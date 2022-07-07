Kahve Dünyası, Çikolata Günü’nü ‘çikolatalı Türk kahvesi’ ile kutluyor

Çikolata, 7’den 70’e hemen herkesin sevdiği bir yiyecek. Ulaşılması en kolay mutluluklardan biri ve aynı zamanda bayramlara ve birçok özel güne damgasını vuran bir simge. Dünyada ise her yıl 7 Temmuz’da Çikolata Günü kutlanıyor. Çikolata üreticileri tarafından farklı etkinlikler ile özel hale getirilen bu tarih, 1550 yılında ilk defa Avrupa’ya çikolatanın gelmesiyle ilişkilendiriliyor. Biz de 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü dolayısıyla, yarım asırdır kahve ve kakao ticareti yapan ve yaklaşık 30 yıllık çikolata deneyimi olan Altınmarka Grubu’nun bir üyesi olan Kahve Dünyası’nın Genel Müdürü Kaan Altınkılıç’la bir araya geldik. 2004 yılında Eminönü’deki ilk mağazalarını açarken koydukları hedeflerinin Türk kahvesi ile çikolata tüketimini birleştirmek olduğunu söyleyen Altınkılıç’la sohbetimize devam ederken, bu amaçlarına ulaştıklarını gördük… Öyle ki, Kahve Dünyası’nın çikolata satış rakamları her yıl artıyor. Mağazaların yanı sıra online kanal, kurumsal satışlar derken iki yıl önce hayata geçirilen Kahve Dünyası Algötür konseptiyle denizde de satışa başladıklarını açıklayan Kaan Altınkılıç, “Bu yıl Türk kahvesi ile çikolatayı gerçekten birleştirdik. Dünya Çikolata Günü’nü Kahve Dünyası Türk kahvesi ailesinin yeni üyesi olan ‘Çikolatalı Türk Kahvesi’ ile kutluyoruz. Ürün lansmanımızı da 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’nde mağazalarımızda misafirlerimize binlerce fincan çikolatalı Türk kahvesi ikram ederek gerçekleştireceğiz” diyor. Altınkılıç’la sohbetimizin özeti şöyle…

360 derece satış

Ticari hayatına başlama noktası kahve olan Kahve Dünyası için çikolata neden bu kadar önemli? Altınkılıç, sohbete şöyle başlıyor: “35 yıldır kakao ticareti yapıyoruz ve çikolata üreticisiyiz. Ölçek ekonomisinden faydalanarak Türkiye ve yurt dışındaki birçok çikolata markasının hammaddesini Altınmarka Grup şirketlerinden Detay Çikolata ve Altınmarka Gıda üretiyor. 2004’te ilk Kahve Dünyası mağazasını açtığımızda kahveyle çikolatayı birleştirmek istedik. Türk kahvesinin yanında çikolata vermeye başladık. Yıllar itibarıyla hem Türk kahvesi satışlarımız hem de çikolata satışlarımız artmaya başladı. Pandemi gölgesinde geçen iki yıla kıyasla bu bayram alışverişlerden de gözlemimiz, insanlar bir arada olmayı ve kavuşmayı özlemiş. Bunu, bu yılın bayram dönemlerinde yapılan alışveriş tutarının geçen yılın 3 katı olmasından da gözlemliyoruz. Genel olarak çikolata kategorisinde 2022 yılında kendi satış kanallarımızda tonajda yüzde 40 büyüme öngörüyoruz.”

Kahve Dünyası’na artık sadece bir mağazacılık operasyonu gibi bakılmaması gerektiğini, şirketin aynı zamanda bir e-ticaret firması haline de geldiğini söyleyen Altınkılıç, Türkiye’nin en çok çikolata satılan online sitesi olduklarının altını çiziyor. Geçen Ramazan Bayramı’nda pazaryerleri hariç internet sitesi üzerinden 100 ton çikolata satışı gerçekleştirdiklerini açıklayan Altınkılıç, “Akaryakıt istasyonlarıyla birlikte 1000’e yakın noktada sıcak kahvemizle birlikte paketli çikolatalarımızı da satışa sunuyoruz. Kurumsal satış kanalında 300 şirkete özel kutulu ya da ambalajlı ürünler dahil hizmet veriyoruz” diyor.

“Bayramda çikolata alışverişine ortalama 200-500 TL ayırıyoruz”

Kahve Dünyası’nın Kurban Bayramı öncesinde Türkiye’de nüfusun en kalabalık olduğu ilk 26 ilde, 25-55 yaş aralığındaki 1.000 kişiyle yaptığı çikolata tüketim araştırmasının sonuçlarını, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’nde açıklıyoruz. Araştırmadan ilgi çekici başlıklar şöyle;

Araştırmaya göre tüketiciler misafirliğe götürmek için en çok madlen çikolata tercih ederken, kendi evlerine gelen misafirler için ikramda spesiyal çikolatayı tercih ettiğini belirtti. Araştırma bayramda çikolata için ayırdığımız bütçeyi de ortaya koydu. Bayramda çikolata alışverişine ortalama 200-500 TL ayırıyoruz. Katılımcıların yüzde 34.28’i 200-500 TL, yüzde 29.46’sı 100-200 TL, yüzde 14.92’si ise 50-100 TL harcama yapıyor.

Katılımcıların yüzde 42.3’ü bayram alışverişlerini Kahve Dünyası’ndan yapmayı tercih ediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 99.5’i çikolata yemenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 35.22’si günde birden fazla çikolata tükettiklerini söyledi. Günde bir kez çikolata yiyenlerin oranı ise yüzde 32.2 oldu. “Ne zaman çikolata yeme ihtiyacı duyuyorsun?” sorusuna katılımcıların yüzde 65.63’ü her zaman yanıtını verdi. Enerji almak istediğinde çikolata tüketenlerin oranı yüzde 14.35 olurken, “Canım sıkıldığında çikolata yiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 6.7’de kaldı. Katılımcıların yüzde 92.54’ü çikolata yedikten sonra mutlu hissettiğini belirtti. Bu yanıtı yüzde 88.39 ile keyif, yüzde 79.51 ile enerji, yüzde 76.96 ile haz izledi.

“Hangi tür çikolatayı tercih ediyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 53.73’ü sütlü çikolata yanıtını verirken; yüzde 31.54 bitter, yüzde 10.1’i ise beyaz çikolatayı tercih ettiğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 63.2’si fındık, fıstık gibi çeşnili çikolataları tükettiğini söyledi. Meyve ya da aroma gibi dolgulu çikolataları tercih edenlerin oranı yüzde 18.9 olurken, çikolatayı sade tüketenlerin oranı ise yüzde 17.9’da kaldı.