Kaldıraç icat oldu mertlik bozuldu!
Kaldıraçlı işlemlerde artan spekülatif işlemler spot piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor. 17 Ekim’de kriptolarda yaşanan sert düşüş uzun pozisyon taşıyan yatırımcıların milyarlarca dolarını buharlaştırdı. Benzer hareketler emtiaların işlem gördüğü foreks ve hisse senedi piyasalarında da yaşanıyor
Piyasalardaki fiyatlama davranışlarında yaşanan değişim yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Geçtiğimiz günlerde ‘Piyasalarda ezber bozan hareketler’ başlıklı bir yazı yazmıştım. Teknolojinin gelişmesine paralel cep telefonlarından başka ülkelerdeki şirket hisselerine ya da küresel piyasalarda işlem gören enstrümanlara yatırımın ne kadar kolaylaştığından bahsetmiştim.
Bu durum küresel anlamda arz-talep dengesini etkilediğine dikkat çekmiştim. Olayın bir de kaldıraçlı işlemler tarafı var. Teknolojinin gelişmesi nasıl günlük hayatımızda değişime neden oluyorsa piyasaların çeşitlenmesine de neden oluyor. Genellikle vadeli işlemlerde kullanılan kaldıracın çıkış noktası her ne kadar riski kontrol etmek (hedge) olsa bile geçen süreçte bu piyasalarda spekülatif işlemler yönü belirler hale geldi.
Her iki yöne pozisyon açılabiliyor
Bildiğiniz gibi kaldıraçlı işlemlerin yapıldığı piyasalarda yatırımcılar her iki yöne işlem açabiliyor. Yani hem yükselişten hem de düşüşten para kazanabiliyor. Bir enstrümanın fiyatının yükseleceğini düşünenler uzun (long), düşeceğine inananlar ise kısa (short) pozisyon alabiliyor.
Dolayısıyla fiyatların gerilemesi halinde kısa pozisyon açanlar kar elde ederken uzun pozisyon açanlar zarar ediyor. Bunun tersi de geçerli. Kaldıraç tarafı ise hesabınızdaki paranın 10,20, 30 hatta 100 katına kadar pozisyon açabilme imkanı olarak tanımlanabilir. Şöyle düşünün; 100 dolarınız var ve 10 kaldıraç oranı ile 1.000 dolarlık işlem yapabiliyorsunuz.
Eğer işlem açtığınız enstrümanın fiyatı yüzde 10 yükseldiğinde ya da düştüğünde yüzde 100 kazanç sağlayabiliyorsunuz. Kaldıraçlı işlemlerin en büyük riski gerçekleşen hareketin tersi pozisyon açtığınızda paranızın uçması. Yukarıdaki örnekten yola çıkarsak, kaldıraç oranı 10 olan bir pozisyonda fiyat sizin açtığınız pozisyonun tersine yüzde 10 hareket ettiğinde 100 dolarınız gidiyor.
Kriptolarda borsalar çok acımasız
Kısa vadede yüksek kazanç elde etmek isteyenlerin akın ettiği kaldıraçlı işlemlerde hacmin artması, spot piyasada da fiyatlamaları etkiler boyuta ulaştı. Kaldıraçlı işlemlerin en çok kullanıldığı piyasalardan biri kripto paralar. Kripto paralarda en son 17 Ekim’de yaşanan sert düşüş uzun (long) pozisyon açan yatırımcıların milyarlarca dolar parasının buharlaşmasına neden oldu. Öyle ki bazı coinlerde 1.5x oranında kullanılan kaldıraçlı pozisyonlar bile sıfırlandı.
Hiçbir denetimin olmadığı bu piyasada borsalar aslında en büyük oyuncu. Kaldıraçlı işlemlerde hangi yöne ne kadar pozisyon alındığını anlık görebilen kripto borsaları, spot piyasada yaptıkları ters işlemlerle bir anda kaldıraçlı milyonlarca pozisyonu sıfırlayabiliyor. Hal böyle olunca kriptoda yıllardır beklenen boğa rallisi bir türlü gelmiyor. Şöyle düşünün, yükseliş yönüne milyarlarca dolarlık açılan pozisyonların ağırlıkta olduğu bir ortamda borsalar ralli olmasını ister mi?
Tam bir mayın tarlası
Benzer hareket geçtiğimiz günlerde altında da yaşandı. Rekor üstüne rekor kıran altının ons fiyatı bir anda hızla geri çekildi. Foreks piyasalarında altında yükselişin süreceğine inanan çok sayıda yatırımcı yaşanan sert düşüşle ciddi zararlar yazdı. Bizim borsamızda da vadeli işlemlerde açılan pozisyonlar spot piyasada fiyatlamaları etkiliyor. Vadeli işlemlerde kısa pozisyon açan büyük kurumlar, spot piyasada endekste ağırlığı yüksek hisselerde yaptıkları satışla endeksi aşağıya çekerken vadeli piyasada kar yazıyor.
Piyasalarda teknolojinin kullanılması özellikle büyük kurumların kullandığı robotik işlemlere karşı bireysel yatırımcının pozisyon alması oldukça zor. Teknik analizin temel analizin önüne geçtiği bu tür işlemlerde kritik destek-direnç noktaların aşılmasıyla otomatik devreye giren emirler sert fiyat hareketlerine neden oluyor. Bireysel yatırımcılar açısından kaldıraçlı işlemler tam bir mayın tarlası.
