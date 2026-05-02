Kâinatın dili matematikse!
Evrenin dili matematik olabilir mi ve her şey matematikle anlaşılabilir mi? Evet, bu soru hem bilimsel hem de felsefî açıdan güçlü bir şekilde “evet” cevabını alıyor kanımca. Ancak bu dilin evrenin özünde mi var olduğu, yoksa insan zihninin bir aracı mı olduğu tartışmalı bir konudur.
Biz her ne kadar matematiği zorlandığımız, hatta nefret ettiğimiz bir alan olarak görüyor olsak bile onun hakkında yapılacak değerlendirme bir felsefedir ve oldukça derinliklidir. Ben de bu yazıda “derin matematik” konusuna gireceğim. Bambaşka bir soru soracağım: Evrenin dili matematik olabilir mi ve her şey matematikle anlaşılabilir mi? Bunu tartışmak istiyorum. Evet, “kâinatın dili matematik olabilir mi?” sorusu hem bilimsel hem de felsefî açıdan güçlü bir şekilde “evet” cevabını alıyor kanımca. “Kâinatın dili matematik.”
Bu söz, aslında Galileo’ya atfedilir. Galileo, evrenin kitabının matematik diliyle yazıldığını söylemişti. Yani doğadaki düzeni, hareketi, hatta kaosu bile anlamak için matematik bir anahtar gibi işlev görüyor. Evrenin işleyişinde gözlenen düzen, ölçü, simetri ve yasalar matematikle ifade edilebiliyor. Ancak bu dilin evrenin özünde mi var olduğu, yoksa insan zihninin bir aracı mı olduğu tartışmalı bir konudur. Mesela fizik yasaları matematikle yazılır. Newton’un hareket yasaları, Einstein’ın görelilik denklemleri, kuantum mekaniği formülleri hep matematiksel ifadelerle açıklanır.
Doğadaki düzen, atomlardan galaksilere kadar her şey belirli ölçü, oran ve simetriyle var olur. Bu düzeni tanımlamak için matematik kullanılır. Modern kozmolojide evrenin genişlemesi, kara deliklerin davranışı, ışığın kırılması gibi olaylar matematiksel modellerle anlaşılır. Matematik, sadece sayılar değil; aynı zamanda evrenin ritmini, simetrisini ve mantığını ortaya koyan bir dil. İlginç olan şu: Biz insanlar bu dili öğrenerek evrenle “konuşabiliyoruz.”
Sence matematik evrenin keşfedilmiş dili mi, yoksa bizim evrene anlam vermek için yarattığımız bir dil mi? Pisagor’dan devam ederek cevap arayalım.
Pisagor ve sayılar
Evrene kozmos adını veren ilk kişi Pisagor'dur. Kozmetik kelimesinin kökü olan Yunanca terim, düzen ve güzelliğin eşit mevcudiyetini ifade eder. Evren bir kozmostur, çünkü doğa fenomenleri geometrik biçim ve orantı içerir. Bu orantılar, şeylerin en zarif ve verimli şekillerde (doğanın bir gerçeğidir) açılmasına ve çalışmasına izin verir, aynı zamanda güzelliği de (ki bu bir değerdir) ortaya çıkarır.
Bu şekilde, "gerçek" ve "değer" dünyaları ayrı alanlar değil, doğal olarak ilişkilidir. Daha geniş anlamda, her şey, bir ekosistemde olduğu gibi, bütün-parça ve orantılı ilişkiler (analoji) yoluyla ilişkilidir. Bu nedenle klasik Pisagor metaforu, evreni cansız bir makineden çok canlı bir organizmaya benzetir. Platon, kozmosu "bütünlerin bir bütünü" ve "içindeki tüm canlıları kapsayan tek bir Canlı Varlık" (Timaeus 33 A ve 30 D bölümleri) olarak tanımlarken Pisagor görüşünü iyi tarifler.
Pisagorcular (Platon'un da aralarında sayılması gerekir) orantı ile adalet ilkesi arasında "bütünün her bir parçasının hak ettiği hakkı aldığı" temel bir ilişki algıladılar. Adaletin temel doğasının, sürekli geometrik oranın (analoji) incelenmesi ve müzik ölçeğinin matematiksel oranlarının incelenmesi yoluyla anlaşılabileceğine inanıyorlardı.
Akort teorisinde, Pisagorcular müzikal ölçeğin altında yatan aritmetik, geometrik ve armonik araçların yanı sıra matematiksel oranlar olan müziğin mükemmel uyumlarını tanımladılar: oktav (1:2), mükemmel beşinci (2:3) ve mükemmel dördüncü (3:4). Pisagorcular, adil ve düzenli bir toplumu iyi ayarlanmış bir lire benzettiler. Her nota kendi bireyselliğini korurken, hepsi bir müzik gamı oluşturmak için daha büyük bir bütünde orantılı olarak birbirine bağlanır ve hepsi birbirine güvenmeleri açısından birbirine bağımlıdır. (Bkz. Platon, Devlet 443 D-444). Adalet, iyi işleyen herhangi bir organizmada, toplumda ve ayrıca ruhta mevcuttur.
