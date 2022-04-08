Kamu tetikledi, katılım bankaları aktifleri 716.5 milyar lirayı yakaladı

VAKIF Katılım yönetim kurulu, mart ayının ikinci yarısında bir görev değişikliği kararı aldı. Kararı Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, açıkladı. Oran, Hazine eski Müsteşarı, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Osman Çelik’e döndü:

- Osman Bey, İkram Göktaş ile nöbet değişiminiz olacak. Yönetim kurulumuz, sizin Vakıf Katılım Genel Müdürü/CEO olmanıza karar verdi.

Oran, İkram Göktaş’a teşekkür etti:

- İkram Bey, Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü görevini 6 yıl başarılı şekilde yürüttünüz. Yönetim kurulunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yani, yönetim kurulu üyesi olarak Vakıf Katılım’a katkılarınızı sürdürmenizi bekliyoruz.

Genel Müdürlüğü/CEO görevine başlayan Osman Çelik, aynı zamanda kurumu adına Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanlığını da devraldı.

Osman Çelik ile Vakıf Katılım Genel Müdürlüğünde buluştum. Buluşmada Çelik’e Kurumsal İletişim Müdürü Selçuk Aydemir de eşlik etti.

Çelik, söze katılım bankacılığının 2021 sonu verilerinden girdi:

- Katılım bankaları, fonlarda yüzde 53 büyüme gösterdi, geçen yıl piyasalara 392.2 milyar lira destek verdi. Aktif büyüklük yüzde 64.1 yükseldi, 716.5 milyar liraya ulaştı.

Katılım bankalarının bankacılık sektöründen aldığı payın toplam aktifte yüzde 7.8’e çıktığını vurguladı:

- Katılım bankalarının öz varlıkları yüzde 38 büyümeyle 36.3 milyar liraya çıktı. Sektörde 17 bini aşkın kişiye istihdam sağlanıyor. Şube sayıları 1300’ü yakaladı. 17 milyar lirayı aşkın ödenmiş sermayeleri var.

Katılım bankalarının hedefini paylaştı:

- Hedefimiz 2025 yılına kadar bankacılık sektöründeki payı aktiflerde yüzde 15 seviyesine yükseltmek, dünya standartlarında faizsiz finansal ürün ve hizmetleri sunar hale gelmek.

Türkiye’de 3’ü kamu, 6 katılım bankasının olduğunu kaydetti:

- 2021 yılında Türkiye bankacılık sektörünün aktifleri yüzde 50.9 büyürken, katılım bankalarında bu oran yüzde 64.1 oldu. Vakıf Katılım’da aktiflerin büyüme oranı yüzde 89.5’e ulaştı.

Bu noktada piyasadaki bir yorumu anımsattım:

- Finans piyasaları uzmanlarından “Kamunun katılım bankacılığına girmesi doğru değil” görüşünü savunanlar var. Sizin yorumunuz nedir?

1988’den beri katılım bankacılığı sektöründe farklı kurumlarda yöneticilik yapması, 2 yıllık Hazine Müsteşarlığı deneyimi yanıtına yansıdı:

- Kamu, katılım bankacılığı sektörünü büyütmek amacıyla bu işe girdi. Katılım bankacılığı, güçlü sermaye yapısı gerektiriyor. Kamu, o nedenle bu sektöre girdi. Nitekim kamuya ait 3 katılım bankası, sektörü büyüttü.

Ardından şu noktanın altını çizdi:

- İhlas Finans olayı sektörü biraz küçültmüştü. AK Parti hükümetleri, katılım bankacılığını destekledi. Büyümede bu destek stratejisinin de rolü oldu. Türkiye’nin katılım bankacılığı mevzuatı neredeyse dünyada yok. İşleri kolaylaştıran bir mevzuatımız var.

Aktifleri toplamının 716.5 milyar liraya ulaşması, 2025’te bankacılık sektörü aktif toplamında yüzde 15’lik paya doğru yol almaları, Türkiye’de katılım bankacılığının önünün açık olduğunu gösteriyor…

Vakıf Katılım, reel ekonomiye 81.3 milyar liralık destek verdi

VAKIF Katılım CEO’su Osman Çelik, 2021’de kurumun aktif büyüklüğünün yüzde 89.54’lük artışla 100.76 milyar liraya ulaştığını belirtti:

- Toplanan fonlar yüzde 86’lık artışla 73.6 milyar lirayı buldu. 2021’de reel ekonomiye verdiğimiz destek de arttı, nakdi ve gayri nakdi toplam 81.3 milyar liraya ulaştı.

