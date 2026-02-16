Kamu çalışan sayısı artışının, ekonomiye verdiği/vereceği zarar…

Toplam istihdam, 2025’te 32.7 milyona geriledi….

Kamu çalışan sayısı ise 5 milyon 343 bi­ne yükseldi…

***

Yani:

Kalkınma ve refahın göstergesi olan; Ve kalkınmanın hızlanmasını, refahın artma­sını sağlayan;

Ve gelecek için umut artıran özel sektör istihdamı:

2025’te 2024’e göre 170 bin kişi azalarak 27.3 milyon indi.

***

2026 yılının ilk 3 ayı için yapılması plan­lanan alımlar ise:

Kamuda çalışan sayısı ve oranının hızla­narak artacağı sinyalini verdi…

***

Üretebilmek için “teknik”, “verimli” (vb) çalışan/çalışacak sayısı azalırken;

Eğitim sistemimiz ve sosyal/siyasi/ kültürel yapımız bu sıkıntının derinleş­mesini sağlarken;

Ve bu sorun geleceğimize ciddi şekilde tehdit oluştururken…

***

Şu gerçekleşme dikkat çekici:

Son 10 yılda nüfusumuz:

Yüzde 8.9 arttı…

Son 10 yılda kamu personeli sayısı:

Yüzde 53.7 arttı…

***

Ve…

Son 10 yılda, kamu personelinin toplam işgücüne oranı 12.8’den 16.3’e yükseldi…

***

Üstelik:

E-devlet ve dijital dönüşümle birlikte pek çok kamu hizmetinin online yapılmaya başlamasına rağmen….

VELHASIL

Bu yapı, farklı sorunlar DOĞU­RUYOR:

Yüksek kamu personel sayısı, mali yükü artırırken, kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesini de güçleş­tiriyor…

***

Ve…

Reel sektörün ihtiyaç duyduğu ka­lifiye işgücünün kamuya yönelmesi:

Ekonomide yapısal sorunları derinleştiriyor…

***

Özel sektör ve kooperatifleşmenin yoğun olduğu ülkeler ise, kamu perso­neli için olması gereken oranı, rasyo­nel olarak ortaya koyuyor…

Örnek mi?

Güney Kore’de yüzde 8.6…

Japonya’da yüzde 4,9…

(Bu politikayı, bu ülkeler, verimli­lik ve katma değerli üretimin artış ne­denleri arasında ilk sıralarda göste­riyor…)