Pisagor düşüncesinde sayı orantıyı, orantı ise uyumu doğurur. Yunanca harmonia kelimesi "bir araya gelmek" anlamına gelir. Uyum ve adalet, iyi bir oranın tezahür etmesinin sonucudur ve kozmosun kendisi, tüm parçaların orantılı olarak birbirine bağlandığı bir uyumdur. Her organizma – kozmos dahil – bir birlik iken, parçaların bütünleşik bir bütün olarak birlikte çalışmasını sağlayan uyumdur. Uyum, adalet ve orantı, Yunan tıp teorisiyle ilgilidir çünkü sağlıklı organizmalar, çeşitli unsurların birlikte çalıştığı bir tür dinamik dengeye sahiptir; uyum eksikliği hüküm sürdüğünde, hastalık ortaya çıkacaktır.
Kozmosu anlamak, kendini anlamak için gereklidir, çünkü insanlık bir mikro kozmos, tüm dünya düzeninin minyatürdeki bir yansımasıdır. Daha büyük kozmosta mevcut güçleri bilmek - düzenin, güzelliğin ve aklın ilahi güçleri de dahil olmak üzere - insanların kendi varlığımızda yansıyan ilahi, evrensel ilkelerin farkına varmalarını sağlar. Bilim böylece ruhsal bir girişim olarak tasavvur edilir, çünkü kozmik modelin tefekkür edilmesi ruhun ilahi olana benzemesine yardımcı olur. Platon bir kez daha bu noktayı açıkça ortaya koyar: "Bir insan, kendisini ilişkilendirmekten keyif aldığı şeye benzemelidir...”.
Matematiksel evren hipotezi
Fizik ve kozmolojide, nihai topluluk teorisi olarak da bilinen matematiksel evren hipotezi (MEH), kozmolog Max Tegmark tarafından önerilen spekülatif bir "her şeyin teorisi"dir.
Tegmark'ın matematiksel evren hipotezine göre dış fiziksel gerçekliğimiz matematiksel bir yapıdır. Yani, fiziksel evren sadece matematikle tanımlanmaz. Matematiksel varoluş, fiziksel varoluşa eşittir ve matematiksel olarak var olan tüm yapılar fiziksel olarak da var olur. İnsanlar da dahil olmak üzere gözlemciler "kendinin farkında olan alt yapılardır". Bu tür alt yapıları içerecek kadar karmaşık herhangi bir matematiksel yapıda, "öznel olarak kendilerini fiziksel olarak 'gerçek' bir dünyada var olarak algılayacaklardır". Teori, matematiksel varlıkların varlığını önerdiği için bir Pisagorculuk veya Platonizm biçimi olarak düşünülebilir; matematiksel nesneler dışında herhangi bir şeyin var olduğunu inkâr eden bir matematikçilik biçimi ve ontik yapısal gerçekçiliğin resmi bir ifadesidir.
Tegmark, hipotezin serbest parametreleri olmadığını ve gözlemsel olarak dışlanmadığını iddia etmiştir. Bu nedenle, Occam'ın Razor'ı tarafından diğer her şeyin teorilerine göre tercih edildiğini düşünmüştür. Tegmark ayrıca matematiksel evren hipotezinin ikinci bir varsayımla, yani dış fiziksel gerçekliğimiz olan matematiksel yapının hesaplanabilir fonksiyonlarla tanımlandığını ifade etmektedir. Matematiksel evren hipotezine, Tegmark'ın çoklu evrenin dört seviyesini sınıflandırmasıyla ilgilidir. Bu sınıflandırma, farklı başlangıç koşulları kümelerine (seviye 1), fiziksel sabitlere (seviye 2), kuantum dallarına (seviye 3) ve tamamen farklı denklemlere veya matematiksel yapılara (seviye 4) karşılık gelen dünyalarla, artan çeşitliliğin iç içe geçmiş bir hiyerarşisini varsayar.
Sonuç olarak, evet matematik evrenin özünde vardır. Evrenin yapısı baştan matematiksel yasalarla kurulmuştur. Fizik yasalarıyla uyumlu, düzeni açıklar. Matematiğin evrensel mi yoksa insan zihnine özgü mü olduğu sorusu açık kalır. Matematik insanın icadıdır. İnsan zihni evreni anlamak için matematiği geliştirmiştir. Matematik bir araçtır, evreni açıklamaya yarar. Evrenin bu kadar uyumlu olması “tesadüf mü?” sorusunu doğurur. Sonuçta bilimsel açıdan matematik evreni anlamanın en güçlü aracıdır. Felsefî açıdan matematik evrenin özünde mi var, yoksa bizim zihnimizin ürünü mü, kesin bir cevap yoktur. Dini açıdan matematik, Allah’ın koyduğu ölçü ve düzenin bir yansımasıdır. Ve bunlar üzerine düşünmeye değer konulardır.
