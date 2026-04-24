Kamu borç stokunda büyüme hız kesti
Merkezî yönetimin iç ve dış toplam borç stoku bu yıl mart sonunda 14,4 trilyon lira ile tarihî en yüksek düzeyine ulaşmakla birlikte, stokta geçen yıla damgasını vuran hızlı büyümenin, son çeyrekten itibaren hız kestiği ve bu trendin bu yıl da devam ettiği belirlendi. Özellikle son ayda stoktaki artışın durma noktasına geldiği dikkati çekti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre merkezî yönetim borç stoku, mart ayında sadece yüzde 0,4 oranında net 51 milyar lira artarak 14 trilyon 446,9 milyar liraya yükseldi. 2025 sonunda 13 trilyon 662,1 milyar lira düzeyinde bulunan stok, ocak ayında yüzde 4,4 oranında net 603,3 milyar liralık artışla 14 trilyon 265,4 milyar liraya, şubatta ise yüzde 0,9 oranında net 130,5 milyar liralık bir büyüme ile 14 trilyon 395,9 milyar liraya yükselmişti. Böylece merkezî yönetim toplam borç stoku yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Mart 2026) yüzde 5,7 oranında 784,8 milyar liralık bir net artış kaydetti. Stoktaki büyüme ivmesinin giderek düştüğü görüldü.
Dövizin payında kısmî düşüş
Bu yıl ilk çeyrekte Hazine iç borç stoku yüzde 6,4 oranında 518,6 milyar liralık net artışla 8 trilyon 671,3 milyar liraya, dış borç stokunun TL cinsinden karşılığı da kur farkı dahil yüzde 4,8 oranında net 266,2 milyar liralık artışla 5 trilyon 775,6 milyar lira oldu.
TL cinsi araçlarla yapılan borçlanma kaynaklı iç borç stoku yüzde 7,5 oranında 480,3 milyar lira artarak 6 trilyon 887,2 milyar, dövize dayalı araçlarla yapılan iç borçlanmanın stoku yüzde 2,2 oranında 38,3 milyar liralık bir net artışla 1 trilyon 784,1 milyar lira düzeyine geldi. Dövize dayalı iç ve dış borç stokunun toplamından oluşan dövizli borç stoku ilk çeyrekte yüzde 4,2 oranında net 304,5 milyar lira artarak 7 trilyon 559,7 milyar lira ile toplam stokun yüzde 52,3’ünü oluşturdu.
Merkezî yönetim toplam borç stoku geçen yılın aynı döneminde (Ocak-Mart 2025) yüzde 10,9 oranında net 1 trilyon 13,7 milyar liralık artışla 10 trilyon 271,1 milyar lira olmuş, stokun 5 trilyon 750,6 milyar liralık bölümü bu dönemde yüzde 15,9 oranında 790,7 milyar lira büyüyen iç borç, 4 trilyon 520,5 milyar liralık bölümü de yüzde 5,2 oranında 164,4 milyar lira artan dış borçlar oluşturmuştu. Dövize dayalı araçlarla yapılan iç borçlanma da dahil dövizli borç stoku yüzde 7,5 oranında 387,4 milyar liralık artışla 5 trilyon 585,4 milyar liraya ulaşarak toplam stokun yüzde 54,4’ünü oluşturmuştu.
Yıllık artış 4,2 trilyon
Merkezî yönetim toplam borç stoku mart sonu itibarıyla yıllık bazda ise yüzde 40,7 oranında net 4 trilyon 175,8 milyar lira büyüdü. Son bir yılda TL cinsi iç borç stoku yüzde 47 oranında 2 trilyon 201,5 milyar, dövize dayalı iç borç stoku yüzde 67,5 oranında 719,2 milyar lira ve böylece toplam iç borç stoku yüzde 50,8 oranında 2 trilyon 920,7 milyar liralık net artış kaydetti.
Son bir yıllık dönemde dış borç stokunun ulusal para cinsinden karşılığı ise kur farkı ile birlikte yüzde 27,8 oranında 1 trilyon 255,1 milyar lira oldu. İç borçtaki kısımla birlikte toplam dövizli borç stoku yüzde 35,3 oranında net 1 trilyon 974,3 milyar lira arttı.
Büyüme ivmesi kırılıyor
Son bir yıllık döneme çeyrekler itibarıyla bakıldığında borç stokundaki büyümenin özellikle geçen yılın son çeyreğinden itibaren belirgin biçimde hız kestiği gözlendi. Toplam stokta geçen yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 10,9 olan, ikinci çeyrekte yüzde 11,6’ya, üçüncü çeyrekte yüzde 13,1’e çıkan artış hızı, son çeyreğinde yüzde 5,4’e düştü, bu yıl ilk çeyrekte de yüzde 5,7 düzeyinde gerçekleşti.
İç borç stokunda 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 15,9, ikinci çeyreğinde yüzde 14,2, üçüncü çeyreğinde yüzde 15,6 olan büyüme oranı, son çeyrekte yüzde 7,4’e, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 6,4’e düştü. Geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 5,2, ikinci çeyrekte yüzde 8,3, üçüncü çeyrekte yüzde 9,8 büyüyen dış borç stoku, son çeyrekte sadece yüzde 2,5 ve bu yıl ilk çeyrekte yüzde 4,8 oranında bir büyüme kaydetti.
