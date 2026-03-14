Kahve piyasası gelişmeleri ve Türkiye etkisi
Geçtiğimiz hafta yazı dizisinin ilk bölümünde kakao piyasasının mimari dönüşümünü incelemiştik. Bu hafta ise aynı yumuşak emtia grubunun diğer önemli ayağına, kahveye dönüyoruz.
“Aşk… elbette aşk. Bir yıl ateş, otuz yıl kül.” Leopar, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1958
Kahve piyasası yüzeyde kakao kadar dramatik görünmese de kendi içinde önemli bir yeniden dengelenme sürecinden geçiyor. Arz kompozisyonu, stok döngüsü ve çekirdek türleri arasındaki fiyat ilişkisi yeniden şekillenirken bu dönüşüm yalnızca emtia fiyatlarını değil, tüketici davranışlarını ve ithalatçı ülkelerin makro bilançosunu da etkiliyor. Şimdi kahve piyasasındaki bu yapısal hareketi ve Türkiye ekonomisine somut sayısal yansımalarını daha yakından inceleyebiliriz.
Kahve: Emtia değil, platform
Kahve tarafı da oynak fakat fiziği farklı. Kahvede tüketicisi “çikolata gibi” kolay vazgeçmiyor; günlük ritüel, bağımlılık, sosyal pratikler talebi daha inelastik kılıyor. Bu yüzden kahvede şoklar daha çok arzın ritmi ve kalite segmentleri üzerinden fiyatlanıyor: Arabica çekirdekler Robusta çekirdeklere karşı.
Arabica–Robusta: Her çekirdek aynı kahve değildir
Kahve piyasasında temel ayrım Arabica ve Robusta çekirdekleri arasındadır. Arabica daha aromatik ve premium segmenti temsil ederken, Robusta daha yüksek kafein içeriği ve sert profiliyle maliyet avantajı sağlar; bu nedenle karışımlarda, hazır kahvelerde ve endüstriyel kullanımda daha yaygındır. Son dönemde fiyatlardaki gevşeme beklentisi, Brezilya’da 66 milyon çuvalı aşan üretim projeksiyonu, Arabica’daki toparlanma ve Robusta üretimindeki artışla birlikte değerlendiriliyor. ICE vadeli işlemler piyasasında sertifikalı fiziksel stoklarının yeniden inşa edilmesi ve güçlü Brezilya hasadı beklentisi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu tablo kahve piyasasında yaşanan hareketin yönetişim krizinden değil, klasik tarımsal döngüden kaynaklandığını gösteriyor.
Talep tarafında ise kahve görece daha dirençli. Lavazza ve Illy gibi markaların dengeli mesajları, küresel kahve toptancısı Ecom’un talebin korunduğuna dair değerlendirmeleri, Çin’de son on yılda hızla artan tüketim ve Guangzhou’da planlanan kahve vadeli işlem kontratları, kahvenin küresel ve finansallaşmış bir tüketim alışkanlığına dönüştüğünü gösteriyor.
Starbucks da ABD’de mağaza satışlarında altı çeyreklik düşüşün ardından 2025 sonunda yeniden artış yakalayabildi. Çikolata tüketimi daha hızlı geri çekilirken kahve tüketimi görece daha yavaş tepki veriyor. Artan maliyet baskısı ise zincirleri iki yönde hareket etmeye zorluyor: ya harman oranlarını Robusta lehine ayarlamak ya da kahve içeceklerini şeker, krema, aroma ve soğuk bazlı ürünlerle çeşitlendirmek. Böylece sektör giderek çekirdekten çok “içecek platformu” mantığıyla çalışır hale geliyor.
Küresel fiyat makası
Kahve piyasasında ikinci önemli dinamik Arabica ile Robusta arasındaki fiyat farkıdır. Arabica üretimi daha uzun süren ve daha hassas koşullar gerektiren bir türdür. Buna karşılık son yıllarda Vietnam, Brezilya ve Endonezya’da hızla artan Robusta üretimi küresel arz kompozisyonunu belirgin biçimde değiştirdi.
ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) tahminlerine göre küresel kahve üretimi 2026 sezonunda yüzde 2 oranında artışla yaklaşık 178,8 milyon çuvala yükselecek. Artışın büyük kısmı Robusta üretiminden geliyor. Aynı dönemde Arabica üretiminin yaklaşık yüzde 4,7 gerilemesi bekleniyor. Bu sayede Arabica arzı geçici anlamda daralsa bile fiyatların sınırsız yükselmesini engelleyen bir denge unsuru ortaya çıkıyor. Aynı zamanda iki çekirdek türü arasındaki fiyat makasının tarihsel ortalamaların üzerinde kalmasıyla sonuçlanıyor.
ABD ve Brezilya piyasaları arasındaki Arabica fiyat farkı, küresel kahve ticaretindeki arz-talep dengesini ve ticaret akımlarını izlemek açısından önemli bir referans niteliği taşıyor. Son dönemde bu fiyat farkının daralması, piyasalarda önceki dönemde oluşan primlerin kademeli normalleştiği yönünde okunabilir.
Kahve şirketi mi, içecek platformu mu?
Son yıllarda kahve zincirlerinin stratejisinde de belirgin bir dönüşüm yaşanıyor. Starbucks operasyonlarını sadeleştirirken menüsünü optimize ediyor ve sadakat programını yeniden yapılandırıyor. Ama sektörün asıl büyüme alanı artık sıcak kahve değil.
Soğuk içecekler, kişiselleştirilebilir ürünler, enerji bazlı içecekler ve gıda ekleri satışların önemli bölümünü oluşturuyor. ABD’de hızla büyüyen Dutch Bros zinciri bu dönüşümün en görünür örneklerinden biri. Satışlarının büyük kısmı soğuk içecekler ve “karıştır-seç” tarzı kişiselleştirilmiş ürünlerden geliyor.
Bu nedenle kahve zincirleri artık yalnızca çekirdek fiyatlarına bağlı bir modelle çalışmıyor. Kahve fiyatları oynasa bile gelir yapısı farklı içecek kategorileri sayesinde dengelenebiliyor.
Stok döngüsü: Fiyat geçişkenliği zamanla çalışır
Kahve ve kakao piyasalarında fiyat geçişkenliği çoğu zaman anlık gerçekleşmez; stok döngüsü üzerinden gecikmeli çalışır. Yüksek fiyat dönemlerinde satın alınan pahalı çekirdek ve kakao stokları, emtia fiyatları gerilese bile tüketici fiyatlarının hemen düşmesini engelleyebilir. Bu nedenle vadeli piyasalarda fiyatlar geri çekilmeye başlasa da raflardaki ürünlerin maliyet yapısı bir süre eski yüksek fiyatları yansıtacaktır.
Son dönemde hem kahve hem kakao vadeli fiyatlarında belirgin bir gevşeme görülmesine rağmen tüketici fiyatlarının ya da enflasyonun aynı hızla gerilememesi büyük ölçüde bu stok etkisinden kaynaklanıyor. Pahalı stoklar kademeli şekilde tükendikçe fiyat geçişkenliğinin hızlanması ve nihai ürün fiyatlarında daha belirgin bir gevşeme görülmesi beklenir. Bu durum emtia fiyatları ile tüketici fiyatları arasında sıklıkla gözlenen zaman farkını açıklayan klasik bir stok döngüsüdür.
Türkiye etkisi: Algılara dolaylı cüzdana doğrudan
Türkiye’nin makro bilançosundan küresel gelişmeler okunabiliyor. TÜFE’de kakao ve çikolatanın ağırlığı yüzde 0,35, kahvenin ise yüzde 0,34. Toplam doğrudan etki yüzde 0,70 civarında. Ağırlık sınırlı görünse de fiyat artışları dikkat çekici: Geçen yıl kur stabilitesi ve dezenflasyon sürecine rağmen kakao ortalama yüzde 68,4, kahve yüzde 60,7 enflasyon kaydetti.
