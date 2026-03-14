Kahve piyasası gelişmeleri ve Türkiye etkisi

Geçtiğimiz hafta yazı dizisinin ilk bölümünde kakao piyasasının mimari dönüşümünü incelemiştik. Bu hafta ise aynı yumuşak emtia grubunun diğer önemli ayağına, kahveye dönüyoruz.

“Aşk… elbette aşk. Bir yıl ateş, otuz yıl kül.” Leopar, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1958

Kahve piyasası yüzeyde ka­kao kadar dramatik gö­rünmese de kendi içinde önemli bir yeniden dengelenme sü­recinden geçiyor. Arz kompozisyo­nu, stok döngüsü ve çekirdek türle­ri arasındaki fiyat ilişkisi yeniden şekillenirken bu dönüşüm yalnız­ca emtia fiyatlarını değil, tüketici davranışlarını ve ithalatçı ülkele­rin makro bilançosunu da etkiliyor. Şimdi kahve piyasasındaki bu yapı­sal hareketi ve Türkiye ekonomisi­ne somut sayısal yansımalarını da­ha yakından inceleyebiliriz.

Kahve: Emtia değil, platform

Kahve tarafı da oynak fakat fiziği farklı. Kahvede tüketicisi “çikola­ta gibi” kolay vazgeçmiyor; günlük ritüel, bağımlılık, sosyal pra­tikler talebi daha ine­lastik kılıyor. Bu yüzden kahve­de şoklar daha çok arzın ritmi ve ka­lite segmentleri üzerinden fiyatla­nıyor: Arabica çekirdekler Robus­ta çekirdeklere karşı.

Arabica–Robusta: Her çekirdek aynı kahve değildir

Kahve piyasasında temel ayrım Arabica ve Robusta çekirdekleri arasındadır. Arabica daha aroma­tik ve premium segmenti temsil ederken, Robusta daha yüksek ka­fein içeriği ve sert profiliyle maliyet avantajı sağlar; bu nedenle karışım­larda, hazır kahvelerde ve endüst­riyel kullanımda daha yaygındır. Son dönemde fiyatlardaki gevşe­me beklentisi, Brezilya’da 66 mil­yon çuvalı aşan üretim projeksiyo­nu, Arabica’daki toparlanma ve Ro­busta üretimindeki artışla birlikte değerlendiriliyor. ICE vadeli işlem­ler piyasasında sertifikalı fiziksel stoklarının yeniden inşa edilmesi ve güçlü Brezilya hasadı beklentisi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturu­yor. Bu tablo kahve piyasasında ya­şanan hareketin yönetişim krizin­den değil, klasik tarımsal döngüden kaynaklandığını gösteriyor.

Talep tarafında ise kahve görece daha dirençli. Lavazza ve Illy gibi markaların dengeli mesajları, kü­resel kahve toptancısı Ecom’un talebin korunduğuna dair de­ğerlendirmeleri, Çin’de son on yılda hızla artan tüke­tim ve Guangzhou’da planlanan kahve va­deli işlem kontratla­rı, kahvenin küresel ve finansallaşmış bir tüketim alış­kanlığına dönüş­tüğünü göste­riyor.

Starbu­cks da ABD’de mağaza sa­tışlarında al­tı çeyreklik düşüşün ar­dından 2025 sonunda ye­niden artış yakalayabildi. Çikolata tüke­timi daha hızlı geri çekilirken kahve tüketimi görece daha ya­vaş tepki veriyor. Artan maliyet bas­kısı ise zincirleri iki yönde hareket etme­ye zorluyor: ya harman oranlarını Robusta lehi­ne ayarlamak ya da kah­ve içeceklerini şe­ker, krema, aroma ve soğuk bazlı ürünlerle çeşitlendirmek. Böyle­ce sektör giderek çekirdekten çok “içecek platformu” mantığıyla ça­lışır hale geliyor.

