivil toplum kuruluşu faydalandı.

HepsiTürkiye’den Programı

Ölçeği ve içeriği açısından ülkemizin en kapsamlı yerel üretici dijitalleşme programı olan HepsiTürkiye binlerce kadını e-ticaretle tanıştırıyor. 75 bin girişimin yer aldığı Hepsiburada’da 30 binden fazla kadın işletmeci yer alıyor.

2021’de Nasdaq’a kote olan Hepsiburada’nın yerel kalkınmaya destek hedefiyle başlattığı HepsiTürkiye’den projesi yurdun dört yanındaki yerel üreticilere ve KOBİ’lere dijitalleşme yolculuğunda destek oluyor.

Üye ağı yurdun her noktasına ulaşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin iş birliği ile hayata geçirilen HepsiTürkiye’den programı, yerel üreticilere güç veriyor. Bulundukları bölge sınırlarında kalmış olan yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünü, tüketicilere ulaştırıyor. Girişimciler, Hepsiburada platformu üzerinden önce tüm Türkiye ardından da dünyayla buluşturma imkanına sahip oluyorlar.

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı

Kadınların hayatın her alanında güçlenmesine yardımcı olmayı hedefleyen Hepsiburada kadın futbolunun gelişmesi amacıyla Galatasaray Kadın Furtbol takımının isim sponsorluğunu üstlendi. Kuruluş, bu önemli katkıyla, kadın futbol ligine ilgiyi artırmayı, kadın liglerinin ekonomik değerini yükselterek ülke ekonomisine destek verebilmeyi ve en önemlisi rol modeller yaratmayı hedefliyor.

Hepsiburada ile #KadınlarHerSahada olmaya devam edecek

2 Nisan 2022 tarihinde, İzmir’de, bir grup basın temsilcisiyle birlikte Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı’nın, İzmir Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı arasındaki maçı izledik. Sahada adil bir mücadeleye tanık olduk. Tribünlerdeki küfürsüz ve kavgasız ortam sayesinde karşılaşma biz izleyiciler için de çok keyifli bir ortamda geçti.

İlham veren kadın grişimciler

İzmir’de Galatasaray Hepsiburada ve İzmir Konak Belediyespor Kadın Futbol takımlarının oynadığı maç öncesinde, kuruluşun “HepsiTürkiye’den” programıyla işlerini büyüten kadın girişimcilerle tanışma imkanı bulduk.

İzmirli Yeşim Dönmez’in iyi ve doğal tarımı destekleme hedefiyle Urla’da yarattığı Mimas Bahçe bölgeden 28 çiftçiyle çalışıyor. Üretimde ata tohumları ve doğal gübre kullanıyor. Mimas Bahçe kadınların el emeği ile üretilen doğal ürünleri, şık ambalajlarla hepsiburada aracılığyla tüketicilerle buluşturuyor.

Hatay Reyhanlı’dan gelen girişimci Fatma Dilek Tecirli de Yeşim Dönmez gibi, yarattığı Neşeli Mutfak markasıyla bölgedeki kadınlara destek oluyor. Onların emeğini değerlendiriyor. Başarılı kadınların sayısı arttıkça, onları diğerleri izliyor. Kadınlar birbirlerine güç veriyor ve destek oluyorlar.

Hayata Karışan kadınlar Platformu için başvurular 8 Nisan’da sona eriyor.

Yaşamın her alanında öğrenerek, yeni insanlarla, yeni dünyalarla tanışarak hayata karışan herkesin buluşma noktası Brothers tarafından kurulan Hayata Karışan Kadınlar Platformu, 8 Nisan tarihine kadar başvuruları almaya devam ediyor.

Kadınların kariyerlerinde ilerlemesini sınırlayan görünmez ve yapay engelleri tanımlayan “Cam Tavanları” yıkmak için Pernod Ricard Türkiye ana sponsorluğunda ve IDEMA iş birliğiyle kurgulanan Hayata Karışan Kadınlar Platformu, ücretsiz olarak sunulan eğitim modülleriyle, kadınları geleceğe hazırlıyor.

hayatakarisankadinlar.com adresinden başvuruları almaya devam eden platform, Dünya Ekonomik Forumu Geleceğin Meslekleri Raporu’ndan (2020) referans alınarak, Kültür, Sanat ve Eğlence; Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği; Yeni İş Yaşamı ve Dijitalleşme; Yeni Medya olmak üzere 4 modülde verilecek ücretsiz eğitimlerle, kadınların geleceğin mesleklerinde eş hakka ve yetkinliğe sahip olmasında öncü olmayı hedefliyor.

