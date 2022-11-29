Her zamanki gibi öncelikle konu başlığının açılımını izah etmek isterim. Kalite sözcüğü bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Fransızcadan dilimize geçmiş nitelik, bilhassa iyi nitelik için kullanılan latince “nasıl” sözcüğünden türemiştir. Yaptığımız işin sırrı işte tam da buradadır. Nasıl sözcüğünün ardı bitmeyecek kadar çok sıfatlarla doludur. Bunların iyi olmasına gayret ederiz. Yeni, taze, rahat, ergonomik, estetik, güzel bunlardan sadece bazılarıdır. Hepsi de daha nitelikli olmayı çağrıştırır. Kaliteli bir ürünü piyasaya çıkarmak için bazen rakiplerle, bazen kendimizle yarışırız. Bunu tek amacı vardır; daha kalıcı olmaktır. Saygın olmak, inanılır olmak en büyük değer yargılarımızdır. Bunu elde edebilmek için çalışır, çabalar ve hep daha iyisini yapmaya uğraşırız. Hatta daha çok kalite sunabilmek adına yıllarımızı bile veririz.

Kalite sadece ürün göstergesi değildir. Aramızda konuşurken; ‘kaliteli insan‘ diye bahsettiğimiz kişiler de vardır. Bu da kalıcılığı sağlar. Etrafınıza güven duygusunu yayar. Ama o insan olmak herhangi bir ürünü yapmaya benzemez. Yeni bir şeyler ekleyerek, dokunuşlarda bulunarak sadece katkı sağlayabiliriz. Çünkü onun vasıfları doğuştan gelir. Genlerinde iyi olmak vardır. Naturası böyle gelişir. Tabii ki o da insandır şaşar beşer... Ama daha az hata yapar. Etik değerlerini çiğnemez, geleneklerinden şaşmaz. Hatalarını bile telafi etmeye gayret eder.

Vatanına, milletine, ailesine, işine sadakat ile bağlıdır. Günümüzde gittikçe azalan bu kişilere saygı duymalıyız. Çünkü önümüzdeki nesillere katkı sağlayacak bu kaliteye ihtiyacımız vardır.

Bunun için çalışmalıyız ve bakış açımızı buna döndürmeliyiz.