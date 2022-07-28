Kale Grubu’nun 65 yıl önce Çan'da başlayan yolculuğu 100’ü aşkın ülkede sürüyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Rahmetli İbrahim Bodur ve eşi Sevim Bodur’un birlikte kurarak büyüttükleri Kale Grubu, bugün 17 şirket, 6 bine yakın çalışan, 6 milyar liraya yaklaşan ciro, 1300'e yakın tedarikçi, 250'yi aşkın münhasır bayi, 15 bin satış noktası ve 100'ü aşkın ülkeye ihracatı olan bir sanayi devine dönüşmüş durumda.

Kale Grubu’nu dünya markası yapan 7 faktör

27 Temmuz 2022 tarihinde 65 yaşına giren Kale Grubu bu yıl da doğum gününü Çan ilçesinde bir bayram havasında kutladı. Seramik Bayramı adıyla düzenlenen etkinliklerde, Bodur ailesi Kale’nin doğduğu topraklara olan tutkularını bir kez daha dile getirdiler.

Bugün bir dünya markası olan Kale’nin başarı formülünü Grubun Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’n konuşmasından alıntılar yaparak özetlemek istiyorum.

İnanç

Zeynep Bodur Okyay: “Seramik Bayramımız ülkeye katma değer katan sanayimizin bayramıdır, hür teşebbüsün bayramıdır, girişimcinin, çalışanın emeğin, paylaşmanın, vefanın bayramıdır! Ama belki de en önemlisi son 65 yılın gösterdiği üzere inancın; sürekliliğin bayramıdır!”

Yılmadan çalışmak

“Babam yatırım için 1957’de buraya geldiğinde Çan, yarı köy görüntüsü arz ediyordu. Ne altyapısı vardı, ne sanayi bilgisi ne de yeterli enerjisi.Bu millet Çanakkale’de yedi düvele kafa tutarak imkansızı başarmıştı. Önce sosyal doku diyerek, kimseyi toprağından koparmadan nasıl göçü önlerim dedi ve sanayi mayasını Anadolu’da tutturarak işgücünün ayağına gitti. Bu millet gibi onun da kitabında imkânsız sözcüğü yazmıyordu.”

İlkeli ve etik bir iş modeli

“Böylelikle sanayinin kentlerden kasabalardan, oradan köylere gitmesinin yolunu açarak kendine özgü yerel kalkınma modeline imza attı. Yarattığı istihdam ile bölgenin lokomotif gücü haline geldi. 2021 yılında da içinde bulunduğumuz fabrika ile en çok sigortalı, en çok kadın sigortalı ve en çok engelli sigortalı çalıştıran iş yeri unvanını alarak bu başarısını tescillemiş oldu.

Üretim, altyapı, ürün, pazarlama ve dağıtım konusunda sürdürülebilir olmak için doğru yatırımlar yaptık.”

Çalışana özenli yaklaşım

“İstihdam ve sürdürülebilir gelişim temelli insan kaynakları politikamızdan ödün vermedik. Çalışanlarımızı her zaman destekleyen ve besleyen bir kültür oluşturmaya odaklandık.

Bu nedenle ne mutlu bize ki, İbrahim Bey’den bu yana aynı yolu yürümekten büyük gurur duyduğumuz, beş nesil çalışanlarımız oldu.

Hep beraber idrak etmiş olduğumuz 65 ’nci yıl Seramik Bayramımızın coşkusunu katlamak amacıyla çalışanlarımıza ödenmek üzere yaklaşık 6 milyon lira bayram ikramiyesi verileceğini duyurur, bereketli olmasını dilerim.”



Yenilikçilik

“Şirketlerimiz, kuruluşlarından bu yana, daima sektörlerindeki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri izleyerek, gerekli yatırımları yaparak, üretim ve verimliliği sürekli olarak artırmışlar, böylece, konusunda dünyanın en önde gelen kuruluşları arasında yer almışlardır. Keza Kaleseramik’in dünyada 17. Avrupa’da 5. Sırada oluşu ülkemiz için gurur kaynağıdır.”

