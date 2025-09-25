Kamu personeli alım hızı; nüfus artış hızımızdan 6,5 kat fazla…
Üretebilmek için “teknik”, “teknik olmayan”, “verimli”, “az verimli” (vb) çalışan/çalışacak sayısı azalırken;
Eğitim sistemimiz ve sosyal/siyasi/kültürel yapımız bu sıkıntının derinleşmesini sağlarken;
Ve bu sorun geleceğimize ciddi şekilde tehdit oluştururken…
***
ASO Başkanı Seyit Ardıç da dün aynı ayrıntıya, farklı verilerle dikkat çekti:
“Son 10 yılda nüfusumuz:
Yüzde 8,8 arttı…
Son 10 yılda kamu personeli sayısı:
Yüzde 53,6 arttı…”
***
Ekledi:
“ Son 10 yılda, kamu personelinin toplam işgücüne oranı 12,8’den 16.2’ye yükseldi…”
***
Üstelik:
E-devlet ve dijital dönüşümle birlikte pek çok kamu hizmetinin online yapılmaya başlamasına rağmen….
***
Bununla da kalmıyor…
Bu yapı, farklı ve büyük iki soruna daha yol açıyor:
“Merkezi kamu idaresi ve yerel yönetimlerdeki yüksek personel sayısı, mali yükü artırırken, aynı zamanda kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesini de güçleştiriyor.”
***
Ve…
Reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün kamuya yönelmesi:
Ekonomide yapısal sorunları da derinleştiriyor.
VELHASIL
Sadece 2019 yılında, kamuya (belediyeler, sözleşmeli işçiler dâhil) 1 milyona yakın personel alınmış…
(Norveç’in tamamından fazla…)
Böyle olunca, kamu çalışanlarının niteliği, sayısı ve verimliliği “vergi ödeyenler tarafından” haklı olarak sorgulanıyor…
***
Özel sektör ve kooperatifleşmenin yoğun olduğu ülkeler ise, kamu personeli için olması gereken oranı, rasyonel olarak ortaya koyuyor:
Güney Kore’de yüzde 8…
Japonya’da yüzde 4,5… (daha fazla verimlilik…)
***
Gelişmiş ülkeler gibi:
Kamu çalışanları ile özel kesim çalışanlarının sosyal hakları ve ücretleri arasında fark olmamalı…
Hatta özel sektör (fiziki ve fikri ağır işler) çalışanlarının hakları çok daha avantajlı olmalı…
Kamuda, performans değerlendirmesi etkin işletilmeli…
Çalışanlar ise “sorumlu vatandaşlık bilinci” ile “Fayda sağlamıyorum” deyip, işinden ayrılabilmeli…