Vakıf Katılım’ın 5.7 milyar lira olan ödenmiş sermayesinin 9.6 milyar liraya yükseldiğini bildirdi:

- Güçlü bilanço büyümesi gerçekleşirken aktif kalitesi de korundu. Kredilerin takibe dönüşüm oranı 2021 sonunda sektörün çok altında yüzde 1.63 seviyesinde gerçekleşti.

Kârlılık üzerinde durdu:

- 2021 yılı net dönem kârımız 2020’ye göre yüzde 85.8’lk büyüme le 1.2 milyar liraya çıktı. Özkaynak kârlılığı yüzde 17.5 düzeyinde gerçekleşti.

Halen 45 ilde 132 şube ile faaliyet gösterdiklerini kaydetti:

- Bu yıl nakdi ve gayrinakdi finansmanda 140 milyar lirayı aşmayı, aktif büyüklükte 156 milyar lirayı yakalamayı, 35 yeni şube açmayı, 450 yeni istihdamla çalışan sayısını 2 bin 378 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu yıla dönük iddiasını şöyle ortaya koydu:

- Katılım bankacılığı sektörünün liderliğini ele geçirme vizyonuyla hareket edeceğiz. Türkiye’nin ilk 10 bankası arasına girme yolunda yürüyeceğiz.

GFT ile vadeli ödemelerde ‘garantör’ oluyor

VAKIF Katılım CEO’su Osman Çelik, yeni nesil dijital ödeme sistemi “Garantili Fon Transferi”ne (GFT) dikkat çekti:

- GFT, işletmelere ticari mal ve hizmet alımlarından doğan vadeli nitelikteki ödemelerin Vakıf Katılım garantörlüğünde ödeme imkanı veriyor.

Sistemin alacaklı işletmeler tarafına işaret etti:

- Alacaklı işletmelerin ise hesaplarına ulaşan GFT’yi vadesini beklemeden dilediği miktarlarda bölerek ödemelerinde daha güvenli ve kolay kullanmasını sağlıyor.

GFT’nin vadedeki tahsilat riski tedirginliğini ortadan kaldırdığını vurguladı:

- GFT esasen garantör bankanın müşterisine sunduğu ve hesabına tanımladığı gayri nakdi bir finansmandır. GFT, çek, bono, açık hesap gibi ödeme yöntemlerine de alternatif oluşturuyor. Daha hızlı ve güvenli işliyor. Operasyonel maliyeti minimuma indiriyor.

Kâr-zarar projeleri ve girişimlere 1 milyar lira kaynak kullandırdı

VAKIF Katılım CEO’su Osman Çelik, sistemin ruhuna en uygun projelerden birinin “kâr-zarar ortaklığı” olduğunu vurguladı:

- Enerji, savunma sanayi ve tarım olmak üzere 3 sektörde, “kâr-zarar” sistemine uygun ortaklıklarımız var. Bu projelere 850 milyon liralık kaynak kullandırdık.

“Girişim sermayesi fonu”nun da katılım bankacılığına çok uygun model olduğunu kaydetti:

- Savunma Sanayi Başkanlığı ile bir girişim sermayesi fonunda ortaklığımız var. Ayrıca Bilişim Vadisi’nde de benzer bir fonun içinde yer alıyoruz. Girişim sermayesi yatırım fonlarına bugüne kadar 175 milyon lira kaynak ayırdık.

Ardından ekledi:

- “Kâr-zarar ortaklığı” projeleri ve “girişim sermayesi” sisteminde kullandırdığımız toplam kaynak 1 milyar lirayı aştı. İki modele de önümüzdeki dönemde daha fazla ağırlık vereceğiz.

Vakıf Gureba’ya yeniden inşa için 120 milyon lira verdi

OSMAN Çelik, Vakıf Katılım’ın vakıf kültürü ile harmanlandığına işaret etti:

- Elde ettiğimiz kârın bir kısmını vakıf işlerinde kullandırıyoruz. Bu yönümüzle sektördeki tüm oyunculardan farklılaşıyoruz.

Bir örnek verdi:

- Vakıf Katılım, Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflara, Vakıf Gureba Hastanesi’nin yeniden inşasında kullanılmak üzere 2021 yılında elde ettiği kârın yüzde 10’unu temettü olarak ödenmesine karar verdi.

Ardından ekledi:

- Böylece Vakıf Gureba Hastanesi’nin yeniden inşası için 120 milyon lira kaynak sağladık.