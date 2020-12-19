Kalkınmada madenciliğin sosyoekonomik boyutu

Prof. Dr. Ali KAHRİMAN - Maden Y. Mühendisi / İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Madenlerin; insan ve toplum yaşamında toprak, su, hava ve gıda kadar önemli olduğu bilinmektedir. Bir an için insan gereksinimlerinin karşılanmasında olmazsa olmaz araçlardan biri olduğunu bir tarafa bırakalım. Toplumların gelişmişlik düzeyleri ile madencilik faaliyetleri arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur. Mineral ve enerji ham maddeleri, kuşkusuz milyonlarca yıldan bu yana insanoğlunun yaşamını devam ettirmesinde temel kaynaklardır. Günümüzde ise sanayileşme ve ekonomik gelişme için en stratejik unsurlardır. 18. yüzyılda başlayan, "Sanayi devrimi" olarak adlandırılan bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda, üretim sürecindeki hızlı makineleşme talebi, beraberinde hammadde ve enerji ihtiyacını da gündeme getirmiştir. Dünya enerji ve doğal kaynak tüketimi; nüfus artışına, daha konforlu yaşam talebine bağlı sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, baş döndürücü bir hızla artmaktadır. Endüstri 4 devriminin yaşandığı 21. yüzyılın ilk çeyreğinde adeta endüstriyel ham madde soğuran bir dünya toplumu portresi ortaya çıkmaktadır.

Ülkelerin ekonomik gelişiminde, entegre üretim sanayii ile buluşan madencilik; en fazla katma değer yaratan sektörlerin başında gelmektedir. Elbette, sürdürülebilir bir madencilik için ekolojik sürdürülebilirlik, ekonomik canlılık ve sosyal eşitlik gibi ilkeler olmalıdır. İşletme ömrü boyunca bu ilkelere bağlı kalarak faaliyet gösteren kurumlar ancak sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve dolayısıyla insani gelişmeye değer katabilirler.

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında; madenciliğimizin hammadde olarak milli gelirdeki %1.5, entegre ürünlerle birlikte %4 civarındaki payı; çok düşük düzeydedir. Keza ihracat içindeki %2.5’lik payı da arzu edilen seviyede değildir. Sektörün istihdam seviyesine bakıldığında doğrudan 200 bin dolaylı olarak da 1 milyon kişi civarındadır.

Genel olarak maden yatırım süreleri 5 yıl, işletme ömürleri ise 50 yıl civarındadır. Sermaye istihdam oranı yüz bin dolar/kişi dolayındadır. Üstelik yarattığı istihdamın niteliği de geçici değil kalıcı, yani uzun sürelidir. İşletme ömrünün uzunluğu dikkate alındığında ise sermaye hasıla oranı düşüktür. Bunun anlamı şudur: 100.000 dolarlık bir maden yatırımı; işletme ömrü boyunca, 25 yıllık emeklilik süresi baz alındığında, doğrudan 2, dolaylı olarak da 5 kişiye kalıcı olarak başka bir iş arayışına girmeden yaşam boyu istihdam olanağı sunmaktadır. Kuruluş yerlerinin doğal olarak kırsal alanlarda olmasının getireceği sosyal faydalar da ayrıcalıklı bir değerdir.

Bu veriler; mineral çeşitliliği ve potansiyeli sunan bir jeolojik yapıya sahip bulunan Türkiye`de; madenciliğin yeterince anlaşılamadığının göstergesidir. Halbuki sektöre her yıl yapılacak iki milyar dolarlık yatırım ile on yıl içinde doğrudan ve dolaylı olarak iki milyon kişilik sürekli istihdam olanağı bulunmaktadır. Öyle ise; mineral varlıklarımız, ulusal bir stratejik planlama ile kurulacak entegre tesislerle, uç ürünler üretilerek değerlendirilmelidir.

Öte yandan, kalkınma süreci içerisinde olan ülkemizde gerek mineral hammadde gerek enerji tüketim seviyeleri, gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Bu husus dikkate alınarak, ülkemizde uygulanan politikalar çerçevesinde temel ilkeler belirlenmeli, kalkınmaya ve refah artışına paralel olarak bu değerler arttırılmalıdır.

Metalik maden ve endüstriyel hammadde açısından önemli potansiyele sahip bir jeolojik ortamımız bulunmaktadır. Maden arama yöntemleri, teknolojik gelişmelere koşut olarak, her geçen gün gelişmekte, sistematik etüt ve aramalar sonucu rezerv tahminleri teknik ve ekonomik boyutu ile pratikleşmektedir. Bu nedenle bir an önce kısa, orta ve uzun vadeli bir maden arama programı ile varlıklarımız belirlenmeli ve üretim sürecine sokulmalıdır.

Ülkemiz coğrafyası; jeolojik-tektonik etki nedeniyle yeterli hidrokarbon potansiyeline sahip görünmüyorsa da Karadeniz ve Akdeniz “Münhasır Ekonomik Bölgelerini” de kapsayacak şekilde petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri sistematik bir yaklaşımla arttırılmalıdır. Nükleer enerji hammaddeleri açısından uranyum ve toryum rezervleri belirlenerek, üretim teknolojileri konusundaki araştırmalara hız verilmelidir. Jeotermal enerji alanında ise yeni sahaların keşfedilmesi, mevcut sahaların özellik, kapasite ve kullanım olanaklarının belirlenmesine yönelik çalışmalar artırılmalıdır.

Sonuç olarak: Gerek hammadde gerekse enerjide bu ölçüde dışa bağımlı bir ülke düşünülemeyeceğinden, ülkemiz mineral rezervlerinin ivedi bir programla belirlenerek, çevre dostu teknolojilerle, katma değer yaratacak tarzda üretimi sağlanmalıdır. Stratejik önemi, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ışığında her geçen gün çok daha net anlaşılan hammadde ve enerji ihtiyacının; istikrarlı bir şekilde karşılanması, bu alandaki kaynakları azalmış bulunan Avrupa Birliği ülkeleri ile ilişkilerimiz açısından da önem taşımaktadır.

Öyle ise sadece kendi ihtiyacımız olan mineral ve enerjiyi temin etmek için değil, aynı zamanda, üyelik süresini de hızlandıracak bir yaklaşımla Avrupa Birliği’nin ihtiyacını da önemli ölçüde karşılayacak bir sentez oluşturulmalıdır. Bunun için de popülizmin vesayetine girmeden, siyaset üstü organizasyonlarla “Madencilik Rejimimiz” yeniden yapılandırılarak yönetilmelidir.