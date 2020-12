Kadir Has: Hayırsever bir sanayici

Kadir Has, işadamlığının yanı sıra örnek bir hayırseverdi. Babasının 1958’de yaptırdığı bir ilkokulun açılışındaki “Bir okul bin kişiyi hapishaneye girmekten kurtarır” sözünü şiar edindi. Ömrü boyunca ilkokuldan üniversiteye çok sayıda eğitim kurumu yaptırdı.

Kadir Has, 1921 yılında Kayseri’de Nuri Bey ve Zekiye Hanımın çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokuldan sonra Adana’ya göç eden babasının ardından o da Adana’ya geldi. Adana’daki lise eğitiminde zorlanınca İstanbul Boğaziçi Lisesine kaydoldu. İlk yıl sınıf mümessilliği yaptıktan sonra son sınıfta okul başkanlığını okul arkadaşı Haldun Simavi’nin hazırladığı afişlerle propaganda yaparak Amerikanvari bir seçim kampanyasıyla kazandı. 1942 yılında liseyi bitirdi. Aynı yıl Germikli ailesinin kızı Rezzan Hanımla evlendi ve iş hayatına atıldı.

Babası Nuri Has, Adana’da Milli Mensucat’ın dört ortağından biriydi. Akbank’ın kurucuları arasında yar alıyordu.

Nuri bey, Milli Mensucat’a çıkartılan 1.2 milyon liralık verginin kendi payına düşeni ödeyebilmek için biriktirdiği altınları oğlu Kadir bir valizle İstanbul’a getirip sarraflara bozdurdu. Kadir Has, aldığı parayı Adana’ya babasına götürerek 300 bin liralık verginin ödenmesini sağladı.

Kadir Has, girişimcilik ruhunu ve çalışkanlığını babasından miras aldı. Ama sadece bu olgu değil, “Babamdan bana kalan en önemli miras hayırseverliktir” diyen Has, babasının 1958’de yaptırdığı ilkokulun açılışında söylediği “Bir okul yaptırmak bin kişiyi hapishaneye girmekten kurtarır” sözünü de içselleştirerek, ilkokuldan üniversiteye çok sayıda eğitim kurumu yaptırdı. Kadir Has ağırlıklı olarak otomotiv sanayine imza attı. Mercedes’in otobüs ve kamyon fabrikalarını kurdu. Bursa’da Karsan fabrikasının kuruluşunda yer aldı, Peugeot minibüsü üretti.

1981 yılında eşiyle birlikte kurdukları Has Vakfı (HASVAK) eğitim ve sağlık başta olmak üzere ülke kalkınmasıyla ilgili birçok hayır işleri yaptı. “En Büyük Eserim” dediği, kendi adını taşıyan Kadir Has Üniversitesi’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Bununla kalmadı, TÜBİTAK’ın Gebze’deki teknoparkını ve Kayseri’ye adını taşıyan 33 bin kişilik stadı yaptırdı. Kadir Has, 2007 yılında 86 yaşında aramızdan ayrıldı. Yaptığı hizmetler nedeniyle “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” ile ödüllendirilmişti.

