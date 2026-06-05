Kamu ve özelde, “yabancı rakiplerden daha verimli olamayınca”…
Dünkü veri tekrar hatırlattı: İşsizlik ve “umudunu kaybettiği için işgücünden çıkan” (atıl işgücü) artıyor…
Geçen haftaki büyüme verisi tekrar hatırlattı: Sanayi üretimi daralıyor…
Bu veriler “üretimin daha da azaldığı/azalacağı”, “ithalattaki artış ile mücadelede kan kaybı yaşandığı/yaşanacağı” anlamı da taşıyor…
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Yatırımlarda ve üretimde:
“Plansızlık”, “verimsizlik”, “eğitimde niteliksizleşme ve dolayısıyla teknoloji geliştirememe/kullanamama”, “çalışma hayatındaki kamu/özel dengesizliği” gibi nedenlerle ağırlaşan;
Gelişememe ve getirisi olan açıklar, tasarrufsuzluk, yüksek borçlanma, dışa bağımlılık gibi hastalıklarımız yıllardır biliniyor…
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Sonucunda…
2025 yılı Mart ayı:
İthalatımız, artış trendini sürdürmüş, yıllık 348 milyar dolarla rekor kırmıştı…
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İhracatı sırtlayan makine, mobilya, gıda, ayakkabı, tekstil gibi sektörlerin temsilcileri:
Yüksek maliyetler (ki verimsiz, ucuz işgücü ve düşük teknolojiyle üretim alışkanlığı daha büyük etken…) nedeniyle rekabet avantajının kaybedildiğini vurgulamış, ithalatın daha da artabileceği konusunda uyarmıştı…
(Üretimde verimsizlik, plansızlık nedeniyle artan atıl kapasite;
Düşük teknoloji kullanımı gibi onlarca neden de, dış ticaret verisindeki olumsuz beklentileri artırdı…)
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Sonuçta, 2026 yılı Mart ayı:
İthalatımız, artış trendini sürdürdü, yıllık 370 milyar dolarla yeni rekorunu kırdı…
Dış ticaret açığımız mı?
Yıllık 100 milyar dolara yaklaştı…
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Nisan ayında ise ithalatımız:
Yıllık 370.5 milyar doları aşmıştı…
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Mayıs verileri dün açıklandı…
İthalatımız yıllık 367-370 milyar dolar arasındaki seyrini korudu…
2026’nın ilk 5 ayında ithalat yüzde 1.2’lik artışla 154 milyar dolara ulaştı…
VELHASIL
Kamuda da, özelde de “yabancı rakiplerden daha verimli olamayınca”, normal olarak, güçlü olduğumuz sektörlerde de güç kaybediyoruz…
Bu güç kaybının, “kasları zayıflatacağını” ve sonrasında “daha fazla güç kaybı” getirebileceğini de biliyoruz…
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Örneğin düne kadar “yüksek teknoloji gerektirmeyen” hububat üretimi…
Teknoloji, bilgi ve birazcık çaba ile üretimini, kalitesini, verimliliğini artırabileceğimiz; kendimize yetmek dışında fazla da verebileceğimiz bir alan olduğunu biliyoruz…
Ancak…
Uygulamaya geçemediğimiz için bilginin faydasını görmüyoruz…
Ve hububatta, geçen yılın ilk 5 ayına göre, bu yılın ilk 5 ayında 700 milyon dolarlık bir ithalat artışı yaşıyoruz…
Sonuçta hububatta dahi ithalatı artırıyor, en ihtiyaç duyduğumuz, “üretime devam etmeye kararlı üreticiye de” zarar veriyoruz…
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