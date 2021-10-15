Kaleciyi “gol atmaya” zorlayan…

2 yıl önce...

Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu’nda işveren ve işçi sendikaları bir araya gelmiş, ortak kararlar almıştı...

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40 yıl aradan sonra gerçekleşen birlikteliğin önemini TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol özetlemişti:

“Bir araya gelmek her şeyin ilk adımı…”

“Sendikacının görevi, sadece masada oturup “sözleşme imzalamak” olmamalı…”

“Sendikacı, gençlerin eğitilmesine, meslek edinmesine, teknoloji geliştirmesine katkı sunmalı…”

“Sanayiyi, ticareti geliştirmek için öncü olmalı…”

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“Birçok yere 2’şer metrelik kuyular kazıp, suyu bulamamaktansa…

Birlikte 600 metre kuyu kazıp, suyu bulmak istedik…”

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Dün...

“Birlikte mümkün” sloganıyla, tekrar bir araya geldiler...

Ve...

Asli görevleri değil ama, teknik eğitimin niteliğinin artırılmasından, öğrencilere yurt/burs sağlanılmasına, kadınların çalışma hayatına katılımını hızlandıracak kreşlerin açılmasına kadar birçok konuda ortak çalışma yapma kararı aldılar...

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Dünyanın en iyi defans oyuncularına sahip bir takımda…

Orta saha ve forvet oyuncuları kötüyse…

Dünyanın en iyi defans oyuncuları o takıma ne kazandırabilir?

En iyi ihtimalle, beraberlik…

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Üstüne…

Forvetin kötülüğü…

İyi defans oyuncusunu, hatta kaleciyi, artı sorumluluk alarak, ileri çıkmaya da zorlar…

Yani, kötü forvetin getirisi:

Artı, savunmada zaaf!

VELHASIL

Forvetin görevine kaleci;

Okulun görevine fabrika;

Manavın görevine petrol istasyonu;

Belediyenin görevine müteahhit;

Milli eğitimin görevine sendika

kısa süreliğine soyunabilir…

Ama…

Fabrikanın, kalecinin o zaman aralığında yapamadığı “asli görevi” kim yapacak?

Forvetin, manavın görevini iyi yapmasını sağlamak daha mı zor?