Kahve – kakao piyasası gelişmeleri ve Türkiye etkisi
Kakao piyasası artık “hava durumu bozuldu, rekolte düştü, fiyat yükseldi” kadar basit değil. Kakao artık bir tarım emtiası olmanın yanında bir piyasa mimarisi hikayesi...
“Her şeyin olduğu gibi kalmasını istiyorsak, her şeyin değişmesi gerekir.” Leopar, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1958
Bundan bir yıl önce 24 Mart 2025 tarihli yazımızda “K-Tipi Toparlanma” konusunu mercek altına almıştık. Hemen ardından 19 Mayıs günü “Hayat Pahalılığı Bir Kutu Çikolata Mıdır?” diye sormuştuk.
Takvimler yeni yılı döndüğünde artık hayat pahalılığı zengin / fakir – yaşlı / genç demeksizin global bir deneyim alanına dönüştüğünü “Altı-Yedi” başlıklı yazımızla incelemiştik.
Kronolojik anlamda salgın sonrası küresel hayat tarzındaki değişim fiyat seviyelerini alt-üst etti. Kimi kesimler için ekonomi “K” harfinin yukarı bacağını kimi kesimler içinse aşağı bacağını hissettirdi. Fiyatlama davranışlarının geleneksel yapısını kaybetmesi “enflasyon” tanımında yeni kavramlar ortaya çıkmasıyla sonuçlandı: “Shrink-flation”, “Skimp-flation”, vb.
Emtia piyasalarındaki genel bir düstur, düşük- ve yüksek fiyat kürleridir. Yani yüksek fiyatların tedavisi yine yüksek fiyatların kendisi, düşük fiyatların tedavisi de yine düşük fiyatların kendisidir.
Zira yüksek fiyatlar aşırı talebi törpülerken düşük fiyatlar da aşırı arzı biçerler. Bazı piyasalar bu tedavi süreçlerinden geçmeye başladılar. Tedaviyi yumuşatmanın yolları da bize enflasyonda bahsi geçen yeni kavramları kazandırdı.
Kakao piyasası artık “hava durumu bozuldu, rekolte düştü, fiyat yükseldi” kadar basit değil. 2024’te ton başına 13 bin dolar seviyesine tırmanan fiyatlar ardından yaklaşık yüzde 75 oranında çözüldü. Bu iki yıllık şok, Batı Afrika’nın onlarca yıllık fiyat mimarisini sarstı.
Artık soru “kıtlık var mı?” değil. Soru: talep ne kadar elastik, fiyat rejimi ne kadar sürdürülebilir, arz haritası nereye kayıyor?
Kakaonun çikolatayla vedalaşması: Değişen tarifler ve ebatlar
Fiyat şokunun ikinci aşamasında kırılma arz tarafında değil, talep tarafında yaşandı. Avrupa’da kakao öğütüm miktarı yüzde 7 gerilerken Asya’da düşüş yüzde 16’yı, Malezya’da ise yüzde 22’yi buldu. Sektörün en büyük işleyicilerinden Barry Callebaut, ileriye dönük beklentilerini aşağı çekmek zorunda kaldı. Bu veriler, çikolata talebinin sanıldığından daha hassas olduğunu gösterdi. Kahve günlük bir alışkanlıkken çikolata ertelenebilir bir keyif ürünü gibi davrandı.
Yüksek fiyatlar yalnızca tüketimi azaltmadı; üretim davranışını da dönüştürdü. Çikolata üreticileri tarifleri yeniden keşfetti, kakao oranlarını düşürdü, kakao yağı yerine alternatif yağlara yöneldi. Gramaj küçültmeleri ve içerik sadeleştirmeleri yaygınlaştı. “Shrink-flation” ve “skimp-flation” kavramları artık teorik değil, raf üzerindeki ürünün somut gerçeği haline geldi. Premium segmentte bile maliyet dengelemesi için formül ayarlamaları kaçınılmazdı.
Bu süreç, kakaonun çikolatayla ilişkisini zayıflattı. Gastronomi dünyasında kakao oranı azaltılmış ya da kakao içermeyen “çikolata benzeri” alternatifler geliştirilirken, bazı şefler fermentasyon teknikleri ve aroma mühendisliği ile yeni tat profilleri aramaya başladı. Talep elastikiyeti teyit edildi: Çikolata, kahveye kıyasla fiyat artışına daha hızlı ve daha sert tepki verdi. Bu durum, kakao piyasasının volatilite profilinin yapısal anlamda daha kırılgan olduğunu ortaya koydu.
Kakao takvimini yeniden yazmak: Gana ve fildişi sahili’nin hamlesi
Talebin böylesine kısıldığı ortamda bu yıl için 400 bin tonluk arz fazlasına işaret eden piyasa tahminleri telaffuz edilir hale geldi. İki yıl öncesinde piyasadaki yapısal arz açığı, Batı Afrika’daki ağaçların yaşı tartışılırken şu anda limanlarda ve depolarda biriken bu kadar çekirdeğin nasıl eritileceği sorunuyla yüzleşiliyor.