Güven

“Bunu yapabilmenin en önemli ön şartı güven, sonrasında da güçlü bir aidiyet duygusu ve ekip ruhuna sahip olmaktan geçiyor.

Birbirimize, toprağımıza, kendimize duyduğumuz güven...

Yapabileceklerimize, bir olup üstesinden gelebileceklerimize dair güven.

Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, tüm paydaşlarımıza verdiğimiz güven.

Bizi her koşulda, ayakta kalmaya, yepyeni adımlar atmaya iten güven.”

Toplumsal fayda sunan çalışmalar

“Bugüne kadar yalnızca üretimi ve büyümeyi değil; ürettiğimiz değerleri toplumla paylaşarak doğduğumuz ve doyduğumuz topraklara değer katarak gelişmeyi hedefledik.

Bizim için başarının kriteri, hiçbir zaman yalnızca satışlarımızı artırmak olmadı. Önceliğimiz; kazandığımızı toplumla paylaşarak sorumlu ve duyarlı liderlik sergilemek oldu.”

Kale Grubu’nun topluma, çevreye ve ülkemize fayda sunan projeleri

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Platformu

Ödül Programı toplumsal fayda yaratacak yeni nesil sosyal girişimcilerin çıkmasını teşvik etmeyi hedefliyor.. Beş yılda proje sayısı 1.300’ü aştı. 52 finalistten ve 17 ‘si ödül kazandı

Nevruz Köyü Kadınları

Kale Grubu, yereldeki kadınlara cesaret vermek, içlerindeki gücü ortaya çıkarmak için çalışıyor. Rahmetli İbrahim Bodur’un doğduğu Çanakkale’nin Nevruz köyünde 3 yıl önce, üretime başlayan Nevruz Köyü kadınları kendi kooperatiflerini kurdular ve markalaşma yolunda ilerliyorlar.

Mavruz Tarım

2019 yılında Çan’da çevre ve sürdürülebilir ekonomi açısından değerli bir yatırım yapan Kale Grubu, Mavruz Tarım ürünleri serasını kurdu. Burası, yeni nesil tarım uygulamalarıyla daha bilinçli bir tarım yapılabileceğinin simgesi oldu. Mavruz’da yüksek teknoloji otomasyon sistemi ile kimyasal ilaç kullanmadan üretim yapılıyor. Seranın kış aylarında ihtiyacı olan ısı, 4,5 kilometre mesafedeki Çanakkale Seramik fabrikalarının baca atıklarından elde ediliyor. Mavruz, bölge ve Türkiye için değerli bir örnek oluşturuyor. Ayrıca serada çalışanların yüzde 90’ı kadın oluşu da önemli bir ilham kaynağı sunuyor.

Kale Seramik Vakfı

2021’de kuruluşunun 30. Yılını kutlayan Kale Seramik Vakfı

eğitim, istihdam ve girişimcilik alanlarında çalışıyor. Bu kapsamda KSV kuruluşundan bu yana ihtiyaç sahibi ve başarılı 2000 gencin eğitimine burs desteği verildi.. 2001 yılından bu yana 90 milyon TL fon ayrılan. KSV’nin kuruluşundan bu yana bölgeye, insanına, doğasına, eğitimine, bilim ve sanatına, kültürüne toplumsal yaşamına 350 milyon TL’yi aşan destek verildi..

Vakıf, işsizlikle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR ile imzalanan protokol çerçevesinde KSV olarak “Seramik Yer ve Duvar Karosu Kaplamacılığı Meslek Kursları”nı yürütüyor. Bugüne kadar 5003 işsiz genç meslek sahibi oldu. Geliştirme ve Uyum kurslarıyla inşaat sektörüne 4326 vasıflı usta kazandırıldı.

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi

İstanbul Karaköy’de, Kale Grubu’nun İstanbul’daki ilk şirket merkezi olan binayı dönüştürerek hayata geçirdiği Kale Tasarım ve Sanat Merkezi-KTSM sanat, tasarım ve sosyal girişimciliğe gönül verenlere, yepyeni fikri olanlara destek sunuyor.