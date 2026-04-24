Kamu borç stokunda büyüme hız kesti

Merkezî yönetimin iç ve dış toplam borç sto­ku bu yıl mart sonun­da 14,4 trilyon lira ile tarihî en yüksek düzeyine ulaşmakla bir­likte, stokta geçen yıla damga­sını vuran hızlı büyümenin, son çeyrekten itibaren hız kestiği ve bu trendin bu yıl da devam etti­ği belirlendi. Özellikle son ayda stoktaki artışın durma noktası­na geldiği dikkati çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı’nın açıkladığı verilere göre merkezî yönetim borç stoku, mart ayında sadece yüzde 0,4 oranında net 51 milyar lira ar­tarak 14 trilyon 446,9 milyar li­raya yükseldi. 2025 sonunda 13 trilyon 662,1 milyar lira düze­yinde bulunan stok, ocak ayın­da yüzde 4,4 oranında net 603,3 milyar liralık artışla 14 trilyon 265,4 milyar liraya, şubatta ise yüzde 0,9 oranında net 130,5 milyar liralık bir büyüme ile 14 trilyon 395,9 milyar liraya yük­selmişti. Böylece merkezî yöne­tim toplam borç stoku yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Mart 2026) yüzde 5,7 oranında 784,8 mil­yar liralık bir net artış kaydetti. Stoktaki büyüme ivmesinin gi­derek düştüğü görüldü.

Dövizin payında kısmî düşüş

Bu yıl ilk çeyrekte Hazine iç borç stoku yüzde 6,4 oranında 518,6 milyar liralık net artışla 8 trilyon 671,3 milyar liraya, dış borç stokunun TL cinsinden karşılığı da kur farkı dahil yüz­de 4,8 oranında net 266,2 mil­yar liralık artışla 5 trilyon 775,6 milyar lira oldu.

TL cinsi araçlarla yapılan borçlanma kaynaklı iç borç sto­ku yüzde 7,5 oranında 480,3 mil­yar lira artarak 6 trilyon 887,2 milyar, dövize dayalı araçlarla yapılan iç borçlanmanın stoku yüzde 2,2 oranında 38,3 milyar liralık bir net artışla 1 trilyon 784,1 milyar lira düzeyine geldi. Dövize dayalı iç ve dış borç sto­kunun toplamından oluşan dö­vizli borç stoku ilk çeyrekte yüz­de 4,2 oranında net 304,5 milyar lira artarak 7 trilyon 559,7 mil­yar lira ile toplam stokun yüzde 52,3’ünü oluşturdu.

Merkezî yönetim toplam borç stoku geçen yılın aynı dö­neminde (Ocak-Mart 2025) yüzde 10,9 oranında net 1 tril­yon 13,7 milyar liralık artışla 10 trilyon 271,1 milyar lira olmuş, stokun 5 trilyon 750,6 milyar li­ralık bölümü bu dönemde yüz­de 15,9 oranında 790,7 milyar lira büyüyen iç borç, 4 trilyon 520,5 milyar liralık bölümü de yüzde 5,2 oranında 164,4 mil­yar lira artan dış borçlar oluş­turmuştu. Dövize dayalı araç­larla yapılan iç borçlanma da dahil dövizli borç stoku yüzde 7,5 oranında 387,4 milyar lira­lık artışla 5 trilyon 585,4 milyar liraya ulaşarak toplam stokun yüzde 54,4’ünü oluşturmuştu.

Yıllık artış 4,2 trilyon

Merkezî yönetim toplam borç stoku mart sonu itibarıyla yıl­lık bazda ise yüzde 40,7 oranın­da net 4 trilyon 175,8 milyar lira büyüdü. Son bir yılda TL cinsi iç borç stoku yüzde 47 oranında 2 trilyon 201,5 milyar, dövize da­yalı iç borç stoku yüzde 67,5 ora­nında 719,2 milyar lira ve böy­lece toplam iç borç stoku yüz­de 50,8 oranında 2 trilyon 920,7 milyar liralık net artış kaydetti.

Son bir yıllık dönemde dış borç stokunun ulusal para cin­sinden karşılığı ise kur farkı ile birlikte yüzde 27,8 oranın­da 1 trilyon 255,1 milyar lira ol­du. İç borçtaki kısımla birlikte toplam dövizli borç stoku yüz­de 35,3 oranında net 1 trilyon 974,3 milyar lira arttı.

Büyüme ivmesi kırılıyor

Son bir yıllık döneme çeyrekler itibarıyla bakıldığında borç stokundaki büyümenin özellikle geçen yılın son çeyreğinden itibaren belirgin biçimde hız kestiği gözlendi. Toplam stokta geçen yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 10,9 olan, ikinci çeyrekte yüzde 11,6’ya, üçüncü çeyrekte yüzde 13,1’e çıkan artış hızı, son çeyreğinde yüzde 5,4’e düştü, bu yıl ilk çeyrekte de yüzde 5,7 düzeyinde gerçekleşti.

İç borç stokunda 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 15,9, ikinci çeyreğinde yüzde 14,2, üçüncü çeyreğinde yüzde 15,6 olan büyüme oranı, son çeyrekte yüzde 7,4’e, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 6,4’e düştü. Geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 5,2, ikinci çeyrekte yüzde 8,3, üçüncü çeyrekte yüzde 9,8 büyüyen dış borç stoku, son çeyrekte sadece yüzde 2,5 ve bu yıl ilk çeyrekte yüzde 4,8 oranında bir büyüme kaydetti.