Kamu bankalarının kredi faiz indiriminin nedeni

Üç kamu bankasının konut kredi faizlerini indirmesi, zordaki inşaatçılara destek olarak yorumlanıyor. ‘Bankaya ev için değil ucuz kredi almak için gidilecek’ eleştirileri de var.

TCMB’nin 21 Ekim PPK toplantısında faizleri 200 baz puan indirip 16’ya çekmesinin ardından dün de üç kamu bankası Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası da kredi faizlerini 200 baz puan indirdiler. Böylece konut kredisi faiz oranları da 1 milyon TL’ye kadar ayda yüzde 1.29’a ve yıllık yüzde 15.5’a, 1 milyonun üstü için ise aylık yüzde 1.34’e çekildi. Bu konuda yorum yapan ekonomistler faiz indiriminin ağırlıklı olarak son demir çimento zamlarıyla zordaki inşaat sektörünü canlandırmaya dönük olduğunu belirtiyorlar. İnşaat sektörü temsilcileri sektörün durgunluktan çıkmasının önemli olduğunu, inşaattaki canlanmanın etkisinin 170 sektörde görüleceğini, bunun ekonominin canlanması anlamına geleceğini iddia ediyorlar. İki yıl önce kamu bankaları aylık 1.25’ten mevduat toplarken, 0.65’ten konut kredisi vermiş ve sonuçta zarar yazmışlardı. Bir ekonomist “Şimdi de benzeri olacak. Bankaya ev almak için kredi almaya gitmek yerine, düşük faizli kredi almak için gidilecek. Bu yolda bir spekülasyon yaratılacak” değerlendirmesini yapıyor.

Ekonomistlerin bu konudaki görüşleri şöyle:

Kamu olsa da hiçbir banka grubu ortak açıklama yapamaz. Bu piyasaların işlemesine aykırı olur.

Üç kamu bankası konut kredi faiz oranlarını 1 milyon TL’de aylık 1.29’a, yıllık 15.5’a çektiler. Buna karşılık devlet 10 yıllık Hazine tahvili 20.52. Devlet 20.5’tan borçlanırken 5 puan altında konut kredisi vererek müteahhitleri yüzdürmek için sade vatandaşın cebinden zarar yazıyor.

Kamu bankalarının kredi faizi indirmesinin anlamı şu mu? Kur çok arttı, kredi faizleri düştü. İnsanlar döviz bozdurup düşük orandaki konut kredilerini alsınlar, inşaatçı abileri kurtarsınlar demek mi isteniyor…

Bireysel kredilerin faizleri için çeşitli düzenlemeler yapılırken, konut kredi faizlerini indirmek ne anlama geliyor? Ticari kredi faizleri içinde batık oranı en yüksek olan sektörün inşaat sektörü olması mı? Bu ne perhiz, ne lahana turşusu…

TCMB’nin yüksek enflasyona rağmen faiz indirimi ne kadar yanlışsa, artan uzun vadeli piyasa faizlerine rağmen, kamu bankalarının kredi faizlerini indirmesi de o kadar yanlıştır.

GÜNÜN SÖZÜ:

2020 yılındaki 388 milyar dolarlık dış ticaret hacmimiz içerisinde büyükelçiler sorunu yaşadığımız 10 ülkenin payı 92 milyar dolar.