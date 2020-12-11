Kamuda “83 milyon kişi” 20'şer bin TL maaşla çalışabilir…

11 milyon genç, kendini “iş gücü” dahi görmüyor…

Ve işsizlik düşüyor…

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Gençler, “kamuda çalışabilmek” için, aileleriyle “siyasetçi” peşinden koşturuyor...

Kamuda çalışmayı avantajlı kılan yapı:

Tarımda/sanayide/teknolojide gelişmeyi önlüyor...

Yatırımsızlığın ve dolayısıyla yüksek faiz-döviz-enflasyon-işsizliğin önünü açıyor…

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Kamuda 83 milyon kişi çalıştırılabilir!

Herkese 20’şer bin lira maaş bağlanabilir!

Para basılır, maaş ödenir...

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Önemli olan…

Maaş ödemek/ücret artırmak değil, maaşın alım gücünü artırabilmektir...

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Aynı mantık, yeni vergi/kesintiler için de geçerlidir…

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Yeni vergi/kesintiler yoluyla, gelirler artırılabilir…

Ama…

Bu da sürdürülebilir değildir…

Üretenin “ödeme gücünü aşan vergiler”, üretimsizliğin/ verimsizliğin temelidir…

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Üretimsizlik/verimsizlik ise:

Gelirsizliğin, dolayısıyla yüksek açığın-dövizin-faizin-işsizliğin ve düşük alım-ödeme gücünün temelidir…

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Daha fazla vergi toplayıp, gelirleri artırmak; “ekonomide 1 ileri 2 geri gitmemek” için…

Toplanan vergilerin “sürdürülebilir büyümeye” katkısı olacak projelere, dolayısıyla üretime, dolayısıyla eğitime/kültüre yönlendirilmesi gerekir…

Tersi, “bugün vergi toplayabildiğimiz alanlar”ın da tüketilmesi/ batırılması anlamına gelir…

VELHASIL…

“Yüksek maaş” değil; “Alım gücü yüksek olan maaş” önemlidir…

“Yüksek vergi-yeni kesintiler” değil; “Ödeme gücüne göre alınan vergi” sürdürülebilendir…

Alım ve ödeme gücü, dolayısıyla refah, sadece ve sadece eğitim/hukuk/ rekabet/teknoloji/verimlilik gücü ile artabilir…