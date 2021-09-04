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Kamu işletmeleri ne durumda?

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Ahmet ARSLAN

Denetçi, CPA, MBA

Yasal olarak kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) olarak da adlandırılan kamu işletmeleri sermayesinin tamamı veya önemli bir kısmı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan kurumları (şirket, bağlı ortaklık, iştirak vb.) ifade etmektedir. Bu kapsamda ülkemizde toplam 81 işletme bulunmaktadır.

Söz konusu kuruluşlar kural olarak özel hukuk hükümlerine tabi olmakla birlikte istisnai olarak kamu hukuku kurallarına tabi bulunmaktadır.

Kamu işletmelerinin önemli bir kısmı Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında bulunmaktadır. Söz konusu işletmeler Sayıştay denetimine tabi olduğu gibi öngörülen eşik sınırları aşan işletmeler bağımsız denetime de tabidir.

Kamu işletmeleri ülkemizin stratejik sektörlerinde ya da özel sektörün faaliyet göstermediği alanlarda faaliyette bulunmaları dolayısıyla büyük bir öneme sahip bulunmakla birlikte son yıllarda bu işletmelerin neredeyse sahipsiz bırakılmaları, zarar etmeleri ve yönetim organlarında genellikle birçok yerden de huzur ücreti almakla anılan siyasi kökenli kişilerin bulunması irdelenmeye ihtiyaç göstermektedir.

  1. Kamu işletmelerinin statüsü

Kamu işletmeleri; hukuki yapıları, nitelikleri ve işleyişleri dikkate alınarak; “Kamu İktisadi Teşebbüsleri”, “Özelleştirme Kapsam ve Programındaki Kuruluşlar”, “Mali Kuruluşlar” ve “Diğer Kuruluşlar” olarak tasnif edilir.

Kamu iktisadi teşebbüsleri; 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi olan iktisadi devlet teşekkülleri (İDT) ile kamu iktisadi kuruluşlarını (KİK) ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleridir.

Özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlar; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında, özelleştirme çalışmalarına konu olan ve fakat henüz özelleştirilmemiş kuruluşlardır. Bu kapsamda 6 kuruluş bulunmaktadır.

Mali kuruluşlar; Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleriyle iştigal eden kuruluşlar ile diğer mali kuruluşlardan oluşmaktadır. Bu kapsamda 26 adet kuruluş bulunmaktadır. 

  1. Kamu işletmelerinin alım ve satımları

Kamu işletmelerinin alımları kural olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (2/b maddesi) kapsamı içinde yer almaktadır. Bununla birlikte, söz konusu kanuna tabi olan kamu işletmelerinin bazı alımları Kanun kapsamı dışında olduğu gibi kendi özel kanunlarındaki hükümler gereğince bazı kamu işletmeleri tamamen Kanun kapsamı dışında bulunmaktadır.

Kamu işletmelerince 2019 yılında gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının toplam tutarı yaklaşık olarak 131 milyar TL’dir. 

Kamu işletmelerinin satışları ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. Söz konusu satış işlemleri ya kuruma özel kanunlarındaki hükümlere göre ya da serbest piyasa kurallarına göre gerçekleştirilmektedir. 2019 yılında kamu işletmelerince gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarının toplam tutarı yaklaşık olarak 178 milyar TL’dir.  

  1. Kamu işletmelerine ilişkin genel bilgiler

Tablo 1: Kamu İşletmelerine İlişkin Konsolide Bilgiler

Mali Kalem

Tutarı (1000 TL)

Yıllık Değişim

2017

2018

2019

Tutar

(%)

Esas sermaye

213.840.828

235.805.977

270.772.189

34.966.212

14,8

Ödenmiş sermaye

183.065.648

205.417.485

225.051.511

19.634.026

9,6

Varlıklar Toplamı

1.468.168.147

1.510.201.083

1.815.526.535

305.325.452

20,2

Öz kaynaklar

316.956.215

339.224.780

384.736.649

45.511.869

13,4

Yabancı kaynaklar

1.151.211.932

1.170.976.303

1.430.789.886

259.813.583

22,2

Yatırım harcamaları (nakdi)

15.883.069

23.177.416

23.244.859

67.443

0,3

Tüm alımlar tutarı

87.304.121

106.262.355

130.968.364

24.706.009

23,3

Net satışlar (Mali kuruluşlar hariç)

121.427.925

140.382.010

177.541.222

37.159.212

26,5

Net faiz geliri/gideri (Banka)

36.540.263

34.292.739

42.248.763

7.956.024

23,2

Teknik Bölüm dengesi (Sigorta)

807.744

916.414

1.523.032

606.618

66,2

Esas Faaliyet Kârı/Zararı (Diğer Mali Kuruluşlar)

799.200

581.416

985.100

403.684

69,4

Personel sayısı (Kişi)

206.742

186.785

192.852

6.067

3,2

Personel giderleri

20.503.528

21.663.891

25.737.848

4.073.957

18,8

Dönem kârı

42.234.176

44.164.229

38.907.990

(5.256.239)

(11,9)

Dönem zararı (-)

5.796.033

11.093.109

13.764.676

2.671.567

24,1

Kaynak: Sayıştay

 

  1. Kamu İşletmelerinin Gelir ve Giderleri

Tablo 2: Kamu İşletmelerinin (Bankalar Hariç) Faaliyet Sonuçları

Gelir ve Gider Kalemleri (1000 TL)

