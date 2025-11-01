Kamunun finansman tabanı genişledi

Eylül itibarıyla son bir yılda iç borç senetlerini elinde bulunduranlar içinde bankaların portföyü yüzde 47,9, banka dışı kesimin portföyü ise yüzde 150 arttı.

Hazine’nin özellikle pande­mi döneminde rekor dü­zeye ulaşan, kamu açık­larının finansmanında bankacılık sektörüne bağımlılık oranı son dö­nemde önemli oranda azaldı.

Hazine’nin ihale yöntemiyle borçlanmaya başladığı 1985 yılın­dan bu yana iç borç aldığı kesimler içinde en büyük pay, başta kamu bankaları olmak üzere hala ban­kacılık kesimine ait. Ancak finan­sal derinleşme ve piyasa çeşitli­liğinin göstergesi olarak bireysel yatırımcılar, reel sektör firmaları, sigorta şirketleri, emeklilik fonla­rı ve yatırım fonları gibi bankacı­lık dışı kesimin payında 2024’ten itibaren başlayan artış, bu yıl ilk dokuz ayda da devam etti.

Banka dışı kesimin portföyü 2,6 trilyon

Hazine ve Maliyet Bakanlığı ve­rilerine göre, ihraç edilmiş Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), bo­nolar, kira sertifikaları ve benzeri borçlanma araçlarının Resmî Ga­zete’de yayımlanan gösterge fiyat­larıyla ile değerlemesi yoluyla he­saplanan iç borç stoku, eylül sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 64,9 artarak 9 trilyon 80,3 milyar lira ol­du. Elinde bulunduranlar bazın­da dağılıma göre, bunun 5 trilyon 624,5 milyar liralık bölümü yurt içi yerleşik bankalar, 2 trilyon 551,5 milyarı yurt içi bankacılık dışı ke­simler, 1 trilyon 327,5 milyarı açık piyasa işlemleri (APİ) kaynaklı ola­rak Merkez Bankası ve 647,3 milya­rı da yurt dışı yerleşiklerin portfö­yünde. Eylül itibarıyla son bir yıl­da iç borçta bankacılık kesimine ait kısım yüzde 47,9 artarken, banka dışı kesime olan borç hacmindeki artış ise yüzde 150’ye ulaştı. Yıllık artış APİ kaynaklı tutarda yüzde 84,4 olurken, yurt dışı yerleşiklerin portföyünde yüzde 18,9’da kaldı.

İç borç stokunu elinde bulun­duranların oransal paylarında, son bir yılda belirgin bir değişim yaşandı. Yurt içi bankacılık kesi­min 2023 sonunda yüzde 79’a ka­dar çıkan, 2024 sonunda yüzde 69,1’e gerileyen payı, bu yıl eylül sonu itibarıyla yüzde 61,9’a indi. Yurt içindeki banka dışı kesimle­rin payı ise eylül sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 18,5’ten yüz­de 28,1’e yükseldi. Yurt dışı yerle­şiklerin payı da yüzde 9,9’dan yüz­de 7,1’e gerilerken, Merkez Ban­kası’nın payı küçük çaplı artışla yüzde 2,5’ten yüzde 2,8’e çıktı.

En büyük portföy kamu bankalarında

Hazine iç borçlanmasının en bü­yük müşterisi olan kamu bankala­rı, eylül sonu itibarıyla borç senet­lerinin 3 trilyon 21,6 milyar lira ile yüzde 33,3’ünü elinde bulundu­ruyor. Özel bankalar 1 trilyon 444 milyar lira ile yüzde 15,9, yabancı sermayeli banka­lar 736,3 milyarla yüzde 8,1, katılım bankala­rı 332,2 milyar­la yüz­de 3,7 ve kalkın­ma ve yatırım bankaları 90,4 milyar lira ile yüz­de 1 paya sahip durum­da. Son bir yılda kamu ban­kalarının portföyü yüzde 55, özel bankaların yüzde 37,9, yabancı ser­mayeli bankaların yüzde 34,7, kal­kınma ve yatırım bankalarının yüz­de 72,5, katılım bankalarının port­föyü yüzde 60,5 büyüdü.

Gerçek kişilerin portföyünde rekor büyüme

Banka dışı kesim içinde özel­likle gerçek kişi bireysel yatırım­cıların portföyü 279,4 milyar lira ile toplamdaki payı düşük olmak­la birlikte son bir yılda kaydettiği yüzde 415,5’le rekor artışla dikkati çekti. Bu kesimde en büyük portfö­ye sahip olan menkul kıymet yatı­rım fonlarının elindeki iç borçlan­ma senetlerinin değeri yüzde 146 artışla 1 trilyon 327,5 milyar, tüzel kişilerinin portföyü de yüzde 121,4 artışla 944,5 milyar lira oldu.

Son bir yılda toplam stokta yatı­rım fonlarının payı yüzde 9,8’den yüzde 14,6’ya, tüzel kişilerin payı yüzde 7,7’den yüzde 10,4’e, gerçek kişile­rin payı da yüzde 1’den yüz­de 3,1’e yüksel­di.

Pozitif getirisi çok riskleri de var

Brezilya, Hindistan gibi gelişen piyasa örneklerinde de görüldüğü gibi iç borç stokunu elinde bulunduranlar dağılımında bankacılık dışı kesimin payındaki artış, genel olarak kamu açıklarının finansmanında bankacılık sistemine bağımlılığı azaltan, finansal derinleşmeyi ve piyasa çeşitliliğini teşvik eden pozitif bir gelişmeyi oluşturuyor. Hazine’nin iç borçlanma süreçlerini daha dengeli kılacak, finansal sistemi çeşitlendirerek kırılganlığı azaltacak bir gelişme olan bu trendin, iç borçlanmada tek sektöre bağımlılığının azalması, ihalelere talep artışı ve rekabetin artması, borçlanma maliyetlerinde düşüş, düşük tasarruf oranı sorununun çözümüne katkı, bireysel tasarrufları teşvik, alacaklı tabanının çeşitlenmesi nedeniyle şok ve krizlere karşı direncin artması ve refinansmanın kolaylaşması gibi pozitif getirileri bulunuyor. Ancak kısa vadede pozitif etkisine karşılık orta vadede volatilite olasılığı ve yapısal reform eksikliğinin yaratacağı risklere de işaret ediliyor. Bu trendin, sürdürülebilirlik açısından içerdiği risklerin başında ise banka dışı kesimin, enflasyon veya kur şoku gibi piyasa dalgalanmalarına daha duyarlı olması nedeniyle 2021’deki gibi ani satışların likidite sıkışıklığına yol açma olasılığı geliyor. Reel sektör firmalarının payı artarken, bu kesimin döviz bağımlılığının kur riskini Hazine’ye yansıtma riski de bulunuyor. Gelir eşitsizliği nedeniyle artışın sadece üst gelir gruplarından gelmesi; geniş tabana yayılmaması durumunda sosyal faydanın sınırlı kalacağı belirtiliyor. Bankaların payı azalırken kredi büyümesinin yavaşlaması, bunun da özel sektör yatırımlarını kısıtlaması, bankacılık dışı kesimin payındaki artışın enflasyonla beslenmesi durumunda reel tasarruf artışının sınırlı kalışı, borç/GSYH oranının yükselme olasılığı da diğer riskler olarak dile getiriliyor.