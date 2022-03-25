Kadir Has Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Arditi oldu

İş insanı Kadir Has’ın ölümünün 15’inci yıl dönümünde, kurucusu olduğu Kadir Has Üniversitesi’nin Cibali kampüsünde önemli bir tören düzenlendi. Türkiye’nin ulusal ve uluslararası çapta başarılara imza atan isimlerini daha görünür kılmak, kamuoyuyla tanıştırmak amacıyla 17 yıldır verilen Kadir Has Ödülleri’nin 2022 yılı sahipleri onuruna verilen bir törendi bu.

Bu yılki ödül bir bilim insanına verildi. Enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji alanında uzun yıllardır Amerika’da yürüttüğü çalışmalarla adını duyuran Prof. Dr. Moshe Arditi, Kadir Has Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Törende “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” ise Dr. Billur Akkaya ile Dr. Münir Akkaya’ya sunuldu.

25 yıldır enfeksiyonla savaşıyor

Üstün Başarı Ödülü’nün bu yılki sahibi Prof. Dr. Moshe Arditi, 25 yılı aşkın süredir enfeksiyon ve immünoloji bilimiyle ilgili çalışmalar yürütüyor. Prof. Arditi, enfeksiyon ve bağışıklık sistemi, patojen ve konak etkileşimi ile doğal ve edinsel immüniteyi oluşturan hücrelerin işlevlerini araştırarak, enfeksiyon ve moleküler immünoloji araştırma alanlarını birbirine bağlayan önemli bir isim olarak kabul ediliyor. Bu araştırmalar sayesinde özellikle kalp ve damar hastalıkları, ateroskleroz ve Kawasaki hastalığının tedavisinde önemli sonuçlar alan Arditi, son iki yıldır da COVID-19 virüsüne odaklanmıştı. Arditi, koronavirüsün bağışıklık sistemine etkileri, sebep olduğu hastalıklar ve tedavisine kadar uzanan geniş alandaki önemli buluşları, üst düzey akademik biyoloji ve tıp dergilerinde yayınladığı çok sayıdaki bilimsel çalışmaları nedeniyle Kadir Has Ödülü’ne layık görüldüğü açıklandı.

Cerrahpaşa’dan UCLA’ya

Moshe Arditi, 1981’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Yale Üniversitesi (ABD) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1981-83 yılları arasında araştırmacı olarak çalıştı. Chicago Üniversitesi’nden Çocuk Hastalıkları alanında uzmanlığını alan Arditi, 1986-1991 arasında Northwestern Üniversitesi’nde Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları üst ihtisasını yaptıktan sonra, Güney Kaliforniya Üniversitesi’ne bağlı Los Angeles Çocuk Hastanesi’nde (USC-CHLA) Yardımcı Doçent (1991-94) ve Doçent (1994-1998) olarak görev aldı. 1998’de Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) ve Cedars-Sinai Hastanesi’ne (CSMC) Profesör (2002) ve Çocuk Enfeksiyon Bölüm Başkanı olarak geçiş yapan Prof. Arditi, 2011’den bu yana UCLA-CSMC Çocuk Hastalıkları Araştırma Bölümü Kürsü Başkanı olarak görev yapıyor. Arditi aynı kurumda Enfeksiyon ve İmmünolojik Hastalıklar Araştırma Merkezi’nin de Kurucu Başkanı olarak önemli buluşlara liderlik ediyor.

Prof. Dr. Moshe Arditi, bilim dünyasının yakından tanıdığı isimlerden biri. 2014’te William Osler tarafından kurulmuş olan Association of American Physicians (AAP) üyeliğine seçilerek dikkat çekmişti. 2019'da Cedars-Sinai Hastanesi’nde “Pioneer of Medicine” ödülünü alarak önemli bir başarı yakaladı. 2021'de Türkiye’de Bilim Akademisi üyeliğine seçilen Arditi’nin çalışmaları, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından destekleniyor. Prof. Arditi, üst düzey akademik biyoloji ve tıp dergilerinde yayınlanan 177 makale ve 22 bine yakın atıf ile enfeksiyon, biyoloji ve immünoloji bilimlerinin ilerlemesine katkıda bulunuyor.

T hücrelerle ilgili çalışmalar ödül getirdi

17. Kadir Has Ödülleri’nde “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü”nün sahibi olan bilim insanları Dr. Billur Akkaya ile Dr. Münir Akkaya da tıpkı Prof. Dr. Arditi gibi enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sisteminin sırları üzerinde çalışıyor. 2008’de Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümü’nden mezun olduktan sonra doktorasını Oxford Üniversitesi’nde (İngiltere) tam burslu olarak tamamlayan Billur Akkaya, 2021’de Ohio State Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak kendi laboratuvarını kurdu. Burada T hücrelerle ilgili yürüttüğü araştırmalar bilim dünyasında önemli katkılar sağladı.

Dr. Münir Akkaya da Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümü’nün 2007 yılı mezunu. O da doktora derecesini Oxford Üniversitesi’nden aldı. Lökosit yüzey moleküllerinin CD200R ailesi etkileşimleri sırasında bağışıklık yanıtının regülasyonu konusuna odaklanan Dr. Akkaya, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde B hücre biyolojisi ve bağışıklık metabolizması ile ilgili çalışmalar yaptı. Akkaya, çalışmalarına Ohio State Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak devam ediyor.