Kahve sık tüketilen bir ürün (salient) olduğu için algı etkisi güçlü. Enflasyon eğiliminin manşetin iki katına yaklaşması tüketici psikolojisini zorladı. Kakao fiyatları küresel ölçekte daha erken çözülmeye başladığı için 2024 sonunda yüzde 90’a çıkan yıllık artış Şubat itibarıyla yüzde 44’e geriledi. Kahve tarafında ise geri çekilme daha geç başladı ve enflasyon halen yüzde 50 civarında. Küresel dengelenme devam ederse yılın ilerleyen dönemlerinde kahvede de kakaoya yakınsama görülebilir. Dış ticaret tarafı daha belirleyici.
2021–2022 döneminde yaklaşık 1,2 milyar ABD doları olan ithalat faturası geçtiğimiz yıl 3,4 milyara çıktı. 2024 bilançosu ise 2 milyar tutarında. Fiyatlardaki mevcut gevşeme sürerse dış ticaret açığında 1 milyar dolara yakın bir iyileşme potansiyeli oluşabilir. Cari açığın son iki yılda 10– 25 milyar dolar bandında seyrettiği düşünüldüğünde, kahve ve kakao ticaretinin etkisi küçümsenemez.
Dolayısıyla kahve ve kakao fiyatları enflasyonda dolaylı bir algı kanalı oluştururken, dış ticarette doğrudan ve somut bir bilanço etkisi üretmektedir.
Yumuşak emtia grubunda yer alan kakao ve kahve birlikte okunduğunda resim şu:
● Kakao: Talep elastik, fiyat şokuna hızlı tepki veriyor; Batı Afrika fiyat mimarisi değişiyor; Ekvador yükseliyor; volatilite “kalıcı” bir katman.
● Kahve: Talep daha dirençli, fakat şirket stratejileri “kahve oranı” ile oynuyor; Arabica–Robusta ayrımı bir maliyet ve marka savaşı; büyüme giderek “içecek platformu”nda.
Bu yüzden önümüzdeki dönemde “en kritik” izlenecek şeyler fiyat grafiğinden önce şunlar:
1 Batı Afrika tarla çıkış mekanizması: Eesneklik kalıcı mı?
2 Ekvador’un kalite-kompozisyonu ve ICE stok dinamiği
3 Çikolata ve kahvede formülasyon trendi: Tüketici neyi “normal” kabul etmeye başladı?
4 Zincirlerin gelir modeli: Kahve mi satıyorlar, “tatlı kafeinli içecek” mi?
Kısacası: Kakao ve kahve artık yalnızca emtia değil; algoritması değişen bir tüketim ve fiyatlama düzeninin parçası. Kakao yönetişim mimarisini dönüştürürken, kahve şirket stratejileri üzerinden bir platforma evriliyor. Bu dönüşümle birlikte fiyat artık yalnızca hava koşullarından değil; regülasyondan, finansman mimarisinden, formülasyon tercihlerinden ve markaların ne sattığından besleniyor. Yumuşak emtialar, tarımsal döngünün ötesinde davranış ve politika ekonomisinin alanına taşınıyor. Giuseppe Tomasi di Lampedusa’nın “Leopar” kitabında tasvir ettiği gibi. Her şeyin aynı kalması için her şey değişiyor. Ancak bu değişimin yaşandığı kısa süre alev alev geçerken geride uzun süreli bir kül bırakıyor.
|Borsa
|13.092,93
|-1,45 %
|Dolar
|44,2207
|0,22 %
|Euro
|50,5377
|-0,78 %
|Euro/Dolar
|1,1415
|-0,84 %
|Altın (GR)
|7.136,03
|-0,98 %
|Altın (ONS)
|5.018,85
|-1,20 %
|Brent
|101,25
|1,80 %