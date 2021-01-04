Kalkınma ajansları 22 bin projeye 9.5 milyar TL destek verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kalkınma Ajansları aracılığıyla bugüne kadar 22 bin 71 projeye destek sağlandığını, yarım kalan projelerde ise ödenen desteğin yararlanıcılardan geri tahsil edildiğini açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kalkınma Ajansları tarafından verilen destekleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sordu. Gürer, “Kalkınma ajanslarının faaliyete geçtiği tarihten itibaren yapılan proje sayısı kaçtır? Projelere destek yerilen miktar ne kadardır? Aynı kişi veya kurumlar yıllar itibarıyla birden fazla destek almış mıdır? Kalkınma ajansları tarafından en çok destek verilen bölgeler hangileridir? Yarım kalan veya tamamlanmayan projeler için önceden ödenen destekler tahsil edilmiş midir? Bu şekilde destek alan ve aldığı destek geri tahsil edilen proje sayısı kaçtır?” sorularına yanıt istedi. Kalkınma Ajanslarının faaliyete geçtikleri tarihten itibaren 22 bin 71 projeye, 2020 fiyatlarıyla 9.5 milyar TL tutarında destek sağlandığını açıklayan Bakan Varank, yararlanıcıların eş finansmanlarıyla toplam 16 milyar TL’lik yatırım hacmi oluşturulduğu bilgisini verdi.

EN FAZLA 6 PROJE İÇİN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Başvuru sahiplerinin aynı takvim yılı içerisinde ajansa tek başına en fazla 6 proje için destek başvurusunda bulunabileceğini belirten Varank, bunlardan işletmeler için en fazla bir tanesinin diğer başvuru sahipleri için ise en fazla iki tanesinin desteklendiği bilgisini verdi. Varank, ajans destekleri için başvuru yapabilecekleri; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ve kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler olduğunu kaydetti. Varank, destek verilen projelerin sözleşme feshiyle yarım kalması durumunda “Mücbir sebep veya beklenmeyen hallerden dolayı fesih işlemi gerçekleştirilirse fesih tarihine kadar yararlanıcının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirdiği harcamalar sözleşmede öngörülen destek oranında kendisine ödenir. Beklenmeyen hal ve mücbir sebep dışındaki fesihlerde önceden ödenen destekler ise ferileriyle birlikte yararlanıcıdan tahsil edilmektedir” dedi.