Küresel fiyat makası

Kahve piyasasında ikinci önem­li dinamik Arabica ile Robusta ara­sındaki fiyat farkıdır. Arabica üre­timi daha uzun süren ve daha has­sas koşullar gerektiren bir türdür. Buna karşılık son yıllarda Viet­nam, Brezilya ve Endonezya’da hızla artan Robusta üretimi küre­sel arz kompozisyonunu belirgin biçimde değiştirdi.

ABD Tarım Bakanlığı’nın (US­DA) tahminlerine göre küresel kahve üretimi 2026 sezonunda yüzde 2 oranında artışla yaklaşık 178,8 milyon çuvala yükselecek. Artışın büyük kısmı Robusta üre­timinden geliyor. Aynı dönemde Arabica üretiminin yaklaşık yüzde 4,7 gerilemesi bekleniyor. Bu sa­yede Arabica arzı geçici anlamda daralsa bile fiyatların sınırsız yük­selmesini engelleyen bir denge un­suru ortaya çıkıyor. Aynı zamanda iki çekirdek türü arasındaki fiyat makasının tarihsel ortalamaların üzerinde kalmasıyla sonuçlanıyor.

ABD ve Brezilya piyasaları ara­sındaki Arabica fiyat farkı, küre­sel kahve ticaretindeki arz-talep dengesini ve ticaret akımlarını iz­lemek açısından önemli bir refe­rans niteliği taşıyor. Son dönem­de bu fiyat farkının daralması, pi­yasalarda önceki dönemde oluşan primlerin kademeli normalleştiği yönünde okunabilir.

Kahve şirketi mi, içecek platformu mu?

Son yıllarda kahve zincirlerinin stratejisinde de belirgin bir dönü­şüm yaşanıyor. Starbucks operas­yonlarını sadeleştirirken menü­sünü optimize ediyor ve sadakat programını yeniden yapılandırı­yor. Ama sektörün asıl büyüme alanı artık sıcak kahve değil.

Soğuk içecekler, kişiselleştirile­bilir ürünler, enerji bazlı içecekler ve gıda ekleri satışların önemli bö­lümünü oluşturuyor. ABD’de hızla büyüyen Dutch Bros zinciri bu dö­nüşümün en görünür örneklerin­den biri. Satışlarının büyük kısmı soğuk içecekler ve “karıştır-seç” tarzı kişiselleştirilmiş ürünlerden geliyor.

Bu nedenle kahve zincirleri ar­tık yalnızca çekirdek fiyatlarına bağlı bir modelle çalışmıyor. Kah­ve fiyatları oynasa bile gelir yapısı farklı içecek kategorileri sayesin­de dengelenebiliyor.

Stok döngüsü: Fiyat geçişkenliği zamanla çalışır

Kahve ve kakao piyasalarında fi­yat geçişkenliği çoğu zaman anlık gerçekleşmez; stok döngüsü üze­rinden gecikmeli çalışır. Yüksek fiyat dönemlerinde satın alınan pahalı çekirdek ve kakao stokları, emtia fiyatları gerilese bile tüke­tici fiyatlarının hemen düşmesini engelleyebilir. Bu nedenle vadeli piyasalarda fiyatlar geri çekilme­ye başlasa da raflardaki ürünlerin maliyet yapısı bir süre eski yüksek fiyatları yansıtacaktır.

Son dönemde hem kahve hem ka­kao vadeli fiyatlarında belirgin bir gevşeme görülmesine rağmen tü­ketici fiyatlarının ya da enflasyo­nun aynı hızla gerilememesi bü­yük ölçüde bu stok etkisinden kaynaklanıyor. Pahalı stoklar ka­demeli şekilde tükendikçe fiyat geçişkenliğinin hızlanması ve ni­hai ürün fiyatlarında daha be­lirgin bir gevşeme görülmesi beklenir. Bu durum emtia fi­yatları ile tüketici fiyatları arasında sıklıkla gözlenen zaman farkını açıklayan klasik bir stok döngüsüdür.

