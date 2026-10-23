Kalkınma “tüketimle” ölçülür; ama hangi/nasıl tüketimle?
Dünkü veriyle, tüketici güvenindeki düşüşün hızlandığını gördük…
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Pratikte de onlarca kez yaşadık… Bu nedenle;
Bilimsel gerçeklere uzak olanlarımız dahi, ekonomik krizlerimizi, hangi uygulamaların besleyip/ büyüttüğünü, “bir teorisyen kadar” biliyor…
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Sadece teoriler değil, deneyimlerimiz de gösteriyor ki:
İnsanoğlu gibi ekonomiler de kendi ürettiğini tüketerek büyüyebilir…
Talep gören, “verimlilik sayesinde” rekabet edebilen fazla üretimi ile de tasarruflarını artırabilir… Tasarruflarını ise, kendi imkanları ve/veya sermaye piyasaları sayesinde teknolojik yatırımlara yönlendirerek kalkınmayı getirip, refahı yükseltebilir…
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Tersi de olabilir…
İnsanoğlu gibi ekonomiler de, “başkasının üretimini tüketerek”, “İthal edip tüketerek”, “borçla tüketerek” büyüyebilir… Bu sağlıksız yapı sayesinde kazanılan/edinilen kültürlerle gerçeklerden uzaklaşabilir; inen perdeler sayesinde, son ana kadar, kalkınamadığının, refahı bulamayacağının farkına varmayabilir…
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Tüm dünyada para bolluğunun yaşandığı, bu nedenle para birimimizin de değerlendiği, bu “kolaycı” yolu, uzunca bir süre, bizde de denedi…
Güzel günlerdi(!)… Ama:
Kültürü değiştirmeye yetti…
Yerli üreticinin rekabet edebilirliği daha da törpülendi, kabiliyet kaybetmesini sağlayan yan etkilere sahipti…
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Ürettiğinden daha fazlasını “tüketme alışkanlığı” tehlikeli…
“İsraf alışkanlığı” daha da tehlikeli… Ama:
Beslenme, barınma, giyinme, kendini geliştirme, tatil, eğlence gibi “tatmin seviyesini artırma eylemleri” ise tüketim: Hepimiz, en iyisini, en kalitelisini tüketebilmeli…Çünkü:
En iyisini tüketebilmenin yolunun, en iyisinin üretiminde rol almak olduğu da bilinmeli…
Yanı sıra:
En iyisini tüketebilmenin, en iyisini üretebilmenin/verimliliğin şartlarından biri olduğu da bilinmeli…
VELHASIL
Tüketilen teknoloji, araç ve hizmetlerin, iş yükünü azalttığı, yaşam kalitesini artırdığı biliniyor…
İnsanın her türlü fiziksel, zihinsel ve kültürel arzusunun “tüketim yolu” ile giderildiği; bu durumun bireyin iş hayatında ki verimliliğini artırdığı da biliniyor…
Tüketimin, ekonomik faaliyetlerin başlangıcı olduğu; üretimin devam etmesi, iş imkanlarının doğması, artması ve piyasaların büyümesini sağladığı da biliniyor…
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Yani:
Tüketebilmek, sadece “çıktı” değil, verimli üretim için “girdi” niteliği de taşır…
Bireyin çalışma hayatındaki verimliliğini artıran eylemlere yönelik tüketimin (nitelikli beslenme/eğitim/tatil/seyahat, sağlık, sosyal aktivite vb…) de; Tüketicinin (çoğunluğu çalışan) yüksek güveninin de, en iyisini geliştirebilmenin/üretebilmenin/verimliliğin şartlarından biri olduğu bilinmeli…
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