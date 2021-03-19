Kağıt ve çimentoda 1.2 milyar dolarlık yatırıma soyundu

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Anadolu Hisarı’nda konuklarını ağırladıkları özel ofiste zencefil çayını yudumlarken söz COVID-19 sürecinin hakim olduğu 2020’den girdi:

- Pandemiden olumsuz etkilenen tarafımız tekstil ve hazır giyim oldu. Ülkemizde ve yurt dışında 300’ü aşkın mağazamız var. Onlar “kapatma günleri”nde durdu.

Ardından bulundukları diğer sektörlere geçti:

- Çimento, kağıt-karton ve enerjide pandeminin olumsuz etkisini çok şükür yaşamadık. Pandemi öncesi inşaatla birlikte çimentoda yurt içi işler gerileyince süratle ihracata yüklendik.

Mersin’de 500 milyon dolar yatırımla kurdukları Medcem Çimento’ya değindi:

- Çimento ihracatında limana yakın olan tesisler bu avantajı kullandı. Mersin çimento fabrikamız, kendi limanından ihracata ağırlık verdi. Üretiminin yüzde 85’ini ihraç ediyor.

Mersin’de kapasiteyi 2 katına çıkaracak yatırıma başladıklarını bildirdi:

- 250-300 milyon dolarlık yatırımla Mersin’deki çimento üretimimiz iki katına çıkacak. Yükselen kapasiteyle yine yüzde 80-85 ihracata çalışacak.

Hem klinker, hem de çimento ihracatlarının olduğunu kaydetti:

- Klinker ihracatı yaptığımız bölgeleri dikkate alarak Kamerun, Tunus ve Rusya’da her biri 20’şer milyon dolarlık yatırımla öğütme tesisleri kurmuştuk.

Bu aşamada şu noktanın altını çizdi:

- Aslında çimento ihraç etmek daha katma değerli. Biz son dönemlerde özellikle ABD’ye çimento ihracatına yöneldik. ABD’ye tonu 40 dolardan çimento satıyoruz. Kilo başına 40 cent düşük görünse de çimento üretimi yüzde 70 yerli kaynağa dayanıyor.

Sonra ambalaj, temizlik kağıtı, karton yatırımlarını sıraladı:

• İstanbul Hadımköy’deki karton ambalaj tesislerimize 100 milyon dolarlık yatırım için düğmeye bastık.

• Çorlu’da temizlik kağıdı üretimine dönük yatırım için kolları sıvadık. 110 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu olacak. Temizlik kağıdına ilk kez giriyoruz. Üretimin yüzde 50’sini ihraç etmeyi planlıyoruz. Temizlik kağıdında ikinci faz yatırım da düşünüyoruz.

• Çorlu’da 50 milyon dolara nişasta fabrikası kuruyoruz. Diğer fabrikalarımızın da bulunduğu Ergene OSB’de olacak. Nişasta, karton ambalaj üretiminde yoğun kullanılıyor.

Sıralamaya şu sözle ara verdi:

- Turpun büyüğü heybede…

Sürdürdü:

- Zonguldak Çatalağzı’nda enerji santralımızın yanına 600 milyon dolarlık yatırımla yeni kağıt fabrikası kuruyoruz. Santralımızın arsası vardı. Ek arsaların alımını yapıyoruz. 3 yılda üretime başlamayı planlıyoruz.

Yeni kağıt fabrikası için Çatalağzı’nı seçmelerinin nedenini şöyle açıkladı:

- Santralımızdan çıkan buharı kağıt fabrikasında kullanacağız. Ayrıca orada limanımız da var. Liman, ihracatımızı kolaylaştıracak.

Sıraladığı yatırımlarla ilgili şu mesajı verdi:

- Bir bölümünde yatırıma başladık, bazılarında hazırlıklarımız sürüyor. Hepsi en geç 3 yıl içinde üretime başlayacak. Yani, uzun vadeye yayılan yatırımlardan söz etmiyorum.

Söz ettiği yatırımların toplamını ortaya koydu:

- 3 yılda 1.2 milyar dolarlık yatırım yapmış olacağız.

Bunun üzerine Ford Otosan’ın 1.4 milyar Euro’luk yatırımıyla ilgili Beştepe’de düzenlenen imza törenini anımsattım:

- 3 yılda 1.2 milyar dolarlık yatırım çok önemli. Belki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir tören de sizin yatırımlarınızla ilgili düzenlenir.

Şu bilgiyi verdi:

- Sanayi Bakanımız Mustafa Varank, yatırım adımlarımızı yakından izliyor. Zaman zaman arayıp, “Sizden yeni yatırımlar bekliyoruz” diyor.

Eren Holding’in COVID-19 krizi ortamında 1.2 milyar dolarlık yatırım için düğmeye basması, alkışı hak ediyor…

New Jersey’de 50 milyon dolara silo kuracak

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, ABD’ye çimento ihracatını artıracaklarını belirtti:

- Çimento ihracatımız için New Jersey’de (ABD) limanda silo yatırımı yapacağız. Çimentoyu Mersin’den gemilerle gönderip, orada siloya boşaltacağız. Dağıtımı silolarımızdan yapacağız.

New Jersey’de yapacakları yatırımın parasal büyüklüğünü sordum, yanıtladı:

- 50 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Yatırım 5 ay sonra gerçekleşecek.

3.5 milyar doları yakalayabiliriz

Ahmet Eren’e Eren Grubu’nun 2020 cirosunu sordum, yanıtladı:

- Geçen yılı 2.5 milyar dolarlık ciroyla kapattık. Bunun 400 milyon doları ihracattan sağlandı.

Yatırımları anımsattı:

- Çimento, kağıt, karton ve ambalajdaki 1.2 milyar dolarlık yatırımlarımız tamamlandığında 3 yıl sonra ciromuz 3.5 milyar dolara yaklaşır diye düşünüyorum.

ABD’ye pizza kutusu gidiyor, ihracat 40 milyon dolar olacak

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, İstanbul Hadımköy’deki 100 milyon dolarlık ek ambalaj yatırımını anlatırken ihracata işaret etti:

- Ambalaj ihracatımız yılda 40 milyon dolar olacak. Büyük bölümünü ABD’ye ihraç ettiğimiz pizza kutuları oluşturacak.

Karton ambalajda ülkemizde 4 büyük grubun olduğunu belirtti:

- Biz geriden geldik, hepsini geçip bir numaraya oturduk. Diğer 3 şirket yabancı yatırımcıların elinde.

Enerjiye 2.8 milyar dolar yatırmıştık yapılanma istemedik

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Eren Enerji’nin Çatalağzı’ndaki (Zonguldak) santralına değindi:

- Çatalağzı’ndaki yatırımımız toplam 2.8 milyar doları buldu. 2 bin 800 megavatlık elektrik üretim kapasitesi var. Enerjide en büyüklerden biriyiz.

Enerji sektöründe yaşanan sıkıntıya işaret etti:

- Biz de enerji yatırımımızda kredi kullanmıştık. Enerjide kredi yeniden yapılanması istemeyen nadir gruplar arasındayız.