Kalkınma ajanslarının 2021 yılı göç performansı

2021 yılı iç göç verilerine kalkınma ajansı bölgeleri bazında baktığımızda şu noktalar dikkati çekiyor:

- Doğu ve Güneydoğu’nun yanı sıra İstanbul, Ahiler ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (KA), net göç veren bölgeler olmaya devam etti.

- Genel olarak net göç veren bölge olarak bilinen Karadeniz, 2021’de net göç aldı. Karadeniz’de benzer bir durum 2018’de de muhtemelen yerel seçimlere bağlı geçici ikamet taşımalarla yaşanmıştı.

- Karadeniz’in yanı sıra Mevlana KA bölgesi de 2020’de net göç verirken 2021’de net göç aldı.

- Doğu Akdeniz KA ve Çukurova KA bölgeleri, 2020’de net göç alırken, 2021’de net göç verdi. Çukurova KA bölgesinin net göç verme hızı 2020 öncesi yıllardaki ortalamalara yakın kaldı. Komşu illere göre daha avantajlı teşvik sınıfında yer almasına rağmen, Doğu Akdeniz KA bölgesinin net göç verme hızının ciddi ölçüde artması dikkat çekiyor.

- Genel olarak tüm bölgelere en fazla göç veren ve tüm bölgelerden en fazla göç alan İstanbul’un net göç verme hızının oldukça gerilemiş olması, diğer bölgelerdeki olumsuz gidişin bir yansıması.

- Net göç alma hızı en yüksek bölgeler Marmara’da toplandı. İlk sırada net göç hızı binde 16.14 olan Trakya KA geliyor. Onu binde 12.08 ile Güney Marmara KA ve yüzde 9.62 ile Doğu Marmara KA izliyor.

- Net göç verme hızı en yüksek bölgeler ise Doğu Anadolu’da toplanıyor. Listenin başında net göç verme hızı binde 26.34 olan Serhat KA ve binde 22.61 olan Doğu Anadolu KA yer alıyor.

- Net göç hızı bir önceki yıla göre en fazla iyileşenler Kuzey Anadolu KA ile Batı Karadeniz KA. En fazla kötüleşenler ise Doğu Anadolu KA, Serhat KA ve Doğu Akdeniz KA.