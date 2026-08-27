Kamu alımı/teşviki ile desteklenen, rekabetçi olur, verimli de olabilir…

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Dünyada da böyle: Kamunun alım yaptığı fir­malar kazanıyor…

Kamunun desteklediği firmalar, daha tek­nolojik yatırımlarla, rekabetçi/verimli ya­pıya dönüşebiliyor…

Dolayısıyla edindiği “yüksek gelir/ka­zanç” ile de, çalışan/ürün geliştirmesi de ya­pabiliyor…

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(Konumuz değil ama, kamu alım desteği saye­sinde: Sadece kaynak tüketen; rekabetçi/verim­li yapıya dönüşmeyen; çalışan/ürün geliştirme­yenler de olabiliyor…)

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Serbest piyasa ve kapitalist düzeni: Diğer sis­temlere göre, çok çok daha fazla çalışma moti­vasyonu sağlaması gibi nedenlerle benimseyen­ler; Ve uluslararası kuralları buna göre dizayn edenlerin de; (Koydukları uluslararası kuralla­rın tersine) dünya ekonomisine yön veren şir­ketlerini bu yolla geliştirebildiği biliniyor…

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Yani… Yıllarca “serbest piyasa” güzellemesi yaparak, yönlendirme yapan gelişmişlerin, an­lattığı hikâyedeki gibi, “Serbest piyasa sorun çözmedi/çözmüyor; hatta sorunları büyüttü/ büyütüyor…” Gizliden ve/veya alenen kamunun müdahale edip, yön verdiği, desteklediği piya­salar ise (ABD gibi, Çin gibi…), yanlış yönlenen/ yönlendirilen dünya ülkelerine mal/hizmet/fi­kir pazarlayarak kalkınıyor…

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(Kamu müdahalesi yanlış anlaşılmasın…

Konu eş/dost ilişkisiyle verilen/verilecek es­tekler veya tersi değil… Konu, fırsat eşitliğinin olduğu ekonomik iklimde, geliştirene/çabalaya­na tanınacak ayrıcalık…)

VELHASIL

Bugün, rasyonel düşünen ülkeler, buğdaydan makineye, çipten savuma sanayine kadar “ge­liştirebilen üreticilerini” (ayırt etmeden) ayak­ta tutmak için (Bazı ülkelerin 30, bazılarının 60, bazılarının 100 yıldır yaptığı gibi) milyar­larca dolarlık kamu kaynağını seferber ediyor… Dün ASO Başkanı Seyit Ardıç da dikkat çekti: “Devletler düzenleyici olmanın ötesine geçi­yor; yatırımcı, finansör ve stratejik yönlendiri­ci olarak sahaya iniyor…”

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Biz mi? Kamu alımlarında “yerli üretici­ye avantaj” gibi “kamu alımlarında, yaban­cıyla offset anlaşması”nı da (yarın offseti de anlatalım) on yıllardır konuşuyoruz…

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Hatta uygulanması için kararlar alıyor, genelgeler yayınlıyoruz…

Ama uygulamıyoruz… Hatta Çin başta olmak üzere ABD, AB malı alımını daha da arttırıyoruz…