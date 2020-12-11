Kamuda “83 milyon kişi” 20'şer bin TL maaşla çalışabilir…
11 milyon genç, kendini “iş gücü” dahi görmüyor…
Ve işsizlik düşüyor…
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Gençler, “kamuda çalışabilmek” için, aileleriyle “siyasetçi” peşinden koşturuyor...
Kamuda çalışmayı avantajlı kılan yapı:
Tarımda/sanayide/teknolojide gelişmeyi önlüyor...
Yatırımsızlığın ve dolayısıyla yüksek faiz-döviz-enflasyon-işsizliğin önünü açıyor…
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Kamuda 83 milyon kişi çalıştırılabilir!
Herkese 20’şer bin lira maaş bağlanabilir!
Para basılır, maaş ödenir...
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Önemli olan…
Maaş ödemek/ücret artırmak değil, maaşın alım gücünü artırabilmektir...
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Aynı mantık, yeni vergi/kesintiler için de geçerlidir…
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Yeni vergi/kesintiler yoluyla, gelirler artırılabilir…
Ama…
Bu da sürdürülebilir değildir…
Üretenin “ödeme gücünü aşan vergiler”, üretimsizliğin/ verimsizliğin temelidir…
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Üretimsizlik/verimsizlik ise:
Gelirsizliğin, dolayısıyla yüksek açığın-dövizin-faizin-işsizliğin ve düşük alım-ödeme gücünün temelidir…
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Daha fazla vergi toplayıp, gelirleri artırmak; “ekonomide 1 ileri 2 geri gitmemek” için…
Toplanan vergilerin “sürdürülebilir büyümeye” katkısı olacak projelere, dolayısıyla üretime, dolayısıyla eğitime/kültüre yönlendirilmesi gerekir…
Tersi, “bugün vergi toplayabildiğimiz alanlar”ın da tüketilmesi/ batırılması anlamına gelir…
VELHASIL…
“Yüksek maaş” değil; “Alım gücü yüksek olan maaş” önemlidir…
“Yüksek vergi-yeni kesintiler” değil; “Ödeme gücüne göre alınan vergi” sürdürülebilendir…
Alım ve ödeme gücü, dolayısıyla refah, sadece ve sadece eğitim/hukuk/ rekabet/teknoloji/verimlilik gücü ile artabilir…