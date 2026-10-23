Kalkınma “tüketimle” ölçülür; ama hangi/nasıl tüketimle?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünkü veriyle, tüketici gü­venindeki düşüşün hız­landığını gördük…

***

Pratikte de onlarca kez ya­şadık… Bu nedenle;

Bilimsel gerçeklere uzak olanlarımız dahi, ekonomik krizlerimizi, hangi uygulama­ların besleyip/ büyüttüğünü, “bir teorisyen kadar” biliyor…

***

Sadece teoriler değil, deneyimleri­miz de gösteriyor ki:

İnsanoğlu gibi ekonomiler de kendi ürettiğini tüketerek büyüyebilir…

Talep gören, “verimlilik sayesinde” rekabet edebilen fazla üretimi ile de ta­sarruflarını artırabilir… Tasarrufları­nı ise, kendi imkanları ve/veya serma­ye piyasaları sayesinde teknolojik ya­tırımlara yönlendirerek kalkınmayı getirip, refahı yükseltebilir…

***

Tersi de olabilir…

İnsanoğlu gibi ekonomiler de, “baş­kasının üretimini tüketerek”, “İthal edip tüketerek”, “borçla tüketerek” bü­yüyebilir… Bu sağlıksız yapı sayesin­de kazanılan/edinilen kültürlerle ger­çeklerden uzaklaşabilir; inen perdeler sayesinde, son ana kadar, kalkınama­dığının, refahı bulamayacağının farkı­na varmayabilir…

***

Tüm dünyada para bolluğunun ya­şandığı, bu nedenle para birimimizin de değerlendiği, bu “kolaycı” yolu, uzunca bir süre, bizde de denedi…

Güzel günlerdi(!)… Ama:

Kültürü değiştirmeye yetti…

Yerli üreticinin rekabet edebilirliği daha da törpülendi, kabiliyet kaybet­mesini sağlayan yan etkilere sahipti…

***

Ürettiğinden daha fazlasını “tü­ketme alışkanlığı” tehlikeli…

“İsraf alışkanlığı” daha da tehli­keli… Ama:

Beslenme, barınma, giyinme, kendi­ni geliştirme, tatil, eğlence gibi “tatmin seviyesini artırma eylemleri” ise tüke­tim: Hepimiz, en iyisini, en kalitelisini tüketebilmeli…Çünkü:

En iyisini tüketebilmenin yolunun, en iyisinin üretiminde rol almak olduğu da bilinmeli…

Yanı sıra:

En iyisini tüketebilmenin, en iyisini üretebilmenin/verimliliğin şartların­dan biri olduğu da bilinmeli…

VELHASIL

Tüketilen teknoloji, araç ve hiz­metlerin, iş yükünü azalttığı, yaşam kalitesini artırdığı biliniyor…

İnsanın her türlü fiziksel, zihin­sel ve kültürel arzusunun “tüketim yolu” ile giderildiği; bu durumun bi­reyin iş hayatında ki verimliliğini artırdığı da biliniyor…

Tüketimin, ekonomik faaliyetle­rin başlangıcı olduğu; üretimin de­vam etmesi, iş imkanlarının doğ­ması, artması ve piyasaların büyü­mesini sağladığı da biliniyor…

***

Yani:

Tüketebilmek, sadece “çıktı” değil, verimli üretim için “gir­di” niteliği de taşır…

Bireyin çalışma hayatındaki verimliliğini artıran eylemle­re yönelik tüketimin (nitelik­li beslenme/eğitim/tatil/seya­hat, sağlık, sosyal aktivite vb…) de; Tüketicinin (çoğunluğu ça­lışan) yüksek güveninin de, en iyisini geliştirebilmenin/ürete­bilmenin/verimliliğin şartların­dan biri olduğu bilinmeli…