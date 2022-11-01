Kafayı kumaşlarla bozan adam SİHA’nın kanatlarına nasıl girdi?

Tekstil ve hazır giyim, yaklaşık 30 milyar dolarlık ihracatıyla ülkemizin en stratejik sanayi sektörleri arasında. İstihdamın da lokomotifi olan bu sektörde dünya çapında üretim gücüne ulaşmış sanayicilerimiz ‘teknik tekstil’ ürünleriyle göz dolduruyor. Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) yatırımları, üniversitelerle iş birliği, üretimden satışa tüm süreçlerde inovasyon uygulamaları, tekstili de katma değerli üretime ve rekabette açık ara öne taşıyor. Aydın Tekstil Genel Müdürü Ali Sami Aydın, 60 civarında ‘patentli teknik tekstil ürünü’ geliştirdiklerini söyleyince en önemlilerini merak ettim. İstanbul, Sakarya ve Kayseri’de 6 fabrikası olan firmada yaklaşık 2 bin 500 kişi çalışıyor. Ciro ise 200 milyon doları buluyor. Aile köklerinin Fethiye ve Konya’ya dayandığını belirten Ali Sami Aydın, hattat ve ressam da olan babası merhum Ziya Bey’in 1974’te işi bıraktığını, 8 kardeşli bir aile şirketi olarak yola devam edildiğini belirtiyor. Bir süre kumaş ticareti yapan ailenin, 1978’te Eyüp’te kadife üretimine başladığını anlatıyor. Ali Sami Aydın, şöyle konuşuyor: “1989’da fabrikamızı İkitelli’ye taşıdık. Jakarlı kumaş üretimini de kurduk. Ben okulu bırakıp işe başladıktan sonra ihracatta atak yaptık. Şu anda 120 ülkeye ihracat yapıyoruz ve sektörümüzde ‘en çok ülkeye ihracat yapan firma’ unvanı da aldık. Sakarya’da sünger ve yay fabrikamız, Kayseri’de yatak fabrikamız var. İstanbul’da iplik, kumaş ve halı da üretiyoruz. Tam entegre üretim yapıyoruz. Şu anda kadife üretiminde dünyanın en büyük fabrikasıyız. Halı işine Rusya ile uçak düşürme krizi sırasında girdik. Çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilir hafif halılar üretiyoruz. Yatırımlara da devam ediyoruz. Kayseri’deki yatak kumaşı yatırımımızın kapasitesini ikiye katlıyoruz. 500 kişilik yeni istihdam sağlayacağız. Kumaşta dünyada ikinci büyük üretici konumundayız.”

Ar-Ge teşvikleri işe yarıyor mu?

Firma olarak Ar-Ge ve Turquality destekleri kapsamında olduklarını söyleyince, “Bu konuda çok eleştiri duyuyorum. Teşvikler işe yarıyor mu” diye soruyorum. Ali Sami Aydın, “Bizim için çok verimli oldu ve çok iyi ürünler çıkardık. İşlerimiz hızla gelişmeye başladı. Daha rekabetçi olduk. Ar-Ge mantığının bir sanayi kuruluşuna yerleşmesi çok önemli. Üniversitelerle, hocalarla ilişkilerimiz gelişti, ortak projeler geliştiriyoruz. Şirketimiz için Ar-Ge ve inovasyon envanteri çıkardık. 60’tan fazla yeni ürünümüz olmuş. Çoğu patentli” diyor. En ilginç ve yeni örnekleri soruyorum. Aydın şöyle konuşuyor: “Yanmaz kumaşlar, süt dâhil birçok ürün ya da elyaftan özel kumaşlar ürettik. Mesela soğuk iplik ve soğuk kumaş ürettik. Serin yatak kumaşı oldu. İnsan vücudunda gün boyu oluşan stresi elektriği alan kumaş ürettik. O kadar elektrik alıyor ki inanılmaz. Savunma sanayi için proje başladık ve tamamladık. Ülkemizde üretilen Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) kanatlarında özel bir kumaş kullanıldığını ve bunların da ithal edildiğini öğrenince ‘bunu biz üretebiliriz’ dedik. İthal edilenlerden çok daha iyisini çıkardı ekibimiz. İki yıldır ürettiğimiz kumaşlar SİHA kanatlarımızda kullanılıyor. Bu ürün milli taarruz uçağı projemiz için de çok önemli. Yakın zamanda tanıtımını Almanya’da yapacağımız bir ‘outdoor kumaş’ geliyor. Bahçe mobilyaları için çok özel kumaşlar ki yağmurda karda bahçede açıkta kalan bu kumaşlarla üretilmiş mobilyalara hiçbir şey olmuyor.”

Tekstilde çok yatırım yapıldı, sıkıntı var mı?

Aydın Tekstil Genel Müdürü Ali Sami Aydın’dan kendi şirketi ile ilgili moral verici bilgiler aldım ama tekstilde genel bir sıkıntı yaşandığına dair haberler de geliyor. Bu konuda ne düşündüğünü soruyorum. Aydın, şöyle yanıtlıyor: “Evet, maalesef Çin ile haksız rekabete geri döndük. Haksız rekabet diyoruz çünkü Çin devleti akıl almaz sübvansiyonlarla rakiplerimizi destekliyor. Biz ise burada yatırım, istihdam ve ihracat için mücadele ediyoruz. Navlun fiyatları da normale döndü. Devletin mutlaka bu haksız rekabete karşı önlem alması gerekiyor. Şu anda bile birçok fabrikada kapasite kullanımları düşmeye başladı. Bir süre sonra istihdam kaybına da yol açabilir. Enerji maliyetlerimizdeki artışla mücadele için devlet kendi enerjimizi üretmemizi teşvik edecek bir düzenleme yaptı. Bunun için sektör yatırıma istekli ama bu da biraz zaman alacak.”

İstanbul, Şangay, Pekin ve Paris’te ‘ekolojik’ defile yapacak

Sürdürülebilir moda tasarımcıları ile iş birliği yapan Jilin Chemical Group, Türkiye’den Nej tasarım markasının sahibi Nejla Güvenç’i seçti. Bu kapsamda İstanbul, Paris, Pekin ve Shangai’da, ekolojik tekstil ürünleriyle hazırlayacağı koleksiyonları sergileyecek olan Güvenç, “Jilin Chemical, ecojin ve ecobamboo elyaflarının üreticisidir. Ceyteks organizasyonu, İpeker ve Elyaf Tekstil sponsorluğunda koleksiyonlarımı hazırlayıp defilelerimizi yapacağız” diyor. Bir tasarımcı olarak meslek hayatının başından beri organik ve ekolojik tekstil ürünlerine odaklandığını söyleyen Nejla Güvenç şu bilgileri aktarıyor: “Kendi işimi 2001’de kurdum. Bir süre sonra bir Fransız kadın giyim markası için Türkiye’den tasarım, üretim ve ihracata başladım. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) beni tasarım destek programına aldı. Bu sayede yurt dışında, Paris, Berlin, New York, Tokyo ve Kuveyt’te fuarlara katılıp koleksiyonlarımı sundum. Tamamen ‘organik, sürdürülebilir ve döngüsel’ kumaşlara ve malzemeye odaklandım. Bu konudaki adımların hem çevre ve iklim değişikliği hem de sağlığımız için çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum.”

Yakın zamanda Azerbaycan’da Bakü ve Şuşa için kültür ekonomisi alanında önemli bir konferansa katıldığını da belirten Nejla Güvenç, “Kardeş Azerbaycan’da sanat eğitimi altyapısı çok güçlü. Bakü ve Şuşa için projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diyor.