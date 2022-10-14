Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi, kente büyük katkı sağlayacak

Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD) bünyesinde bulunan Genç KASİAD Kurulu, ilklere imza atmaya devam ediyor. Sürekli yeni fikirlerin tartışıldığı kurulunun dinamik yapısı ile kent için ne yapabileceklerine yönelik çabası, bugün ortaya ‘Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi’ gibi muhteşem bir organizasyonu izleme ve yaşama fırsatı verdi. Kentte ilk defa yapılan zirve tüm kesimler tarafından heyecanla ve takdirle karşılandı. Bu yıl ilki yapılan zirve gelecek yıllarda, kent sanayisine de büyük katkılar sağlayacak.

Her fırsatta kentin sosyal yönden gelişmesi için çalışmalar yapan Genç KASİAD’ın Başkanı İsmail Dinçer zirvede yaptığı açılış konuşmasında, “Şehrin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunmak için arkadaşlarımızla beraber çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Yaptığımız bu etkinlikleri bu yıl ilkini düzenlediğimiz Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi ile taçlandırdığımızı düşünüyorum” dedi.

Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi’ni yapmak istediklerini söylediklerinde onların gözlerindeki heyecanı görünce, ben de onlar kadar heyecanlanmıştım. Aylardır süren çalışmalarda kendi işlerinden fedakarlık yapan Genç KASİAD Başkanı ve üyeleri, ince eleyip sık dokuyarak mükemmel bir zirvenin yapılmasını sağladılar. Zirvenin sunucusu Oylum Talu’nun söylediği gibi Ekonominin All Star’larını Ekonomi Zirvesi’nde, Kahramanmaraşlılarla buluşturdular. Zirve boyunca da heyecanlarını kaybetmeyen KASİAD Yönetimi ve Genç KASİAD’lılar, muhteşem bir organizasyona imza attılar.

Genç KASİAD’lılar ekonomi zirvesinin ardından bu defa ‘yaşadığı toplum için fark yaratan ve örnek teşkil eden kişi, kurum ve kuruluşların başarılarını ödüllendirmek’ için bu yıl ikinci kez muhteşem bir organizasyona imza attılar. Organizasyonda 12 kategoride, 12 ödül vererek KASİAD farkını gösterdiler. Bu şehirde taş üstüne taş koyanları ödüllendirerek, kentte hiçbir kurumun yıllardır düşünemediğini düşündükleri için, bu gençleri tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok diye düşünüyorum.

Şehrin ekonomik hayatına katkı sunmaya çalışan bu gençler, bunun yanında yaptıkları etkinliklerle sosyal hayatına da parmak basmaya devam ederek, kentteki bir eksikliği ve boşluğu gidermeye çalışıyor.

Bin 325 rakımlı Başkonuş Yaylası’nda yapılan Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi, katılımcılara ve misafirlere Kahramanmaraş’ın doğa harikası güzelliklerini de görme ve yaşama fırsat verdi. Başkonuş Yaylası’ndaki misafirperverliklerinden dolayı başta Serhan Eroğanyılmaz olmak üzere tüm Başkonuş ekibine teşekkür ediyorum.