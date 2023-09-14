Kamuda açık kaynağa yolculuk başlıyor

Ertan BARUT

Geç oldu ama temiz olacak… Türkiye’de açık kaynak kodlu yazılımlar, e-dönüşüm Türkiye, bilgi toplumu, kalkınma planları gibi bir çok programa, eylem planlarına girdi.

Bugüne kadar, bir çok çalışma yapıldı, konferanslar, etkinlikler düzenlendi, tartışıldı. Felsefeler ortaya döküldü ama bir türlü açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi oluşturulamadı. Doğal olarak da geliştirilemedi. Hal böyle olunca kamu kurumları da bir türlü açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş sağlayamadı. 2019 yılında Türkiye açık kaynak platformu kurulması sonrası o gün geldi çattı.

29 Temmuz 2023’te Cumhurbaşkanlığı Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı genelgesi yayınlandı ve bu sektör açısından önemli bir milat oldu. Geç oldu ama temiz olacak... Şimdi hep birlikte kamudaki bu geçişin sancısız ve sorunsuz olması için elimizi taşın altına koyma zamanı.

Genelge ile Türkiye’de de kamuda açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş süreci başladı. Kamu kurumlarımız 9 ay içinde Geçiş Analiz Raporu’nu hazırlayacak ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne sunacaklar. Bu süreç ile kamu yazılım harcamalarında önemli ölçüde tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Çalıştayda buluşacak

Yazılım endüstrisi açısından da önemli böylesi bir sürece yazılım sektörünün dahil olması kaçınılmaz. TOBB Türkiye Yazılım Meclisi, öncesi hazırlık süreci ve sonrası Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile iletişim halinde katkı vermeye ve destek olmaya devam ediyor.

Sektör firmaları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları sürece katılım ve katkı vermek üzere TOBB’da yakın zamanda düzenlenecek ‘Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Sektör Çalıştayı’nda bir araya geliyor. Çalıştayda bu konuda kamu kurum temsilcilerinden deneyimleri, yaşadıkları sorunları ve sektörden beklentileri de dinlenecek. Çalıştay ile kamu kurumlarının geçişinin sağlıklı ve sorunsuz gerçekleştirilmesi adına sektör olarak sorunlar, değerlendirmeler, görüşler ve çözüm önerileri belirlenip, sonuç raporu Dijital Dönüşüm Ofisine teslim edilecek.

Envanter kayıtları devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine iletmek üzere, firma envanterine https://forms. gle/RrbwKTqA3yCmYiDT8 bu adresten girip kayıt olabilirler. Genelge, açık kaynak alanında faaliyeti olan ve bu alana ilgi gösteren, yatırım yapan yerli yazılım sektörü için önemli ve yeni iş fırsatlarını da beraberinde getirecek. Yazılım geliştirme, analiz, süreç danışmanlığı, lisans ve açık kaynak politika danışmanlığı, entegrasyon, destek, bakım, eğitim gibi birçok yeni ihtiyacı karşılayabilecek firmalara ihtiyaç olacak.

Ayrıca açık kaynak kodlu yazılımlara Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine yönelik yeni teşvik ve destek mevzuatları da hayata geçirilecek. Böylece açık kaynak ekosisteminin gelişip büyüyecek, açık kaynak konusunda faaliyetleri olan yazılımcı işgücü için yeni istihdam olanakları, ülke içi üretimler ve ihracata da ciddi katkılar sağlayacak. Aynı zamanda siber güvenlik, iletişim, haberleşme, veri merkezleri, sunucu altyapıları, 5G, yapay zeka, blokzincir, IoT, insansız araçlar, savunma teknolojileri yanından birçok ileri teknolojilerde Ar-Ge sahaları da genişleyecek.