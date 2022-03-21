Kale gönüllüleri Gambiya’da 6 köye hayat götürdü

Afrika kıtasının en ilginç ülkelerinden biri Gambiya. Sınırlarına bakıldığında dünya genelinde az rastlanan bir özelliği fark ediyorsunuz; Senegal’in ortasında, adını aldığı Gambiya nehri boyunca uzanan ince bir hat ülke sınırlarını oluşturuyor. Bazı kaynaklara göre bu hat, ülkeyi işgale gelen İngiliz gemilerinin Gambiya nehri boyunca ilerlerken top atışı menziline göre belirlenmiş. Topların ulaşabildiği en uç nokta, ülkenin sınırlarını oluşturmuş.

Aslında pek çok açıdan büyük bir kaynak olan Gambiya nehri, ülkenin en büyük zenginliği. Ancak Gambiya Cumhuriyeti’nde halkın yüzde 40’ı yoksul, kırsal alanda bu oran yüzde 70’lere kadar çıkıyor. Su, Gambiya’nın bütün köylerinde en büyük sorun. Çocukların yaklaşık yüzde 50’si, temiz su olmadığından 5 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Köylerde kadınlar temiz su için her gün 3-5 kilometre yürüyor.

Geçtiğimiz hafta Gambiya’da altı köy, yaşamlarını değiştirecek su kuyularına kavuştu. Güneş enerjisiyle çalışan bu kuyular, büyük ve coşkulu törenlerle halkın kullanımına açıldı. Bu törenlerden birinde konuşan köy muhtarının sözleri alandakileri çok etkiledi: “Bizim hayatta kalmak için iki şeye ihtiyacımız var. Biri hava ve onu burada bol bol alıyoruz. Diğeri de su. İşte onu bize sizler verdiniz. Sizler sayesinde bu köyün bebekleri hayatta kalacak.”

Sen De Gel Derneği ile uzun yıllardır sosyal fayda yaratma alanında önemli bir isim olan İbrahim Betil için bu sözler, yaklaşık 10 yıldır kanıksadığı bir vefa ifadesinin yansıması. Sen De Gel, 10 yıldır bölgenin köylerinde su kuyuları açmanın yanı sıra kadınlara tarım bahçeleri kurmak, halka balıkçılık öğretmek, güneş panelleriyle enerji projeleri yürütmek, mikrokredilerle bölgede kalkınma olanaklarını artırmak gibi pek çok proje yürütüyor. İbrahim Betil, bu insanlara su ile yaşam götürmenin önemini altını çizerek vurguluyor. “Daha uzun yıllar burada halka fayda yaratmaya devam edeceğiz” diyor.

En çok kadınlardan etkilendik

İbrahim Betil’in yanında töreni izleyen Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden içinse izlediklerinin etkisi uzun süre geçmeyecek. Birden, tüm Kale Grubu çalışanlarını temsilen Gambiya’da. Kale Grubu gönüllüleri bir kampanya başlatarak Sen De Gel Derneği’nin bu altı kuyuyu açmasına destek vermiş.

Kampanya, Kale Grubu’nun ‘Dünya senin evin, evin senin dünyan’ yaklaşımıyla yürüttüğü ‘İyi Bak Dünyana’ hareketinin bir uzantısı aslında. Bu felsefeyle beş yıldır düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın finalistlerinden İyilik Kazansın platformu ile Kale Grubu gönüllüleri bir araya geliyor. Sen De Gel Derneği’nin 10 yıldır Gambiya’da gerçekleştirdiği yerel kalkınma çalışmalarına destek vermek için harekete geçiyorlar.

Kale Seramik Vakfı’nın liderliğinde yürütülen kampanyaya grup şirketlerinden Çanakkale Seramik, Kale Banyo, Kalekim ve tüm çalışanların destek verdiğini söyleyen Birden, Sen De Gel Derneği ile bizzat gidip altı köydeki kuyu çalışmalarına katılmış. Demba Kumtel’de, Mama Sutu’da, Sare Batc’te, Kerr Sait Sowe’da Jamali Berreh’te ve Kerr Jarja bölgelerinde açılan kuyulara köylülerin verdiği tepkinin hala etkisi altında kaldığını söyleyen Birden’in izlenimleri şöyle: “Bir kadın yanımıza gelip ‘Size verecek hazinemiz yok ama dualarımız var’ dedi. Bir yetkili ishalle ilgili verileri paylaşınca çok şaşırdık. Bu bölgelerde çocukların yüzde 20’si ishal oluyormuş. Kuyuların açıldığı köylerde ise sadece 2-3 çocuk ishale yakalanıyormuş. Bu çok önemli bir katkı. Biz de Dünya Su Günü öncesinde böyle bir proje ile bu insanlara su götürdüğümüz için çok mutlu olduk. Projeyi önümüzdeki yıllarda da devam ettirme kararı aldık.”

3-4 dolara bir insanın hayatını değiştirmek mümkün

Sen De Gel Derneği’nin Kurucu Başkanı İbrahim Betil, son dönemde şirketlerin sosyal projelere desteğini artırdığını söylüyor. Dernek olarak 2019-2021 arasında yaklaşık 2 milyon dolarlık bağış aldıklarını belirten Betil, bu sayede 500 bin kişinin hayatında etki yarattıklarının altını çiziyor. Betil, “Yani aslında 3-4 dolarla bir insanın hayatını değiştirmek mümkün. Gambiya’da bu etki çok yüksek” diyor.

Betil’in verdiği bilgiye göre Sen De Gel, Senegal’de de projeler yürütüyor. “Bölgede birçok ülkeden talep var ama bunun için yeni koordinatörler vs istihdam etmemiz gerek. Bu nedenle başka ülkelere açılmayı düşünmüyoruz” diyor Betil.

EPUS7, ‘Minik Kültür Elçileri’ne Bolu’dan başladı

Arzu Sabancı’nın başkanlığını yürüttüğü EPUS7 Derneği, pandemide devreye aldığı gönüllülük programının ilk adımını Bolu’da başlattı. Bolu’da minik kültür elçileri bir yıllık programla eğitim alacak, kültürel zenginlikleri öğrenerek yaşıtlarına aktaracak. Arzu Sabancı, programın uzun soluklu olacağını dile getirerek, “Bu yıl 10’uncu yaşımızı kutluyoruz. Tarih, kültür ve sanat derneği olarak gönüllülük programı başlattık. 16 gönüllümüz var. Bolu’daki gönüllümüz bir öğretmen. Onun projesi ilgimizi çekti. Kültürel mirasımızın korunması, tarih bilincinin kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla “Minik Kültür Elçileri” projesinin ilk adımını Bolu’dan attık” diyor.