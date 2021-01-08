Kâmil Yazıcı: Çeşitlenerek büyümenin örnek ismi

Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan’ın, 50 yıl süren ortaklıkları genç iş insanları için hayat dersleriyle dolu… Bu ikilinin kurduğu grup dünya çapında bugün 19 ülkede, 66 üretim tesisine ve 80 bin kişilik istihdama sahip bir büyüklüğe ulaşmış durumda…

Kâmil Yazıcı, 1929 Aksaray doğumlu. İlk ve orta öğrenimi sonrası iki ağabeyi gibi, babasının toptancı bakkaliyesinde çalışarak iş yaşamına başlıyor. Askere dek orada ticareti öğreniyor.

Askerlik görevini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul’da kalıyor. 1950 yılında İzzet Özilhan ile ortak olarak Tahtakale’de bir hırdavatçı dükkanı kuruyor. Hem bu il, hem de kurulan semt anlamlı, bize yer seçiminin önemini bir kez daha öğretiyor. Yazıcı ve ortağı burada imalatçılardan aldıkları ürünleri Anadolu’ya satıyorlar. Bu ortaklık 1960 sonlarında Anadolu Grubu’nu kuruyor. Grup zamanla otomotiv, finans, tarım, enerji, bira ve gayrimenkul alanlarındaki yatırımlarıyla gelişiyor. Faaliyetlerinin “amiral gemisi” içecek grubu oluyor. 1969’da Efes Pilsen adıyla bira üretimine başlıyorlar. Coca- Cola ile meşrubat sektörüne girdikten sonra Migros’la perakendecilik, Anadolu Etap’la tarım, Anadolu Isuzu ve Çelik Motor’la otomotiv, AND ile gayrimenkul, AEH ile sigorta, Adel Kalemcilik’le kırtasiye sektörlerinde yer alıyorlar.

Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan, 1976’da Yazıcılar Holding’i kurar. Bunu, 1979’da Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı izler. 40 yıllık Vakıf, 29 bin öğrenciye burs verir. Anadolu’nun farklı yerlerinde yaptırdıkları okul-yurt sayısı 50’den fazladır.

2014’de İzzet Özilhan’ın vefatından sonra Kamil Yazıcı onursal başkan olarak sosyal çalışmalarını sürdürür. Yönetim Kurulu başkanlığını İzzet Özilhan’ın oğlu Tuncay Özilhan üstlenir. Kamil Yazıcı ile İzzet Özilhan’ın kurduğu bu grup 19 ülkede 66 üretim tesisine ve 80 bin istihdama sahip bir büyüklüğe ulaşmış durumda.

Kamil Yazıcı’nın yaşam öyküsünün, bu alanda bir otorite konumunda olan kıdemli gazeteci dostum Hulusi Turgut tarafından kaleme alınması, bu kitaba ayrı bir anlam katıyor, zira Yazıcı’nın perspektiflerini çok iyi yansıtıyor. Yazıcı, girişimciliğin bir noktada “tünemek” olmayıp, sürekli hamle gerektirdiğini bu eşsiz performansıyla çok iyi ortaya koyuyor.

GÜNÜN NOTU:

CPJ adlı kurumun verisine göre dünya genelinde tutuklu gazeteci sayısıyla Türkiye, Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor… Mısır, Rusya ve İran bile Türkiye’nin gerisinde.