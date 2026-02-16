Kamu çalışan sayısı artışının, ekonomiye verdiği/vereceği zarar…
Toplam istihdam, 2025’te 32.7 milyona geriledi….
Kamu çalışan sayısı ise 5 milyon 343 bine yükseldi…
***
Yani:
Kalkınma ve refahın göstergesi olan; Ve kalkınmanın hızlanmasını, refahın artmasını sağlayan;
Ve gelecek için umut artıran özel sektör istihdamı:
2025’te 2024’e göre 170 bin kişi azalarak 27.3 milyon indi.
***
2026 yılının ilk 3 ayı için yapılması planlanan alımlar ise:
Kamuda çalışan sayısı ve oranının hızlanarak artacağı sinyalini verdi…
***
Üretebilmek için “teknik”, “verimli” (vb) çalışan/çalışacak sayısı azalırken;
Eğitim sistemimiz ve sosyal/siyasi/ kültürel yapımız bu sıkıntının derinleşmesini sağlarken;
Ve bu sorun geleceğimize ciddi şekilde tehdit oluştururken…
***
Şu gerçekleşme dikkat çekici:
Son 10 yılda nüfusumuz:
Yüzde 8.9 arttı…
Son 10 yılda kamu personeli sayısı:
Yüzde 53.7 arttı…
***
Ve…
Son 10 yılda, kamu personelinin toplam işgücüne oranı 12.8’den 16.3’e yükseldi…
***
Üstelik:
E-devlet ve dijital dönüşümle birlikte pek çok kamu hizmetinin online yapılmaya başlamasına rağmen….
VELHASIL
Bu yapı, farklı sorunlar DOĞURUYOR:
Yüksek kamu personel sayısı, mali yükü artırırken, kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesini de güçleştiriyor…
***
Ve…
Reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün kamuya yönelmesi:
Ekonomide yapısal sorunları derinleştiriyor…
***
Özel sektör ve kooperatifleşmenin yoğun olduğu ülkeler ise, kamu personeli için olması gereken oranı, rasyonel olarak ortaya koyuyor…
Örnek mi?
Güney Kore’de yüzde 8.6…
Japonya’da yüzde 4,9…
(Bu politikayı, bu ülkeler, verimlilik ve katma değerli üretimin artış nedenleri arasında ilk sıralarda gösteriyor…)
|Borsa
|14.180,69
|0,00 %
|Dolar
|43,7057
|-0,05 %
|Euro
|51,8792
|-0,09 %
|Euro/Dolar
|1,1872
|-0,02 %
|Altın (GR)
|7.083,50
|0,11 %
|Altın (ONS)
|5.040,69
|0,16 %
|Brent
|67,2200
|-0,09 %