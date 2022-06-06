Kaliteli fidan desteği ile çorak alanlar şaraplık üzüm bağına dönüşsün

ŞARAP Dostları Derneği Başkanı Dilek Bil davet etti:

- Derneğimizin kurucusu Tuğrul Şavkay adına gerçekleşen şarap yarışmasını bu yıl bütün Türkiye’ye açıyoruz. Yarışmanın jürisinde yer alan dünyaca ünlü şarap uzmanlarıyla birlikte sohbete bekliyoruz.

Dilek Bil’in daveti üzerine derneğin önceki başkanlarından Oğuz Serim, Prof. Ertan Anlı, Başkan Yardımcısı Nüzhet Atabek, yarışmanın jüri üyelerinden 2021 yılında Avrupa’nın “En İyi Somelier”i seçilen Salvatore Castano, Fine Wine and Spirit CEO’su, Decanter Tadım Grubu eski Başkanı Christelle Guibert, Yunanistan Enoloji Laboratuvarı Kurucusu Yorgos Kotseridis’le buluştuk.

Dilek Bil, 19’uncu yüzyılın başlarına uzandı:

- 19. Yüzyılda asma vebası olarak bilinen filoksera hastalığının Avrupa bağlarını kavurup yok ettiği bir süreçte 300 milyon litreyi aşkın şarap, bu topraklardan ihraç ediliyordu.

- Bugün bu hacimlerin çok gerisindeyiz.

Şarap üreticiliğini “iğne ile kuyu kazmaya” benzetti:

- Şarap üreticilerimiz meşakkatli bir uğraş veriyor. Kaliteli fidancılık yatırımı desteklenirse çorak sayılan alanlar şarap bağlarına dönülebilir. Bu şekilde yeni ekilebilir alanlar yaratılır, katma değerli üretimle ekonomiye kazanılabilir.

İtalya’nın şarap ihracatı gelirinin 5.3 milyar Euro düzeyinde olduğunu vurguladı:

- Anadolu ve Trakya topraklarının yeniden şarabın anavatanı niteliği kazanabilmesi, ihracatta dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline dönmemiz bizim elimizde.

Dünyada toplam şarap ihracatının 30 milyar Euro düzeyinde olduğunu kaydetti:

- Türkiye, 30 milyar Euro’luk dünya şarap ihracatı pazarından sadece 10 milyon Euro’luk pay alıyor. Türkiye, böylesine düşük bir payı hak etmiyor.

“Tuğrul Şavkay Türk Şarapları Yarışması”nın önemine değindi:

- Yarışma, Türk bağcılık ve şarapçılığının yıllar içindeki gelişimini irdeleyen, ürün kalitesini ve potansiyelini uluslararası piyasalara, yeme içme dünyasına göstermek, tanıtmak için önemli bir referans oluşturuyor.

Yarışmayı ilk kez bu yıl Türkiye’deki tüm üreticilere açtıklarına dikkat çekti:

- İlk defa 20 yerel üzümümüz için ayrı kategori yarattık. Bu üzümlerin bölgelere göre şrap performansının da deneyimlenerek değerlendirilmesini sağladık.

“Büyük Uluslararası Jüri”nin 39 üreticinin 169 şarabının tadıp notlarını verdiğini bildirdi:

- Böylesine geniş bir envanteri, dünyaca ünlü uzmanlarla bir araya getirmiş olduk. Çok kapsayıcı, kapsamlı bir çalışma gerçekleşti. Yarışmaya katılan şaraplar, Türkiye’deki üretimin yüzde 70’ini temsil etti.

Ardından şu mesajı verdi:

- Anadolu’dan ve Trakya’dan dünyaya yayılan bağcılık ve şarabı uluslararası standartlarda hak ettiği kademelere taşımak, dünyada damaklarda kendine yeniden yer açmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu topraklarda şarapçılık yükselecek, kazanan Türkiye olacak.

Bu çabalar, Türk şarap sektörünün ihracatta günün birinde bırakın 1 milyar doları, 100 milyon dolarlık ihracat gelirine ulaşmasını sağlar mı?

Bağcıyız ama şarapçı değiliz

ŞARAP Dostları Derneği’nin önceki Başkanı, Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Ertan Anlı, Türkiye’nin bağcılıkta dünyadaki yerine işaret etti:

- Türkiye, bir bağ ülkesi. Uzun süre dünyada 4’üncü sıradaydık. Çin’de bağlar genişledi, önümüze geçti. 560 bin hektar bağ alanımız vardı. 480 bin hektara indi. İspanya, İtalya, Fransa ve Çin’in ardından dünyada bağ alanı açısından 5’inci sıradayız.

Türkiye’de yetişen üzümlerin sadece yüzde 3’ünün şarap üretiminde kullanıldığını belirtti:

- Yani, önemli bir sofralık üzüm ülkesiyiz. Bağcıyız ama şarapçı değiliz.

Kişi başına tüketime dikkat çekti:

- Gelen turistler dahil ülkemizde kişi başına ortalama yıllık 1 litre şarap tüketimiz söz konusu. Fransa’da bir dönem kişi başına yıllık şarap tüketiminde 55 litre görüldü.

1900’lü yılların başlarında bu topraklarda şimdikinin 40 katı şarap üretildiğini anımsattı:

- Şarap üretimi çok gerilemiş, kalite de çok düşmüştü. Son 20 yılda dev adımlar atmaya başladık şarap kalitesi açısından. 2000’lerde hızlandık, 2010’dan itibaren daha da hızlandık. Yabancı şirketler, yabancı şarap uzmanları devreye girdi, kalite çıtası yükseldi.

Trakya Bağcılık Enstitüsü kayıtlarına göre Türkiye’de 1435 çeşit üzümün belgelendiğini vurguladı:

- Ancak, bunları 10-12’si şarap üretiminde kullanılıyor. Adım adım şarap üretiminde bu toprakların yerel üzümlerinin kullanımı da artıyor.

Ardından ekledi:

- Türk şarapçılığı iyi noktaya geldi ama daha çok yolumuz var.

Şarap Dostları Derneği Başkanı Dilek Bil araya girdi:

- Ülkemizde halen 185 şarap üreticisi faaliyet gösteriyor. Sıfırdan bağ yatırımına girdiğinizde şarabın kadehe varışına kadar 10-11 yıllık bir süre gerekiyor. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi şarap üretimini yukarı doğru taşıyor.

Prof. Ertan Anlı sürdürdü:

- Şaraplık üzüm üretimi de, şarabı yapmak da büyük bir tecrübe gerektiriyor. Şaraplık üzüme dönük bağcılığı da öğrenmeye başladık.

Jüride kimler görev aldı

ŞARAP Dostları Derneği Başkanı Dilek Bil, “Tuğrul Şavkay Türk Şarapları Yarışması”nda görev yapan jüri üyelerini şöyle sıraladı: