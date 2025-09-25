Kamu personeli alım hızı; nüfus artış hızımızdan 6,5 kat fazla…

Üretebilmek için “teknik”, “teknik olmayan”, “ve­rimli”, “az verimli” (vb) çalışan/çalışacak sayısı azalırken;

Eğitim sistemimiz ve sosyal/siyasi/kültürel yapımız bu sıkıntının derinleşmesini sağlarken;

Ve bu sorun geleceğimize ciddi şekilde tehdit oluş­tururken…

ASO Başkanı Seyit Ardıç da dün aynı ayrıntıya, farklı verilerle dikkat çekti:

“Son 10 yılda nüfusumuz:

Yüzde 8,8 arttı…

Son 10 yılda kamu personeli sayısı:

Yüzde 53,6 arttı…”

Ekledi:

“ Son 10 yılda, kamu personelinin toplam işgücüne oranı 12,8’den 16.2’ye yükseldi…”

Üstelik:

E-devlet ve dijital dönüşümle birlikte pek çok kamu hizmetinin online yapılmaya başlamasına rağmen….

Bununla da kalmıyor…

Bu yapı, farklı ve büyük iki soruna daha yol açıyor:

“Merkezi kamu idaresi ve yerel yönetimlerdeki yüksek personel sayısı, mali yükü artırırken, aynı za­manda kaynakların üretken alanlara yönlendirilme­sini de güçleştiriyor.”

Ve…

Reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün kamuya yönelmesi:

Ekonomide yapısal sorunları da derinleştiriyor.

VELHASIL

Sadece 2019 yılında, kamuya (belediyeler, sözleş­meli işçiler dâhil) 1 milyona yakın personel alınmış…

(Norveç’in tamamından fazla…)

Böyle olunca, kamu çalışanlarının niteliği, sayısı ve verimliliği “vergi ödeyenler tarafından” haklı ola­rak sorgulanıyor…

Özel sektör ve kooperatifleşmenin yoğun olduğu ülkeler ise, kamu personeli için olması gereken ora­nı, rasyonel olarak ortaya koyuyor:

Güney Kore’de yüzde 8…

Japonya’da yüzde 4,5… (daha fazla verimlilik…)

Gelişmiş ülkeler gibi:

Kamu çalışanları ile özel kesim çalışanlarının sos­yal hakları ve ücretleri arasında fark olmamalı…

Hatta özel sektör (fiziki ve fikri ağır işler) çalışan­larının hakları çok daha avantajlı olmalı…

Kamuda, performans değerlendirmesi etkin işle­tilmeli…

Çalışanlar ise “sorumlu vatandaşlık bilinci” ile “Fayda sağlamıyorum” deyip, işinden ayrılabilmeli…