2017

2018

2019

Yıllık Değişim

Tutar

(%)

A-Brüt satışlar

125.190.291

144.916.621

182.538.946

37.622.325

26

B-Satış indirimleri (-)

3.508.582

4.534.611

4.997.724

463.113

10,2

C-Net satışlar

121.681.709

140.382.010

177.541.222

37.159.212

26,5

D-Satışların maliyeti(-)

106.831.454

128.202.429

156.827.768

28.625.339

22,3

BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI

14.850.255

12.179.581

20.713.454

8.533.873

70,1

E-Faaliyet giderleri (-)

8.081.883

10.680.053

15.165.547

4.485.494

42

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI

6.768.372

1.499.528

5.547.908

4.048.380

270

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar

12.555.908

31.400.795

25.602.508

(5.798.287)

(18,5)

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve z. (-)

10.077.169

16.851.919

15.757.543

(1.094.376)

(6,5)

H-Finansman giderleri (-)

1.549.345

3.873.916

5.351.737

1.477.821

38,1

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR

7.697.766

12.174.488

10.041.136

(2.133.352)

(17,5)

I-Olağan dışı gelir ve kârlar

9.291.357

6.359.005

2.341.838

(4.017.167)

(63,2)

J-Olağandışı gider ve zararlar (-)

3.346.533

4.735.707

4.747.755

12.048

0,3

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI (-)

13.642.590

13.797.786

7.635.220

(6.162.566)

(44,7)

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)

2.590.747

3.727.453

2.730.762

(996.691)

(26,7)

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI (-)

11.051.843

10.070.333

4.904.458

(5.165.875)

(51,3)

 

-Tablo 1 ve Tablo 2’de görüldüğü üzere, kamu işletmeleri konsolide bazda kârlı olmakla birlikte gittikçe kârları azalmakta ve zararları artmaktadır. Bu tablolarda görülmemekle birlikte, zarar eden kamu işletmelerinin başlıcaları ve zarar tutarları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir. 

Tablo 3: Zarar Eden Kamu İşletmeleri

Kamu İşletmesi

Zarar Tutarı

Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı A.Ş. (BOTAŞ)

5.613.344.000   

Çay İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

635.093.000   

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)

2.546.895.000   

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ)

101.226.000   

TCDD Taşımacılık A.Ş.

1.087.053.000   

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Bağlı Kuruluşları

1.111.006.000   

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)

38.944.000   

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

968.559.000   

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

1.218.004.000   

Söz konusu işletmelerin rekabetin son derece düşük olduğu sektörlerde zarar etmekte olmaları üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konudur. 

Tablo 4: Bankaların Faaliyet Sonuçları

Gelir ve Gider Kalemleri (1000 TL)

2017

2018

2019

Yıllık Değişim

Tutar

%

I- Faiz Gelirleri

85.106.086

98.434.281

125.806.702

27.372.421

27,8

II- Faiz Giderleri (-)

48.565.823

64.141.542

83.557.939

19.416.397

30,3

III- Net Faiz Geliri/Gideri (I-II)

36.540.263

34.292.739

42.248.763

7.956.024

23,2

IV- Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri/Giderleri

5.625.034

4.822.712

6.686.025

1.863.313

38,6

V- Temettü Gelirleri

645.602

803.386

1.504.859

701.473

87,3

VI- Ticari Kâr / Zarar (Net)

868.428

3.190.060

10.321.289

7.131.229

223,5

VII- Diğer Faaliyet Gelirleri

4.317.355

2.944.988

4.459.522

1.514.534

51,4

VIII- Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı

46.259.826

39.673.765

44.577.880

4.904.115

12,4

IX- Kredi Ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı (-)

8.839.056

8.361.572

11.880.352

3.518.780

42,1

X- Diğer Faaliyet Giderleri (-)

16.614.346

14.513.275

18.028.973

3.515.698

24,2

XI- Net Faaliyet Kârı/Zararı

20.806.424

16.798.918

14.668.555

(2.130.363)

(12,7)

XXIII- Net Dönem Kârı/Zararı

16.199.448

14.013.543

12.129.718

(1.883.825)

(13,4)

 

  1. Kamu İşletmelerinin Varlık ve Yükümlülükleri

Tablo 5: Bankalar Hariç Kamu İşletmelerinin Konsolide Bilançosu (1000 TL)

1

Dönen Varlıklar

121.334.537

2

Duran Varlıklar

196.521.311
 

AKTİF TOPLAM

317.855.849

3

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

85.474.706

4

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

54.280.523

5

Öz Kaynaklar

178.100.620
 

PASİF TOPLAM

317.855.849

Tabloda görülmemekle birlikte, KİT’lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların 2020 yılı konsolide net zararı yaklaşık olarak 147 milyon TL, geçmiş yıllar birikmiş zararları ise yaklaşık olarak 81 milyar TL’dir.

  1. Kamu işletmelerinin denetimi

Sermayesinde devletin payı ne olursa olsun tüm kamu işletmeleri Sayıştay denetimine tabidir. Bununla birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı %50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştay’a gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Öte yandan, Vakıfbank 2018 yılında Sayıştay denetimi kapsamından çıkarılmıştır.

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