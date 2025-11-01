Kamunun finansman tabanı genişledi
Eylül itibarıyla son bir yılda iç borç senetlerini elinde bulunduranlar içinde bankaların portföyü yüzde 47,9, banka dışı kesimin portföyü ise yüzde 150 arttı.
Hazine’nin özellikle pandemi döneminde rekor düzeye ulaşan, kamu açıklarının finansmanında bankacılık sektörüne bağımlılık oranı son dönemde önemli oranda azaldı.
Hazine’nin ihale yöntemiyle borçlanmaya başladığı 1985 yılından bu yana iç borç aldığı kesimler içinde en büyük pay, başta kamu bankaları olmak üzere hala bankacılık kesimine ait. Ancak finansal derinleşme ve piyasa çeşitliliğinin göstergesi olarak bireysel yatırımcılar, reel sektör firmaları, sigorta şirketleri, emeklilik fonları ve yatırım fonları gibi bankacılık dışı kesimin payında 2024’ten itibaren başlayan artış, bu yıl ilk dokuz ayda da devam etti.
Banka dışı kesimin portföyü 2,6 trilyon
Hazine ve Maliyet Bakanlığı verilerine göre, ihraç edilmiş Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), bonolar, kira sertifikaları ve benzeri borçlanma araçlarının Resmî Gazete’de yayımlanan gösterge fiyatlarıyla ile değerlemesi yoluyla hesaplanan iç borç stoku, eylül sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 64,9 artarak 9 trilyon 80,3 milyar lira oldu. Elinde bulunduranlar bazında dağılıma göre, bunun 5 trilyon 624,5 milyar liralık bölümü yurt içi yerleşik bankalar, 2 trilyon 551,5 milyarı yurt içi bankacılık dışı kesimler, 1 trilyon 327,5 milyarı açık piyasa işlemleri (APİ) kaynaklı olarak Merkez Bankası ve 647,3 milyarı da yurt dışı yerleşiklerin portföyünde. Eylül itibarıyla son bir yılda iç borçta bankacılık kesimine ait kısım yüzde 47,9 artarken, banka dışı kesime olan borç hacmindeki artış ise yüzde 150’ye ulaştı. Yıllık artış APİ kaynaklı tutarda yüzde 84,4 olurken, yurt dışı yerleşiklerin portföyünde yüzde 18,9’da kaldı.
İç borç stokunu elinde bulunduranların oransal paylarında, son bir yılda belirgin bir değişim yaşandı. Yurt içi bankacılık kesimin 2023 sonunda yüzde 79’a kadar çıkan, 2024 sonunda yüzde 69,1’e gerileyen payı, bu yıl eylül sonu itibarıyla yüzde 61,9’a indi. Yurt içindeki banka dışı kesimlerin payı ise eylül sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 18,5’ten yüzde 28,1’e yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin payı da yüzde 9,9’dan yüzde 7,1’e gerilerken, Merkez Bankası’nın payı küçük çaplı artışla yüzde 2,5’ten yüzde 2,8’e çıktı.
En büyük portföy kamu bankalarında
Hazine iç borçlanmasının en büyük müşterisi olan kamu bankaları, eylül sonu itibarıyla borç senetlerinin 3 trilyon 21,6 milyar lira ile yüzde 33,3’ünü elinde bulunduruyor. Özel bankalar 1 trilyon 444 milyar lira ile yüzde 15,9, yabancı sermayeli bankalar 736,3 milyarla yüzde 8,1, katılım bankaları 332,2 milyarla yüzde 3,7 ve kalkınma ve yatırım bankaları 90,4 milyar lira ile yüzde 1 paya sahip durumda. Son bir yılda kamu bankalarının portföyü yüzde 55, özel bankaların yüzde 37,9, yabancı sermayeli bankaların yüzde 34,7, kalkınma ve yatırım bankalarının yüzde 72,5, katılım bankalarının portföyü yüzde 60,5 büyüdü.
Gerçek kişilerin portföyünde rekor büyüme
Banka dışı kesim içinde özellikle gerçek kişi bireysel yatırımcıların portföyü 279,4 milyar lira ile toplamdaki payı düşük olmakla birlikte son bir yılda kaydettiği yüzde 415,5’le rekor artışla dikkati çekti. Bu kesimde en büyük portföye sahip olan menkul kıymet yatırım fonlarının elindeki iç borçlanma senetlerinin değeri yüzde 146 artışla 1 trilyon 327,5 milyar, tüzel kişilerinin portföyü de yüzde 121,4 artışla 944,5 milyar lira oldu.
Son bir yılda toplam stokta yatırım fonlarının payı yüzde 9,8’den yüzde 14,6’ya, tüzel kişilerin payı yüzde 7,7’den yüzde 10,4’e, gerçek kişilerin payı da yüzde 1’den yüzde 3,1’e yükseldi.
Pozitif getirisi çok riskleri de var
Brezilya, Hindistan gibi gelişen piyasa örneklerinde de görüldüğü gibi iç borç stokunu elinde bulunduranlar dağılımında bankacılık dışı kesimin payındaki artış, genel olarak kamu açıklarının finansmanında bankacılık sistemine bağımlılığı azaltan, finansal derinleşmeyi ve piyasa çeşitliliğini teşvik eden pozitif bir gelişmeyi oluşturuyor. Hazine’nin iç borçlanma süreçlerini daha dengeli kılacak, finansal sistemi çeşitlendirerek kırılganlığı azaltacak bir gelişme olan bu trendin, iç borçlanmada tek sektöre bağımlılığının azalması, ihalelere talep artışı ve rekabetin artması, borçlanma maliyetlerinde düşüş, düşük tasarruf oranı sorununun çözümüne katkı, bireysel tasarrufları teşvik, alacaklı tabanının çeşitlenmesi nedeniyle şok ve krizlere karşı direncin artması ve refinansmanın kolaylaşması gibi pozitif getirileri bulunuyor. Ancak kısa vadede pozitif etkisine karşılık orta vadede volatilite olasılığı ve yapısal reform eksikliğinin yaratacağı risklere de işaret ediliyor. Bu trendin, sürdürülebilirlik açısından içerdiği risklerin başında ise banka dışı kesimin, enflasyon veya kur şoku gibi piyasa dalgalanmalarına daha duyarlı olması nedeniyle 2021’deki gibi ani satışların likidite sıkışıklığına yol açma olasılığı geliyor. Reel sektör firmalarının payı artarken, bu kesimin döviz bağımlılığının kur riskini Hazine’ye yansıtma riski de bulunuyor. Gelir eşitsizliği nedeniyle artışın sadece üst gelir gruplarından gelmesi; geniş tabana yayılmaması durumunda sosyal faydanın sınırlı kalacağı belirtiliyor. Bankaların payı azalırken kredi büyümesinin yavaşlaması, bunun da özel sektör yatırımlarını kısıtlaması, bankacılık dışı kesimin payındaki artışın enflasyonla beslenmesi durumunda reel tasarruf artışının sınırlı kalışı, borç/GSYH oranının yükselme olasılığı da diğer riskler olarak dile getiriliyor.
