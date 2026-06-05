Kamu ve özelde, “yabancı rakiplerden daha verimli olamayınca”…

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Dünkü veri tekrar hatırlattı: İşsizlik ve “umudunu kaybet­tiği için işgücünden çıkan” (atıl işgücü) ar­tıyor…

Geçen haftaki büyü­me verisi tekrar hatır­lattı: Sanayi üretimi daralıyor…

Bu veriler “üretimin daha da azaldığı/azalacağı”, “it­halattaki artış ile mücadelede kan kaybı yaşandığı/yaşanacağı” anlamı da taşıyor…

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Yatırımlarda ve üretimde:

“Plansızlık”, “verimsizlik”, “eğitimde niteliksizleşme ve do­layısıyla teknoloji geliştireme­me/kullanamama”, “çalışma ha­yatındaki kamu/özel dengesizli­ği” gibi nedenlerle ağırlaşan;

Gelişememe ve getirisi olan açıklar, tasarrufsuzluk, yüksek borçlanma, dışa bağımlılık gi­bi hastalıklarımız yıllardır bi­liniyor…

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Sonucunda…

2025 yılı Mart ayı:

İthalatımız, artış trendini sürdürmüş, yıllık 348 milyar dolarla rekor kırmıştı…

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İhracatı sırtlayan makine, mobilya, gıda, ayakkabı, tekstil gibi sektörlerin temsilcileri:

Yüksek maliyetler (ki verim­siz, ucuz işgücü ve düşük tek­nolojiyle üretim alışkanlığı daha büyük etken…) nedeniy­le rekabet avantajının kaybedil­diğini vurgulamış, ithalatın da­ha da artabileceği konusunda uyarmıştı…

(Üretimde verimsizlik, plan­sızlık nedeniyle artan atıl kapa­site;

Düşük teknoloji kullanımı gibi onlarca neden de, dış ticaret ve­risindeki olumsuz beklentileri artırdı…)

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Sonuçta, 2026 yılı Mart ayı:

İthalatımız, artış trendi­ni sürdürdü, yıllık 370 milyar dolarla yeni rekorunu kırdı…

Dış ticaret açığımız mı?

Yıllık 100 milyar dolara yak­laştı…

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Nisan ayında ise ithalatımız:

Yıllık 370.5 milyar doları aş­mıştı…

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Mayıs verileri dün açıklandı…

İthalatımız yıllık 367-370 mil­yar dolar arasındaki seyrini ko­rudu…

2026’nın ilk 5 ayında ithalat yüzde 1.2’lik artışla 154 milyar dolara ulaştı…

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Kamuda da, özelde de “ya­bancı rakiplerden daha verim­li olamayınca”, normal olarak, güçlü olduğumuz sektörlerde de güç kaybediyoruz…

Bu güç kaybının, “kasları zayıflatacağını” ve sonra­sında “daha fazla güç kay­bı” getirebileceğini de bili­yoruz…

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Örneğin düne kadar “yüksek teknoloji gerektirmeyen” hububat üretimi…

Teknoloji, bilgi ve birazcık çaba ile üretimini, kalitesini, verimliliğini artırabileceği­miz; kendimize yetmek dışın­da fazla da verebileceğimiz bir alan olduğunu biliyoruz…

Ancak…

Uygulamaya geçemediği­miz için bilginin faydasını görmüyoruz…

Ve hububatta, geçen yılın ilk 5 ayına göre, bu yılın ilk 5 ayında 700 milyon dolar­lık bir ithalat artışı yaşıyo­ruz…

Sonuçta hububatta dahi it­halatı artırıyor, en ihtiyaç duyduğumuz, “üretime de­vam etmeye kararlı üreticiye de” zarar veriyoruz…