Türkiye etkisi: Algılara dolaylı cüzdana doğrudan

Türkiye’nin makro bilançosundan küresel gelişmeler okunabiliyor. TÜFE’de kakao ve çikolatanın ağırlığı yüzde 0,35, kahvenin ise yüzde 0,34. Toplam doğrudan etki yüzde 0,70 civarında. Ağırlık sınırlı görünse de fiyat artışları dikkat çekici: Geçen yıl kur stabilitesi ve dezenflasyon sürecine rağmen kakao ortalama yüzde 68,4, kahve yüzde 60,7 enflasyon kaydetti.

Kahve sık tüketilen bir ürün (sa­lient) olduğu için algı etkisi güçlü. Enflasyon eğiliminin manşetin iki katına yaklaşması tüketici psikolo­jisini zorladı. Kakao fiyatları küresel ölçekte daha erken çözülmeye baş­ladığı için 2024 sonunda yüzde 90’a çıkan yıllık artış Şubat itibarıyla yüz­de 44’e geriledi. Kahve tarafında ise geri çekilme daha geç başladı ve enflasyon halen yüzde 50 civarında. Küresel dengelenme devam eder­se yılın ilerleyen dönemlerinde kah­vede de kakaoya yakınsama görü­lebilir. Dış ticaret tarafı daha belirle­yici.

2021–2022 döneminde yaklaşık 1,2 milyar ABD doları olan ithalat fa­turası geçtiğimiz yıl 3,4 milyara çıktı. 2024 bilançosu ise 2 milyar tutarın­da. Fiyatlardaki mevcut gevşeme sürerse dış ticaret açığında 1 milyar dolara yakın bir iyileşme potansiyeli oluşabilir. Cari açığın son iki yılda 10– 25 milyar dolar bandında seyrettiği düşünüldüğünde, kahve ve kakao ticaretinin etkisi küçümsenemez.

Dolayısıyla kahve ve kakao fiyat­ları enflasyonda dolaylı bir algı ka­nalı oluştururken, dış ticarette doğ­rudan ve somut bir bilanço etkisi üretmektedir.

Yumuşak emtia grubunda yer alan kakao ve kahve birlikte okun­duğunda resim şu:

● Kakao: Talep elastik, fiyat şoku­na hızlı tepki veriyor; Batı Afrika fiyat mimarisi değişiyor; Ekvador yükseli­yor; volatilite “kalıcı” bir katman.

● Kahve: Talep daha dirençli, fa­kat şirket stratejileri “kahve oranı” ile oynuyor; Arabica–Robusta ayrımı bir maliyet ve marka savaşı; büyü­me giderek “içecek platformu”nda.

Bu yüzden önümüzdeki dönem­de “en kritik” izlenecek şeyler fiyat grafiğinden önce şunlar:

1 Batı Afrika tarla çıkış mekaniz­ması: Eesneklik kalıcı mı?

2 Ekvador’un kalite-kompozis­yonu ve ICE stok dinamiği

3 Çikolata ve kahvede formülas­yon trendi: Tüketici neyi “nor­mal” kabul etmeye başladı?

4 Zincirlerin gelir modeli: Kahve mi satıyorlar, “tatlı kafeinli içe­cek” mi?

Kısacası: Kakao ve kahve artık yal­nızca emtia değil; algoritması deği­şen bir tüketim ve fiyatlama düzeni­nin parçası. Kakao yönetişim mima­risini dönüştürürken, kahve şirket stratejileri üzerinden bir platforma evriliyor. Bu dönüşümle birlikte fi­yat artık yalnızca hava koşullarından değil; regülasyondan, finansman mimarisinden, formülasyon tercih­lerinden ve markaların ne sattığın­dan besleniyor. Yumuşak emtialar, tarımsal döngünün ötesinde davra­nış ve politika ekonomisinin alanına taşınıyor. Giusep­pe Tomasi di Lam­pedusa’nın “Leopar” kitabında tasvir ettiği gibi. Her şeyin aynı kal­ması için her şey de­ğişiyor. Ancak bu değişimin yaşan­dığı kısa süre alev alev geçerken geri­de uzun süreli bir kül bırakıyor.