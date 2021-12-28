Kalkınma ajansları COVID-19 yılını nasıl geçirdi?

Ekonominin genel kırılganlıklarına eklenen COVID-19 salgın koşullarında geçen 2020 yılı bölgesel kalkınma ajansları açısından da bir sınav yılı oldu. Kuşkusuz 2020 yılı bölgesel ekonomi gelişmeleri üzerinde belirleyici olan asıl faktör, siyasi iktidarın, ekonomi yönetiminin merkezi kararları, uygulamaları ve politikalarıydı. Bununla birlikte 2020 yılı sonuçları kalkınma ajansları için farklı ekonomik şoklara karşı bölgesel ekonominin dayanıklılığını değerlendirmek açısından örnek olabilir.

Kalkınma ajansı bölgelerinin 2020 yılı ekonomi performansları şöyle bir manzara ortaya çıkartıyor:

- Ekonomisi turizme aşırı bağımlı bölgeler, 2020’nin ağır hasarlı bölgeleri oldu. Bu bölgelerde sanayi ve tarım, turizmdeki hasarı telafi etmekten çok uzak kaldı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur) yüzde 19.90, Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla) yüzde 2.71 ile kaybı en yüksek iki bölge oldu. Yüzde 0.3 gibi sınırlı bir ekonomik küçülme yaşayan İstanbul’da da turizmin yanı sıra inşaattaki daralma etkili oldu.

- Büyüme hızı yüksek bölgelerin esas olarak desteği sanayiden aldıkları görülüyor. Ekonomideki payı yüksek olan bölgelerden İpekyolu Kalkınma Ajansı bölgesi, çift haneli büyümeye ulaşan iki bölgeden birisi olarak dikkat çekiyor. Bu bölgede de belirleyici olan imalat sanayiindeki yüzde 19.48’lik büyüme.

- Buna karşın sanayi üsleri arasında yer alan Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı bölgesinin yüzde 0.8 küçülmesi tersine bir örnek olarak dikkat çekiyor.