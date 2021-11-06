Kamunun kayıt dışı varlıkları

Ahmet ARSLAN

Denetçi, CPA, MBA

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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmesiyle birlikte ve şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince, kamu idarelerine ait her türlü borç, alacak, taşınır veya taşınmaz malların kayıt altına alınması öngörülmüştür. Varlık ve borçların kayıt altına alınması şeffaflık ilkesinin bir gereği olduğu gibi kaynakların suiistimalinin de önüne geçebilir. Ne var ki, Sayıştay’ın denetim raporlarında da vurgulandığı gibi bazı kamu idarelerine ait milyonlarca liralık taşınır veya taşınmaz mal ya kayıtlara alınmamakta ya da gerçek cins ve değerlerinden farklı şekilde kayıtlarda yer almaktadır. Kamuya ait varlıkların kayıt dışı bırakılması aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleşebilmektedir.

1. Taşınmaz malların tapudaki cins ve değerlerinden farklı şekilde kayıtlarda yer alması

Birçok kamu idaresine ait taşınmazların muhasebe kayıtlarında yer alan cins ve tutarı tapu kayıtlarında yer alan cins ve tutardan farklı (daha düşük) şekildedir. Bu durum taşınmazların tapudaki kayıtlarının muhasebe kayıtlarından çok daha eski olmasından kaynaklandığı gibi envanter kayıtlarının önemsenmemesinden de kaynaklanabilmektedir. Taşınmazların muhasebe kayıtlarında gerçek cins ve değerleriyle yer almaması taşınmazların değerlendirilmesine ilişkin doğru kararlar alınmasına engel teşkil ettiği gibi söz konusu varlıklara ilişkin amortisman ayrılmaması veya düşük tutarda nedeniyle faaliyet sonuçlarının yanlış gösterilmesine de yol açar.

2. Tamamlanan inşaatların bina olarak muhasebe kayıtlarına alınmaması

Kamu idarelerine ait inşaatlar geçici kabulün yapılacağı tarihe kadar Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda (bazı idarelerce yanlış şekilde Giderler Hesabı’nda) izlenir, geçici kabul yapıldıktan sonra ise söz konusu hesaptan ilgili varlık (binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı vb.) hesabına aktarılır. Ne var ki, bazı kamu idarelerince yaptırılan inşaatlara ilişkin geçici kabul işlemleri zamanında yapılmadığı gibi geçici kabulü yapılan inşaatlar ilişkin cins değişikliği kayıtları yapılmamaktadır. İnşaata ilişkin geçici kabulün yapılmaması bina, yeraltı ve yerüstü düzenlerinin kayıt dışında kalmasına yol açtığı gibi yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirip getirmediğinin tespitine de engel olmakta ve beraberinde birtakım suiistimalleri de getirebilmektedir.

3. Tüketilmeyen mal ve malzemelerin tüketilmiş gibi gösterilmesi

Muhasebe kurallarına göre, stoklanmak üzere alınan ve/veya henüz tüketilmeyen kırtasiye, temizlik, yedek parça, yakıt vb. mal ve malzemelerin taşınır işlem fişiyle stoklar (İlk Madde ve Malzeme) hesabına alınması ve tüketildikçe gider olarak çıkışlarının yapılması gerekmektedir. Ne var ki, bazı kamu idarelerince satınalınan taşınırlar ya envanter kayıtlarına alınmamakta ya da satınalma tarihinde tüketime verilmiş gibi gider olarak muhasebe kayıtlarına yansıtılmaktadır. Söz konusu durum muhasebe ilkelerine aykırı olduğu kadar bu tür malların zimmete geçirilmesine de mahal vermektedir.

4. Bağış ve hibe yoluyla veya promosyon olarak alınan taşınırların kayıt dışı tutulması

Kamu idarelerine nakit olarak yapılan bağış ve yardımlar bu idarelerce hem gelir hem de bütçe geliri olarak kaydedilirken, ayni yardımlar (taşınır veya taşınmaz mallar) sadece gelir olarak kaydedilir. Söz konusu malların kayıt değeri olarak ise eğer bağışı yapan kişinin elinde malın rayiç bedeline ilişkin fatura vb. bir belge varsa bu belgede yazılı değer, yoksa kamu idaresince teşkil edilecek değer tespit komisyonunca tespit edilecek değer esas alınır. Ne var ki, bazı kamu idarelerince gerçek veya tüzel kişilerden bağış, yardım veya promosyon olarak alınan taşıt, demirbaş, cihaz ve makineler ya kayıtlara alınmamakta ya da gerçek miktar veya değerinden daha düşük şekilde kayıtlara alınmaktadır. Söz konusu yanlış tutum bu tür taşınırların kamu görevlilerince zimmete geçirilmesine imkan vermektedir.

5. Proje kapsamında alınan taşınırların proje bitiminde kamu idaresinin genel hesaplarına devredilmemesi

Yurtiçi veya yurtdışı kaynaklarla finanse edilen projeler proje süresince genellikle kamu muhasebesinin nakit, taşınır veya taşınmaz mallarına ilişkin genel (havuz) hesaplarının dışında yer alır. Proje dokümanında proje bitiminde projeden arta kalan nakit, taşınır veya taşınmaz malların genel (havuz) hesaplarına devredileceğine ilişkin hükümler bulunabilmekle birlikte uygulamada bu tür devir işlemlerinin yapılmadığı ve bitmiş projeye ilişkin varlıkların kayıt dışı kaldığı görülmektedir. Bu durum kamu idaresinin kaynağında (kamu kaynağı) artışa engel teşkil ettiği gibi kayıt dışı varlıkların zimmete geçirilmesine de mahal vermektedir.

Sonuç

Kamuya ait her türlü varlığın gerçek tür ve tutarda kayıtlara alınması 5018 sayılı Kanunun amir hükmü olmasına karşın uygulamada bazı varlıkların bilerek veya bilmeyerek kayıtlara alınmaması muhasebe kurallarına ve şeffaflık ilkesine aykırı olduğu gibi beraberinde birtakım suiistimal risklerini getirmektedir. Bu nedenle kamu idarelerinin olayın öneminin farkına vararak kendilerine ait her türlü taşınır veya taşınmaz malları kayıtlara alma konusunda irade göstermelerinde fayda bulunmaktadır.