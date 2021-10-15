Kaleciyi “gol atmaya” zorlayan…
2 yıl önce...
Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu’nda işveren ve işçi sendikaları bir araya gelmiş, ortak kararlar almıştı...
***
40 yıl aradan sonra gerçekleşen birlikteliğin önemini TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol özetlemişti:
“Bir araya gelmek her şeyin ilk adımı…”
“Sendikacının görevi, sadece masada oturup “sözleşme imzalamak” olmamalı…”
“Sendikacı, gençlerin eğitilmesine, meslek edinmesine, teknoloji geliştirmesine katkı sunmalı…”
“Sanayiyi, ticareti geliştirmek için öncü olmalı…”
***
“Birçok yere 2’şer metrelik kuyular kazıp, suyu bulamamaktansa…
Birlikte 600 metre kuyu kazıp, suyu bulmak istedik…”
***
Dün...
“Birlikte mümkün” sloganıyla, tekrar bir araya geldiler...
Ve...
Asli görevleri değil ama, teknik eğitimin niteliğinin artırılmasından, öğrencilere yurt/burs sağlanılmasına, kadınların çalışma hayatına katılımını hızlandıracak kreşlerin açılmasına kadar birçok konuda ortak çalışma yapma kararı aldılar...
***
Dünyanın en iyi defans oyuncularına sahip bir takımda…
Orta saha ve forvet oyuncuları kötüyse…
Dünyanın en iyi defans oyuncuları o takıma ne kazandırabilir?
En iyi ihtimalle, beraberlik…
***
Üstüne…
Forvetin kötülüğü…
İyi defans oyuncusunu, hatta kaleciyi, artı sorumluluk alarak, ileri çıkmaya da zorlar…
Yani, kötü forvetin getirisi:
Artı, savunmada zaaf!
VELHASIL
Forvetin görevine kaleci;
Okulun görevine fabrika;
Manavın görevine petrol istasyonu;
Belediyenin görevine müteahhit;
Milli eğitimin görevine sendika
kısa süreliğine soyunabilir…
Ama…
Fabrikanın, kalecinin o zaman aralığında yapamadığı “asli görevi” kim yapacak?
Forvetin, manavın görevini iyi yapmasını sağlamak daha mı zor?