Küresel kakao arzının önemli kısmını üreten Fildişi Sahili ve Gana, piyasa oynaklığını sönümlemek için sabit çiftçi fiyat sistemi tasarlamışlardı. Ancak serbest piyasada fiyatlar yükselirken yerli çiftçiler bu avantajı kullanamadılar. Kaçakçılık arttı. Fiyat tersine döndüğünde ise bu sefer küresel piyasa kitlendi. Stok limanlarda birikti. Dolayısıyla on yıllarca yürürlükte kalan eski fiyat statükosu arzı da talebi de mağdur bıraktı.
Son gelen haberler, “kakao piyasası tepetaklak oldu” cümlesini somutlaştırıyor: Fildişi Sahili “ara-mahsul” dönemini ilk kez öne çekiyor; gelecek ay üretilecek kakao artık ana hasat değil ara-mahsul sayılacak ve bu çerçevede çiftçi fiyatında yüzde 57’lik bir aşağı ayarlama gündeme geliyor. Bu, klasik bir “fiyat indirimi” değil; takvim ve kategori üzerinden fiyatı yeniden kalibre etme hamlesi. Amaç, biriken stoğu eritmek, alımı yeniden başlatmak ve yüksek iç fiyatın teşvik ettiği sınır ötesi kaçışı sınırlamak.
Gana tarafında da benzer bir kırılma var: Küresel fiyat düşüşü sonrası tarla çıkış fiyatı yüzde 30 oranında aşağı çekildi ve daha önemlisi, ülke meclisine taşınacak düzenlemelerle uluslararası fiyatlara endeksli daha esnek bir mekanizma konuşuluyor; ayrıca kakao teminatlı iç borçlanma gibi yeni finansman araçları gündemde. Bunların tamamı aynı şeye işaret ediyor: Kakao piyasasının “regülasyon korumalı emtia” olmaktan “piyasa ile yüzleşen emtia”ya geçişi.
Kakao arzının coğrafyası değişiyor: Ekvador yükselirken
Bu sırada Atlantik’in öbür yakasında, sessiz ama stratejik bir kayma var: Ekvador, serbest piyasa fiyatlamasıyla fiyat rallisinden anında faydalanabildi ve ekim motivasyonu daha “piyasa içi” çalıştı. Son projeksiyonlar 2026- 27 sezonunda kakao üretiminin 690 bin ton seviyelerine yükselebileceğini, ülkenin 2025’te ihracatını belirgin artırdığını ve ICE sertifikalı stoklarda Ekvador payının yükseldiğini vurguluyor. Ekvador, Gana’yı geride bırakabilir.
Bu, uzun vadede iki etkiyle sonuçlanabilir:
1. Batı Afrika’ya aşırı bağımlılık azalır, yani “tek bölgeli şok” riski düşer.
2. Aynı anda, Batı Afrika’nın fiyatlama gücü de aşınır.
Kakao artık daha ziyade “çok merkezli” bir arz haritasına doğru kayıyor.
Kakao fiyatı neden bu kadar oynak kaldı?
Çünkü şu üç kuvvet aynı anda çalışıyor:
1. Talep elastikiyeti: Çikolata, kahveye kıyasla daha kolay kısılan bir keyif ürünü. Fiyat şoku geldiğinde tüketici ilk bunu buduyor.
2. Politika elastikiyeti: Tarla çıkış fiyatı, çekirdek kalitesi, takvim, stok yönetimi gibi araçlar devreye girince “fiyat” sadece piyasadan değil, regülasyondan da akıyor.
3. Arz elastikiyeti coğrafya değiştirince: Ekvador gibi oyuncular büyüdükçe, bir bölgede yaşanan sıkıntı diğer bölgeyle kısmen telafi edilebilir hale geliyor.
Bu yüzden kakao artık bir tarım emtiası olmanın yanında bir piyasa mimarisi hikayesi. Önümüzdeki hafta bir diğer yumuşak emtia kahve fiyatlarındaki arz-talep dinamiklerini ve benzer fiyat gelişmelerini inceleyeceğiz. Aynı zamanda güncel iktisadi konjonktürde dönüşen bu iki emtianın Türkiye makrosuna etkisini ve bilançosunu somut sayılarla ortaya değerlendireceğiz. Çünkü burada amacımız çikolata eşliğinde kahve sohbeti yapmak değil, bilfiil ülkemizin fiyat ve finansal istikrarını değerlendirmek.
|Borsa
|12.792,81
|-2,19 %
|Dolar
|44,0680
|0,17 %
|Euro
|51,2016
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1606
|0,01 %
|Altın (GR)
|7.301,96
|1,68 %
|Altın (ONS)
|5.153,44
|1,50 %
|Brent
|90,8000
|8,72 %