4 eğitim modülünde mentor olarak yer alan, alanında uzman isimlerle de dikkat çeken Hayata Karışan Kadınlar Platformu, 18 yaş üzeri tüm kadınların katılımına açık. Eğitim ve proje süreçlerinde katılımcıların gelişimlerine katkıda bulunacak olan mentorlar ise, Kültür, Sanat ve Eğlence modülünde ha:ar sanatçı ikilisi Hande Şekerciler ve Arda Yalkın ile Mert Fırat; Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği modülünde Dilara Koçak ve Prof. Dr. Itır Erhart; Yeni İş Yaşamı ve Dijitalleşme modülünde Serdar Kuzuloğlu ve Pernod Ricard Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay; Yeni Medya modülünde ise Bediz Yıldırım ve TBWA Group Istanbul CEO’su Burcu Özdemir’den oluşuyor.

Ayrıca Fütürist Ufuk Tarhan, Oyun Üreticisi Simay Dinç ve Istanbul Blockchain Women kurucularından Başak Burcu Yiğit, Hayata Karışan Kadınlar Platformu kampanya filmlerine kendi “cam tavan” hikayeleriyle katkıda bulunuyor.

Hayata Karışan Kadınlar Platformu’nun ana sponsoru olan Pernod Ricard Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay kadınların iş yaşamında üst kademelerde daha çok var olmasının ve geleceğin mesleklerinde yer almasının her alanda etki yaratacağını vurguluyor .

hayatakarisankadinlar.com adresinden başvuruların devam ettiği Hayata Karışan Kadınlar Platformu ile ilgili tüm bilgi ve haberler, internet sitesinden ve Brothers1801 sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kız Kardeşim kadınlarına destek ikiye katlandı, hedef 700 bin kadına ulaşmak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi’nin 700 bin kadına ulaşmayı hedefliyor.

Proje paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, Akbank ve TOBB ETÜ ile yapılan iş birliğinin yanı sıra üçüncü hibe programının duyurusu yapıldı. Üçüncü Kız Kardeşim Hibe Programı’nda hem hibe verilecek kadın sayısı, hem de hibe tutarı geçtiğimiz yıla oranla iki kat artırıldı. Buna göre, Kız Kardeşim Hibe Programı 2022 ile 60 girişimci kadına 50 biner TL olmak üzere toplamda 3 milyon TL’lik destek sağlanacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi 7’nci yılında yoluna daha da güçlenerek devam ediyor. 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kız Kardeşim etkinliğinde, projenin geldiği nokta ve gelecek hedefleri anlatıldı. TOBB’un İstanbul’daki hizmet binasında gerçekleştirilen etkinliğe TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Evguenia Stoichkova katıldı. Etkinlikte ayrıca Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen üçüncü hibe programının yanı sıra yeni iş birliklerinin de duyurusu yapıldı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın moderatörlüğünde; Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, Coca-Cola İçecek Grup İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Özgen, TOBB KGK Üst Kurul Üyesi Canan Özdemir İşmen ve IWF Türkiye Başkanı Gülden Türktan’ın katılımıyla düzenlenen panelde ise daha fazla kadının ekonomik hayata katılımının sağlanması ile ilgili görüş ve öneriler paylaşıldı.

Kız Kardeşim Projesi, Türkiye genelinde 15-55 yaş arası, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi-becerilerle donanarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini desteklemek hedefiyle 2015 yılından bu yana kesintisiz olarak devam ediyor. Kadınlara, kişisel finansal kaynaklarını doğru yönetme, girişimcilik farkındalıklarının artması ve bilgi teknolojileri hizmetlerini doğru kullanmaya yönelik eğitim olanakları sunulan proje kapsamında ayrıca girişimci kadınlar, hibe programlarıyla destekleniyor. Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle davam eden Yarınım Kız Kardeşim çalışmalarıyla, öğretmenlere ve onların aracılığıyla yüz binlerce öğrenciye ulaşıldı. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle kadın kooperatiflerine eğitimler verildi.

Akbank ve TOBB ETÜ de girişimci kadınların yanında

Proje 7’nci yılına yeni iş birlikleri ile girdi. Akbank ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) de Kız Kardeşim Projesi destekçileri arasına katıldı.

Akbank, hibe programına katılmaya hak kazanan işletmelere bankacılık işlemleri ve kredi konusunda avantajlar sunacak. Ayrıca, finansal danışmanlık hizmeti, avantajlı faiz oranı ile kredi kullanımı, uygun oranlarla POS kullanımı, özel bütçeli maaş teklifi gibi alanlarda destek verecek.

Proje kapsamındaki eğitim programını tamamlayan girişimci kadınların başarıları TOBB ETÜ tarafından verilen sertifika ile tescillenecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan TOBB ETÜ ile eğitim içeriğinin güncellenmesinin yanı sıra daha fazla kadının eğitim alması konusunda da iş birliği yapılacak.