Kalyon ve Cengiz Holding Özbekistan’a odaklanacak

Türk şirketlerinin son dönemde en fazla il­gi gösterdiği pazarlar Doğu Avrupa, MENA adı ve­rilen Kuzey Afrika ve Orta­doğu ile Orta Asya. Özellikle Orta Asya, hemen hemen her sektörün yakından takip etti­ği coğrafya. İnşaat, turizm ve tekstil sektörüyle adım atılan bu bölge şimdilerde üretim için Türk şirketlerine yeni fır­satlar doğuruyor.

Madencilik, tarım, içecek, enerji gibi alan­lara yoğunlaşan Türk şirket­lerinin sayısı her geçen gün artarken, Türkiye’de önem­li projelere imza atan gruplar da bölgeye yavaş yavaş odak­lanıyor. Son dönemde bu böl­geye en fazla odaklanan şir­ketlerden biri olan Cengiz Holding, Orta Asya’ya ener­ji, madencilik, metal sanayi gibi alanlarda bölgeyi hedef pazar olarak belirlemiş du­rumda. Özbekistan, bölgede Cengiz Holding’in yatırımda gözde ülkelerin başında geli­yor. Özbekistan’a 5 milyar do­larlık yatırım planlayan Cen­giz Holding, Türkiye ve Azer­baycan’da birlikte çalıştığı Kalyon Holding’i de bu pazara götürüyor.

Uzun yıllardır Öz­bekistan’ı takip eden, geçti­ğimiz haftalarda da ilk büyük resmi temasını gerçekleşti­ren Kalyon Holding’in patro­nu Cemal Kalyoncu ve Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Taş­kent’e gitti. Özbekistan Cum­hurbaşkanı Şavkat Mirziyo­yev, resmi konutunda Cengiz Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Mehmet Cengiz ile Kal­yon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, be­raberindeki heyetle görüştü.

İnşaat ve enerji masada

Görüşmede Türk şirketler ve Mirzoyoyev, Özbekistan’ın ekonomik sektörlerinin ge­liştirilmesi ve modernizas­yonu alanında ortak projele­rin hayata geçirilmesi de dâhil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişle­tilmesi konularını ele aldı. Ya­pılan görüşmede yol altyapısı­nın modernizasyonu ve inşa­sı, yeşil enerji kapasitelerinin oluşturulması, ortak jeolojik araştırmaların yürütülme­si ve ileriye yönelik madenle­rin geliştirilmesi konularında umut verici projelerin uygu­lanmasına yönelik planlar ele alındı. Bilindiği üzere Cengiz Holding’in Özbekistan’da iki projeyi tamamladı. Taşkent ve Siriderya bölgelerinde toplam 460 megavat kapasiteli elekt­rik santrallerini devreye alı­nırken, Jizzakh bölgesinde 500 megavatın üzerinde ka­pasiteye sahip başka bir sant­ralin inşası devam ediyor.

İlk toplantı Ankara’da yapıldı

Kalyon Holding’in de Öz­bekistan temasları geçtiğimiz haftalarda hız kazanmıştı. Ha­ziran ayının ilk haftasında An­kara’da Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Mali­ye Bakanı Jamshid Kuchkarov, Türk şirketi Kalyon Holding’in

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan bir araya gelmişti. Yapılan görüşmede, yine ener­ji, altyapı ve elektrik mühen­disliği endüstrisi masadaydı.

Azerbaycan’da birlikte altın arıyorlar

Kalyon Holding’in amiral gemisi Kalyon İnşaat, Türkiye dışında İngiltere, Romanya ve Azerbaycan’da faaliyet göste­riyor. Türkiye’de İstanbul Yeni Havalimanı başta olmak üze­re birlikte önemli projelere or­tak olarak imza atan Cengiz ve Kalyon, Azerbaycan’da özellik­le Dağlık Karabağ’ın yeniden modernize edilme sürecinde­ler. Karabağ’da ekonomiye ka­zandırılmak istenen maden sektörüyle yakından ilgilenen iki ortak, altın arama konusun­da 3 projede yer alıyor.

Kalyon Holding’in inşaat ve altyapı ko­nusunda ilgilendiği bir diğer ülkeler ise Suudi Arabistan, İs­panya ve Ukrayna. Suudi Ara­bistan’da bir ofisi aktif hale ge­tiren Kalyon, bölgedeki trilyon dolarlık proje olarak bilinen NEOM’a dahil olmayı planlı­yor. Kalyon, Ukrayna’da da pro­jeleri yakından takip ediyor. Kalyon’un Batı Avrupa’da ilgi­lendiği pazar ise İspanya. Bu­rada da amaç yerel bir şirketle işbirliği kurmak.