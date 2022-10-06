KAGİDER: Gelecek 20 yılı ‘Yeşil İş’ şekillendirecek

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kuruşunun 20’nci yılını kutluyor. Başkan Emine Erdem ve yönetim kurulu üyeleri, 20 yılda alınan yol ve gelecek 20 yıllık vizyonu paylaşmak üzere gazetecilerle bir araya geldi. “20 yıl önce 37 cesur kadın ile yola çıkıldı. Bugün ise 400’ü aşkın üyemizle kadınlara cesaretlendirmeye devam ediyoruz” diyen Erdem, on binlerce kadın girişimcinin kendi işini kurmasına ve büyütmesine destek olduklarını söyledi.

“Cesaretlendirmemiz gereken daha çok kadın var”

Emine Erdem’in verdiği bilgiye göre KAGİDER kurulduğunda Türkiye’de kadın girişimci oranı yüzde 4 seviyesindeyken, bugün yüzde 14’lere ulaşmış durumda. Bu artışta KAGİDER’in çalışmalarının önemli etkisi olduğunu söyleyen Erdem, şöyle devam etti: “Türkiye’de ‘girişimcilik’ kavramının öneminin yeni yeni anlaşılmaya başlandığı bir dönemde, KAGİDER, ‘kadın’ ve ‘girişimci’ kelimelerini bir araya getirdi. Bu kavram, tüm paydaşlarımız ve toplumun kalbine yerleşti. Binlerce kadın girişimci fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin, finansa ve pazara erişimin yöntemlerini KAGİDER programlarında öğrendi. Bununla birlikte misyonumuzun tamamlandığını söyleyemeyiz. Hâlâ gidecek çok yolumuz var. İş hayatına katılmaları için teşvik etmemiz, cesaretlendirmemiz gereken daha çok kadın var.”

Yeni logo ve manifesto

KAGİDER yönetimi, toplantıda gelecek 20 yıla şekil veren manifestoyu ve derneğin yenilenen logosunu da paylaştı. Buna göre derneğin önümüzdeki 20 yılda temel öncelikleri dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve dünyanın ihtiyacı olan yeni iş modellerine uyum olacak. Yeni vizyonun ana ayakları ise; kadın, toplum, dünya ve gelecek olarak sıralanıyor. Bu doğrultuda KAGİDER’in iş modeline yeni bir başlık daha eklediklerini söyleyen Emine Erdem, “Bu başlık da yeşil iş. Kadının üreterek, varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya yaratmaya odaklandık. Bunu yaparken de yeşil iş prensiplerini hayata geçirmek ana hedefimiz. Geleceği sürdürülebilir kılacak bir ekosistemin öncülüğünü yapacağız” diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmedik

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, genel olarak girişimciliğin zor olduğu bir dönemde kadınların bir de cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan toplumsal sorunlarla savaştığını vurguladı. Erdem, “Eğer kadın toplumda kendini güvende, iyi hissetmezse nasıl iş hayatına katılacak? Türkiye artık seçim dönemine de girdi. İstanbul Sözleşmesi gündemimizde, asla vazgeçmiş değiliz. İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar gelmesi için kararlılıkla çalışacağız" dedi.