Kamu alımı/teşviki ile desteklenen, rekabetçi olur, verimli de olabilir…
Dünyada da böyle: Kamunun alım yaptığı firmalar kazanıyor…
Kamunun desteklediği firmalar, daha teknolojik yatırımlarla, rekabetçi/verimli yapıya dönüşebiliyor…
Dolayısıyla edindiği “yüksek gelir/kazanç” ile de, çalışan/ürün geliştirmesi de yapabiliyor…
***
(Konumuz değil ama, kamu alım desteği sayesinde: Sadece kaynak tüketen; rekabetçi/verimli yapıya dönüşmeyen; çalışan/ürün geliştirmeyenler de olabiliyor…)
***
Serbest piyasa ve kapitalist düzeni: Diğer sistemlere göre, çok çok daha fazla çalışma motivasyonu sağlaması gibi nedenlerle benimseyenler; Ve uluslararası kuralları buna göre dizayn edenlerin de; (Koydukları uluslararası kuralların tersine) dünya ekonomisine yön veren şirketlerini bu yolla geliştirebildiği biliniyor…
***
Yani… Yıllarca “serbest piyasa” güzellemesi yaparak, yönlendirme yapan gelişmişlerin, anlattığı hikâyedeki gibi, “Serbest piyasa sorun çözmedi/çözmüyor; hatta sorunları büyüttü/ büyütüyor…” Gizliden ve/veya alenen kamunun müdahale edip, yön verdiği, desteklediği piyasalar ise (ABD gibi, Çin gibi…), yanlış yönlenen/ yönlendirilen dünya ülkelerine mal/hizmet/fikir pazarlayarak kalkınıyor…
***
(Kamu müdahalesi yanlış anlaşılmasın…
Konu eş/dost ilişkisiyle verilen/verilecek estekler veya tersi değil… Konu, fırsat eşitliğinin olduğu ekonomik iklimde, geliştirene/çabalayana tanınacak ayrıcalık…)
VELHASIL
Bugün, rasyonel düşünen ülkeler, buğdaydan makineye, çipten savuma sanayine kadar “geliştirebilen üreticilerini” (ayırt etmeden) ayakta tutmak için (Bazı ülkelerin 30, bazılarının 60, bazılarının 100 yıldır yaptığı gibi) milyarlarca dolarlık kamu kaynağını seferber ediyor… Dün ASO Başkanı Seyit Ardıç da dikkat çekti: “Devletler düzenleyici olmanın ötesine geçiyor; yatırımcı, finansör ve stratejik yönlendirici olarak sahaya iniyor…”
***
Biz mi? Kamu alımlarında “yerli üreticiye avantaj” gibi “kamu alımlarında, yabancıyla offset anlaşması”nı da (yarın offseti de anlatalım) on yıllardır konuşuyoruz…
***
Hatta uygulanması için kararlar alıyor, genelgeler yayınlıyoruz…
Ama uygulamıyoruz… Hatta Çin başta olmak üzere ABD, AB malı alımını daha da arttırıyoruz…
|Borsa
|14.610,92
|0,95 %
|Dolar
|48,1305
|0,04 %
|Euro
|56,2215
|0,28 %
|Euro/Dolar
|1,1655
|0,04 %
|Altın (GR)
|7.122,41
|-0,02 %
|Altın (ONS)
|4.610,49
|0,34 %
|Brent
|86,4020
|0,71 %